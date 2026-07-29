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Mưa lũ gây ngập hàng trăm héc-ta cây trồng ở Lâm Đồng, nhiều nhà dân bị sạt lở nghiêm trọng

Thái Lâm

TPO - Sau 3 ngày mưa lớn liên tiếp, khoảng 705 héc-ta (ha) cây trồng ở Lâm Đồng bị ảnh hưởng và ngập úng, nhiều nhà dân bị sạt lở nghiêm trọng, phải di dời khẩn cấp.

Ngày 29/7, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Lâm Đồng cho biết, từ ngày 28 đến sáng 29/7, nhiều địa phương tiếp tục có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa đo được tại một số nơi như xã Nghị Đức 123,4mm, xã Đạ Tẻh 88,8mm, xã Bảo Lâm 4 đạt 85mm, xã Bảo Lâm 5 đạt 84,2mm...

Dự báo mưa lớn còn kéo dài đến hết ngày 30/7, tiềm ẩn nguy cơ ngập lụt vùng trũng thấp và sạt lở đất ở khu vực đồi dốc.

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Hơn 700ha cây trồng ở Lâm Đồng bị ảnh hưởng, nhiều khu vực vẫn còn ngập lụt.

Theo thống kê, từ ngày 27 đến sáng 29/7, mưa lũ đã khiến khoảng 705ha cây trồng bị ngập úng. Trong đó, xã Đạ Tẻh có khoảng 100ha lúa và 20ha cây ăn quả bị ngập; xã Đạ Tẻh 2 có khoảng 30ha cây trồng bị ảnh hưởng; xã Đạ Tẻh 3 ngập khoảng 70ha, chủ yếu là dâu tằm, sầu riêng và cây ăn trái; xã Nam Thành có 5ha lúa bị ngập.

Ngoài ra, xã Nghị Đức ghi nhận khoảng 150ha lúa đang giai đoạn đẻ nhánh, làm đòng bị ngập; xã Bắc Ruộng ngập cục bộ khoảng 300ha lúa và xã Đam Rông 1 có khoảng 30ha cây trồng bị ảnh hưởng.

Ngoài thiệt hại về sản xuất, toàn tỉnh có 104 căn nhà bị ảnh hưởng, trong đó 98 căn bị ngập từ 0,3-1,5m và 6 căn phải di dời khẩn cấp do sạt lở. Nhiều tuyến giao thông, cầu, cống, kênh mương tại các địa phương cũng bị hư hỏng hoặc ngập nước. Thiệt hại sơ bộ do đợt mưa lũ này ước tính khoảng 5 tỷ đồng.

Theo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Lâm Đồng, các địa phương đã huy động lực lượng công an, quân sự và lực lượng tại chỗ hỗ trợ người dân di dời tài sản, khắc phục hậu quả, đồng thời khẩn trương thống kê thiệt hại để có phương án hỗ trợ.

Sạt lở uy hiếp nhà dân, khẩn trương di dời người đến nơi an toàn

Sau 2 ngày mưa lớn kéo dài, nhiều điểm sạt lở nghiêm trọng xuất hiện tại thôn 1, xã Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng uy hiếp trực tiếp nhà ở của người dân. Ngay sau đó, chính quyền địa phương đã khẩn trương huy động lực lượng hỗ trợ các hộ dân di dời tài sản và bố trí nơi ở tạm để đảm bảo an toàn.

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Một nhà dân tại thôn 1, xã Cát Tiên xuất hiện sạt lở nghiêm trọng.

Theo UBND xã Cát Tiên, nhà ở của các hộ ông Hoàng Văn Khôi, ông Nguyễn Văn Định và bà Đặng Thị Cúc ở thôn 1 bị sụt lún, đất đá sạt xuống sát khu vực sinh sống, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn về người và tài sản.

Ông Hồ Quốc Phong - Bí thư Đảng ủy xã Cát Tiên, cho biết: Ngay sau khi xảy ra sạt lở, địa phương đã chỉ đạo Ban Chỉ huy Quân sự, Công an xã cùng các lực lượng chức năng nhanh chóng hỗ trợ người dân di dời nhà cửa, tài sản ra khỏi khu vực nguy hiểm; đồng thời bố trí nơi ở tạm để các hộ dân ổn định cuộc sống trong bối cảnh mưa lớn vẫn tiếp diễn.

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Lãnh đạo xã Cát Tiên trực tiếp khảo sát hiện trạng sạt lở.

Ngay sau đó, lãnh đạo xã cũng trực tiếp kiểm tra hiện trường, đánh giá mức độ thiệt hại, thăm hỏi, động viên các gia đình bị ảnh hưởng và trao hỗ trợ ban đầu nhằm giúp người dân sớm khắc phục hậu quả thiên tai.

Qua kiểm tra thực tế, UBND xã Cát Tiên yêu cầu các ngành chuyên môn, lực lượng chức năng và Ban Nhân dân thôn tiếp tục theo dõi sát diễn biến thời tiết, rà soát các khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập úng để kịp thời cảnh báo, tổ chức di dời người dân đến nơi an toàn khi cần thiết, hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.

Thái Lâm
#mưa lũ #Lâm Đồng #thiệt hại cây trồng #ngập úng #đời sống người dân

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