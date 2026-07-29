Thí sinh là diễn viên phim giờ vàng đến sơ khảo Hoa hậu Việt Nam 2026

report 'La bàn' để mỗi thí sinh hoàn thiện bản thân

Phát biểu khai mạc Vòng Sơ khảo Hoa hậu Việt Nam khu vực miền Bắc, nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng Ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2026 - khẳng định gần bốn thập kỷ, cuộc thi Hoa hậu Việt Nam luôn kiên định với bốn giá trị cốt lõi: Nhan sắc - Văn hóa - Trí tuệ - Cống hiến.

Đó không chỉ là tiêu chí lựa chọn thí sinh, mà còn là “la bàn” để mỗi cô gái trưởng thành hơn sau hành trình này, để hoàn thiện bản thân và trở thành phiên bản tốt đẹp hơn của chính mình.

Nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng Ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2026 - động viên thí sinh ở buổi Sơ khảo.

Trong gần bốn thập kỷ ấy, rất nhiều Hoa hậu, Á hậu và người đẹp trưởng thành từ cuộc thi Hoa hậu Việt Nam, tiếp tục học tập, lao động, cống hiến trên nhiều lĩnh vực khác nhau. Điều đó cho thấy, giá trị của Hoa hậu Việt Nam không dừng lại ở chiếc vương miện, mà được tiếp nối bằng những đóng góp tích cực cho cộng đồng và xã hội.

Đó không chỉ là tiêu chí lựa chọn thí sinh, mà còn là “la bàn” để mỗi cô gái trưởng thành hơn sau hành trình này, để hoàn thiện bản thân và trở thành phiên bản tốt đẹp hơn của chính mình.

Trong gần bốn thập kỷ ấy, nhiều Hoa hậu, Á hậu và người đẹp trưởng thành từ cuộc thi Hoa hậu Việt Nam, tiếp tục học tập, lao động, cống hiến trên nhiều lĩnh vực khác nhau. Điều đó cho thấy, giá trị của Hoa hậu Việt Nam không dừng lại ở chiếc vương miện, mà được tiếp nối bằng những đóng góp tích cực cho cộng đồng và xã hội.

"Ban tổ chức và ban giám khảo sẽ lựa chọn những gương mặt tiếp tục bước vào hành trình Hoa hậu Việt Nam năm 2026. Nhưng, cuộc thi này chưa bao giờ chỉ là hành trình tìm kiếm người đội vương miện. Đó còn là hành trình để mỗi cô gái nhận ra mình có thể mạnh mẽ hơn những gì mình từng nghĩ, bản lĩnh hơn những gì mình từng tin và tỏa sáng theo cách rất riêng của chính mình", nhà báo Phùng Công Sưởng nhấn mạnh.

Dù kết quả thế nào, khi đến với Vòng Sơ khảo phía Bắc, mỗi thí sinh đều có thể mỉm cười và tự hào vì mình đã có một trải nghiệm đẹp cùng Hoa hậu Việt Nam.

Hành trình của Hoa hậu Việt Nam còn ở phía trước, và Vòng Sơ khảo là điểm khởi đầu. Có những ước mơ sẽ được chắp cánh. Và rất có thể, trong số các bạn có mặt tại sự kiện, sẽ có người bước lên sân khấu chung kết tại thành phố Hải Phòng để đón nhận chiếc vương miện của Hoa hậu Việt Nam năm 2026.

"Chúng tôi tin rằng, mỗi cô gái có mặt tại đây đều có vẻ đẹp riêng, và mỗi vẻ đẹp xứng đáng được lắng nghe, được ghi nhận và được trao cơ hội tỏa sáng", nhà báo Phùng Công Sưởng bày tỏ.