Nhan sắc dàn thí sinh đến từ Đại học Kinh tế Quốc dân tại sơ khảo Hoa hậu Việt Nam 2026

TPO - Vòng Sơ khảo khu vực phía Bắc cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026 thu hút hàng trăm thí sinh tham gia, trong đó có không ít gương mặt đến từ Đại học Kinh tế Quốc dân.
Các cô gái có mặt tại địa điểm tổ chức sơ khảo từ sớm. Ai cũng chuẩn bị cho mình diện mạo xinh đẹp và chỉn chu nhất, sẵn sàng cho bước đầu tiên trên hành trình chinh phục vương miện nhan sắc.
Bùi Mai Linh, sinh viên năm ba ngành Quản lý tài nguyên và môi trường, cũng dậy từ tinh mơ để sửa soạn cho bản thân xinh đẹp, chỉnh tề nhất có thể, sẵn sàng tỏa sáng trong vòng sơ khảo phía Bắc. Nữ sinh 20 tuổi cho biết rất vui khi biết chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026 lựa chọn Hải Phòng làm nơi tổ chức. Cô quyết tâm thể hiện hết sức mình để có thể được tỏa sáng trên sân khấu tại quê nhà. Hình mẫu lý tưởng của Bùi Mai Linh là Hoa hậu Mai Phương Thúy. Sắc đẹp và trí tuệ của đàn chị truyền cảm hứng cho cô nhiều.