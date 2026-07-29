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Hoa hậu

Nhan sắc dàn thí sinh đến từ Đại học Kinh tế Quốc dân tại sơ khảo Hoa hậu Việt Nam 2026

Tú Oanh - Dương Triều

TPO - Vòng Sơ khảo khu vực phía Bắc cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026 thu hút hàng trăm thí sinh tham gia, trong đó có không ít gương mặt đến từ Đại học Kinh tế Quốc dân.

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Vòng Sơ khảo cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026 diễn ra tại khách sạn Sheraton West Hà Nội từ sáng 29/7. Trong số hàng trăm thí sinh đăng ký tham gia có nhiều gương mặt đến từ Đại học Kinh tế Quốc dân.
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Các cô gái có mặt tại địa điểm tổ chức sơ khảo từ sớm. Ai cũng chuẩn bị cho mình diện mạo xinh đẹp và chỉn chu nhất, sẵn sàng cho bước đầu tiên trên hành trình chinh phục vương miện nhan sắc.
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Đại học Kinh tế Quốc dân được xem là một trong những "cái nôi" nổi bật của các Hoa hậu và Á hậu Việt Nam. Cái tên tiêu biểu nhất là Hoa hậu Việt Nam 2020 Đỗ Thị Hà. Cô đăng quang khi đang là sinh viên chuyên ngành Luật kinh doanh của trường. Ngoài ra, trường còn có Bùi Phương Nga, Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2028, và Trịnh Thùy Linh, Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2022.
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Thí sinh Đinh Nhật Trúc Anh, 20 tuổi, sinh viên năm 2 Đại học Kinh tế Quốc dân. Cô chia sẻ cũng như những thí sinh khác, cô đến với cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026 với hy vọng chạm tay đến vương miện sắc đẹp danh giá. Cô còn muốn bước ra khỏi vùng an toàn của bản thân, sống hết mình với tuổi trẻ. Trong số các Hoa hậu Việt Nam từng đăng quang, cô ấn tượng nhất với Hoa hậu Đỗ Thị Hà vì hai người đều xuất thân từ khoa Luật của trường. "Chị ấy truyền cảm hứng cho tôi để đăng ký tham dự cuộc thi năm nay", Trúc Anh nói.
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Thí sinh Nguyễn Minh Châu, 20 tuổi, sinh viên năm ba ngành Quản trị điều hành thông minh. Cô cho biết lựa chọn Hoa hậu Việt Nam để thử sức vì biết đây là cuộc thi lâu đời và uy tín nhất cả nước. Người đẹp Gen Z cũng vui và tự hào khi đến từ ngôi trường có nhiều hoa và á hậu nổi tiếng.
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Thí sinh Hoàng Thị Hà Phương, sinh viên năm tư ngành Tài chính tiên tiến thuộc Viện Đào tạo Tiên tiến, Chất lượng cao và POHE - Đại học Kinh tế Quốc dân, gây ấn tượng với chiếc váy quây trắng - tím bồng bềnh. Cô cho biết hồi hộp trước phần thi nhân trắc học.
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Lê Minh Thư, 19 tuổi, sinh viên ngành Khởi nghiệp và Phát triển kinh doanh, cho biết hồi hộp và lo lắng trước vòng chung khảo, đến mức thức dậy từ 2h sáng để làm tóc, trang điểm và chuẩn bị quần áo. Như các bạn khác, Minh Thư tin tưởng lựa chọn Hoa hậu Việt Nam vì đây là cuộc thi danh giá, lâu đời và uy tín nhất nước ta. Cô nhấn mạnh danh hiệu Hoa hậu Việt Nam là ước mơ của mọi cô gái và cô cũng không ngoại lệ. Minh Thư nói thêm xuất thân từ Đại học Kinh tế Quốc dân vừa là lợi thế, đồng thời là áp lực đối với cô.
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Bùi Mai Linh, sinh viên năm ba ngành Quản lý tài nguyên và môi trường, cũng dậy từ tinh mơ để sửa soạn cho bản thân xinh đẹp, chỉnh tề nhất có thể, sẵn sàng tỏa sáng trong vòng sơ khảo phía Bắc. Nữ sinh 20 tuổi cho biết rất vui khi biết chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026 lựa chọn Hải Phòng làm nơi tổ chức. Cô quyết tâm thể hiện hết sức mình để có thể được tỏa sáng trên sân khấu tại quê nhà. Hình mẫu lý tưởng của Bùi Mai Linh là Hoa hậu Mai Phương Thúy. Sắc đẹp và trí tuệ của đàn chị truyền cảm hứng cho cô nhiều.
Tú Oanh - Dương Triều
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