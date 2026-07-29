Nhan sắc dàn thí sinh đến từ Đại học Kinh tế Quốc dân tại sơ khảo Hoa hậu Việt Nam 2026

TPO - Vòng Sơ khảo khu vực phía Bắc cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026 thu hút hàng trăm thí sinh tham gia, trong đó có không ít gương mặt đến từ Đại học Kinh tế Quốc dân.