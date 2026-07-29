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Pháp luật

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Điều tra vụ người đi xe đạp tử vong trong tư thế bị kẹp cổ giữa hàng rào sắt

Minh Đức - Vũ Quỳnh

TPO - Lực lượng chức năng đang khẩn trương điều tra nguyên nhân người đàn ông 66 tuổi được phát hiện tử vong trong tư thế đứng, cổ bị kẹp giữa 2 thanh của hàng rào sắt tại khu vực cầu Chợ Quán (xã Hải Hưng, tỉnh Ninh Bình).

Ngày 29/7, lãnh đạo xã Hải Hưng cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn khiến một người đàn ông tử vong.

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Hiện trường vụ việc.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 12h16 ngày 28/7, người dân phát hiện một người đàn ông đi xe đạp tử vong tại khu vực cầu Chợ Quán (thôn Trung Lương, xã Hải Hưng) trong tư thế đứng, cổ mắc giữa 2 thanh của hàng rào sắt.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng công an xã Hải Hưng đã có mặt để bảo vệ hiện trường, phối hợp với các đơn vị chức năng tiến hành khám nghiệm, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Bước đầu xác định, nạn nhân là ông L.T.N. (SN 1960, hộ khẩu thường trú tại xã Xuân Kiên, tỉnh An Giang; tạm trú tại thôn Trung Lương, xã Hải Hưng, tỉnh Ninh Bình).

Lãnh đạo xã Hải Hưng thông tin thêm, vào ngày xảy ra vụ việc, ông N. đi ăn giỗ tại nhà người thân và sau đó một mình điều khiển xe đạp trở về nhà. Khi di chuyển qua cầu Chợ Quán, ông N. rẽ trái xuống dốc thì bất ngờ va chạm vào bờ tường dẫn đến tử vong.

Qua trích xuất camera an ninh, từ thời điểm ông N. một mình điều khiển xe đạp lên cầu, lao xuống dốc đến khi xảy ra va chạm không ghi nhận có người nào đến gần hoặc tiếp xúc với nạn nhân.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Minh Đức - Vũ Quỳnh
#Điều tra vụ tai nạn tử vong ở Ninh Bình #Nguyên nhân cái chết người đàn ông 66 tuổi #Tai nạn giao thông liên quan đến xe đạp #Khám nghiệm hiện trường vụ việc #Vai trò camera an ninh trong điều tra

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