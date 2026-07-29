An Giang chính thức cấm nuôi chim yến trong khu dân cư

TPO - An Giang chính thức có quy định khu vực cấm nuôi chim yến, vùng được nuôi, nhưng chính sách này chỉ áp dụng với tổ chức, cá nhân đầu tư mới, những nhà nuôi chim yến đang hoạt động được giữ nguyên hiện trạng để tiếp tục hoạt động.

Tại kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh An Giang khóa XI vừa thông qua nhiều nghị quyết quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Trong đó, có nghị quyết quy định khu vực không được phép chăn nuôi (gia súc, gia cầm...), vùng được nuôi chim yến và chính sách hỗ trợ di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực cấm.

Một nhà yến nằm trong khu dân cư tại An Giang. Ảnh: P.V

Theo đó, vùng cấm hoạt động chăn nuôi (trong đó có cấm nuôi chim yến) trên địa bàn tỉnh An Giang là bán kính 100m quanh các khu vực: Khu di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh, khu và điểm du lịch, khu thương mại - dịch vụ, cơ sở tôn giáo, trường học, bệnh viện, trung tâm y tế, chợ, khu vực đất sân bay, trụ sở cơ quan nhà nước và tổ chức chính trị, khu dân cư, khu và cụm công nghiệp và các công trình công cộng khác.

Khu vực được phép nuôi chim yến là ngoài phạm vi 300m tính từ ranh giới các khu vực cấm kể trên, và ngoài khu đất quốc phòng, an ninh hiện hữu, đã được quy hoạch.

Với các nhà nuôi yến hiện hữu không nằm trong khu vực được phép nuôi yến (vùng cấm và vùng đệm) được chia làm 2 nhóm. Nhóm nhà nuôi yến buộc phải di dời, hoặc dừng hoạt động nếu xây dựng sau ngày 6/1/2025 thuộc địa bàn tỉnh An Giang cũ, và sau ngày 15/8/2022 thuộc địa bàn tỉnh Kiên Giang cũ (thời điểm 2 tỉnh cũ có quy định vùng được nuôi chim yến).

Nhóm nhà nuôi yến tiếp tục được hoạt động nếu xây dựng trước mốc thời gian trên (tại 2 tỉnh trước sáp nhập), nhưng không được cơi nới, mở rộng (nếu trong khu dân cư hoặc cách khu dân cư dưới 300m không được phát loa).

Thống kê cho thấy, hiện toàn tỉnh An Giang có trên 4.200 nhà nuôi yến, trong đó địa bàn Kiên Giang cũ có hơn 2.780 nhà, An Giang cũ có hơn 1.460 nhà nuôi yến.