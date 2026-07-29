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Xe chở khách du lịch cháy trơ khung

Lữ Hồ

TPO - Một chiếc xe chở khách du lịch đang lưu thông bên đường Phạm Văn Đồng, phường Bắc Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa bất ngờ bốc cháy dữ dội.

Đến 11h30 ngày 29/7, lực lượng Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH) Công an tỉnh Khánh Hòa đã khống chế được vụ cháy xe khách xảy ra trên đường Phạm Văn Đồng, nằm sát biển Nha Trang.

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Xe chở khách du lịch bị cháy trơ khung trên đường biển Nha Trang. Ảnh: MXH.

Trước đó, vào sáng cùng ngày, chiếc xe khách này đang lưu thông trên đường Phạm Văn Đồng, đoạn gần Trường Đại học Nha Trang thì bất ngờ bốc cháy. Một số người dân cho biết đã nghe nhiều tiếng nổ phát ra từ phương tiện trước khi khói bốc lên. Thời điểm xảy ra vụ việc, trên xe có hàng chục hành khách và tất cả họ đã kịp thời thoát ra ngoài an toàn trước khi ngọn lửa bao trùm toàn bộ chiếc xe này.

Nhận được tin báo, Đội 3 của Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Khánh Hòa đã điều động 2 xe chữa cháy chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường triển khai công tác chữa cháy. Đến 11h30 cùng ngày, các lực lượng chức năng địa phương đã khống chế được đám cháy này.

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Nhiều hành lý của du khách được khuân ra để trên vỉa hè đường Phạm Văn Đồng. Ảnh: MXH

Theo ghi nhận tại hiện trường của PV, đây là chiếc xe chở khách du lịch có biển số của tỉnh Bình Phước cũ (nay thuộc TP. Đồng Nai), phần lớn khung xe đã bị lửa thiêu rụi và chưa ghi nhận thiệt hại về người. Trong khi đó, nhiều hành lý của du khách đã được khuân ra khỏi xe và bỏ trên vỉa hè đường Phạm Văn Đồng.

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Lữ Hồ
#xe khách du lịch #cháy xe #biển Nha Trang #Phạm Văn Đồng #cứu hỏa #điều tra làm rõ

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