Cận nhan sắc dàn thí sinh đến sơ khảo Hoa hậu Việt Nam 2026

TPO - Nhiều thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 cho biết gần như không ngủ trước ngày sơ khảo phía Bắc vì hồi hộp.
Gia đình biết cô đăng ký dự thi nhưng không tạo áp lực về thành tích. "Em mong có thể vào Top 3, nhưng điều quan trọng hơn là được trưởng thành sau cuộc thi", cô chia sẻ. Yến Trang cho biết cô yêu thích Hoa hậu Việt Nam bởi cuộc thi luôn tôn vinh vẻ đẹp tự nhiên, nguyên bản của người phụ nữ Việt.
Nguyễn Thị Trinh (SN 2005, quê Nghệ An), sinh viên Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội, cho biết cô gần như thức trắng đêm trước ngày sơ khảo vì hồi hộp. Người đẹp lo lắng về các phần thi nhân trắc học, phỏng vấn kín với ban giám khảo.
Đoàn Hải Lan (SBD 52, Hà Nội), tốt nghiệp Đại học Điện lực, cho biết bản thân vốn khá nhút nhát. Dù nhiều lần được bạn bè và người thân động viên tham gia các cuộc thi nhan sắc, cô chỉ quyết định đăng ký Hoa hậu Việt Nam khi cảm thấy đã đủ tự tin và có sự chuẩn bị nghiêm túc.
Theo nhiều thí sinh, điều khiến họ lựa chọn Hoa hậu Việt Nam là uy tín lâu năm cùng tiêu chí tôn vinh vẻ đẹp tự nhiên.