Chi tiết 20 xã, phường ở TPHCM được nuôi chim yến

TPO - Việc quy định vùng nuôi chim yến trên địa bàn nhằm góp phần xây dựng thành phố văn minh, hiện đại, có chất lượng môi trường sống tốt, đồng thời đảm bảo, an toàn dịch bệnh, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, tăng thu nhập cho người dân và thúc đẩy phát triển kinh tế.

Sáng 27/9, tại Kỳ họp lần thứ 18 (kỳ họp chuyên đề) HĐND TPHCM khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, đại biểu đã biểu quyết thông qua tờ trình quy định vùng nuôi chim yến trên địa bàn TPHCM.

Đối tượng áp dụng là các tổ chức, cá nhân Việt Nam và tổ chức, cá nhân nước ngoài có liên quan đến hoạt động nuôi chim yến trên địa bàn thành phố.

Vùng nuôi chim yến trên địa bàn TPHCM bao gồm:

Huyện Cần Giờ có 4 xã là An Thới Đông, Bình Khánh, Lý Nhơn và Tam Thôn Hiệp.

Huyện Củ Chi có 9 xã, gồm An Nhơn Tây, An Phú, Bình Mỹ, Hòa Phú, Nhuận Đức, Phú Hòa Đông, Phú Mỹ Hưng, Thái Mỹ và Trung An.

Huyện Hóc Môn có 6 xã, gồm Đông Thạnh, Nhị Bình, Tân Hiệp, Thới Tam Thôn, Xuân Thới Sơn và Xuân Thới Thượng.

TP. Thủ Đức có phường Long Phước.

HĐND TPHCM giao UBND thành phố tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết này, đảm bảo quản lý chặt chẽ vùng nuôi chim yến, quản lý việc xây dựng và hoạt động của nhà yến phù hợp quy định của pháp luật chăn nuôi và quy định của pháp luật có liên quan.

Trước đó, trình bày tờ trình tại kỳ họp, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường cho biết, việc quy định vùng nuôi chim yến nhằm tránh ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt người dân và mỹ quan đô thị.

Việc ban hành nghị quyết nhằm xây dựng các chủ trương, chính sách phù hợp với tình hình chăn nuôi tại địa phương. Cùng với đó, góp phần xây dựng thành phố văn minh, hiện đại, có chất lượng môi trường sống tốt, đồng thời, đảm bảo, an toàn dịch bệnh, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, tăng thu nhập cho người dân và thúc đẩy phát triển kinh tế.

Trên địa bàn TPHCM đang có hơn 700 nhà nuôi chim yến, phần lớn được xây dựng tự phát, không đăng ký với chính quyền địa phương.