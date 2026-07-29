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Xã hội

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Sẽ thí điểm cơ chế Nhà nước mua lại dự án nhà ở thương mại của chủ đầu tư không còn khả năng thực hiện

Trường Phong

TPO - Theo kế hoạch của Bộ Chính trị, Đảng ủy Chính phủ thực hiện chỉ đạo việc xây dựng và trình Quốc hội ban hành nghị quyết của Quốc hội về thí điểm thực hiện cơ chế Nhà nước mua lại dự án nhà ở thương mại của chủ đầu tư không còn khả năng thực hiện hoặc không thể chuyển nhượng để tạo quỹ nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước, đáp ứng nhu cầu nhà ở của nhân dân.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú vừa ký ban hành Kế hoạch số 07 của Bộ Chính trị về thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 28/7/2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về quan điểm, định hướng sửa đổi Luật Đất đai và các luật có liên quan.

Kế hoạch nhấn mạnh yêu cầu phải bám sát quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nêu trong nghị quyết và kế hoạch của Bộ Chính trị. Các ban đảng Trung ương, đảng ủy trực thuộc Trung ương, tỉnh ủy, thành ủy tập trung xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện nghị quyết bảo đảm đồng bộ, kịp thời; quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện, đáp ứng đòi hỏi của thực tiễn, tạo chuyển biến tích cực trong quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao. Xác định rõ nhiệm vụ cụ thể, phân công rõ trách nhiệm cho từng cấp ủy, tổ chức đảng và lộ trình triển khai…

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Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú. Ảnh: PV.

Trong số các nhiệm vụ cụ thể, Đảng ủy Quốc hội được giao nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo việc sửa đổi Luật Đất đai và các luật có liên quan bảo đảm thể chế hóa đầy đủ, đồng bộ các quan điểm, chủ trương của Đảng tại nghị quyết (hoàn thành trong giai đoạn 2026 – 2030).

Đảng ủy Quốc hội cũng lãnh đạo, chỉ đạo ban hành nghị quyết của Quốc hội về thí điểm thực hiện cơ chế Nhà nước mua lại dự án nhà ở thương mại của chủ đầu tư không còn khả năng thực hiện hoặc không thể chuyển nhượng để tạo quỹ nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước, đáp ứng nhu cầu nhà ở của nhân dân trên cơ sở tính đúng, tính đủ, hợp lý chi phí đầu vào của chủ đầu tư, không bao gồm địa tô chênh lệch (hoàn thành trong năm 2027).

Đảng ủy Chính phủ được giao nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với Đảng ủy Quốc hội sửa đổi Luật Đất đai năm 2024 và các luật: Nhà ở, Kinh doanh bất động sản, Xây dựng, Quy hoạch, Quy hoạch đô thị và nông thôn, Đấu thầu, Đấu giá tài sản, Đầu tư, Đầu tư công, Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Quản lý, sử dụng tài sản công, Quản lý và đầu tư vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, Giá, Ngân sách Nhà nước, các luật về thuế và một số luật khác có liên quan bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất (hoàn thành trong giai đoạn 2026 – 2030).

Đảng ủy Chính phủ cũng thực hiện chỉ đạo việc xây dựng và trình Quốc hội ban hành nghị quyết của Quốc hội về thí điểm thực hiện cơ chế Nhà nước mua lại dự án nhà ở thương mại của chủ đầu tư không còn khả năng thực hiện hoặc không thể chuyển nhượng để tạo quỹ nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước, đáp ứng nhu cầu nhà ở của nhân dân (hoàn thành trong năm 2027).

Một nhiệm vụ quan trọng nữa, Đảng ủy Chính phủ lãnh đạo, chỉ đạo sửa đổi, bổ sung các văn bản dưới luật; tổ chức triển khai các chương trình, kế hoạch thực hiện nghị quyết đồng bộ, hiệu quả; tăng cường việc thực thi pháp luật về đất đai, xử lý nghiêm các vi phạm pháp luật đất đai; theo dõi, kiểm tra, đánh giá quá trình thực hiện, kịp thời sửa đổi, bổ sung theo thẩm quyền các văn bản pháp luật về đất đai phù hợp với yêu cầu thực tế…

Đảng ủy Bộ Nội vụ cần tham mưu cho Đảng ủy Chính phủ hoàn thiện tổ chức bộ máy, cơ chế hoạt động của các tổ chức phát triển quỹ đất, cơ quan thực hiện chức năng quản lý giá đất, cơ quan xây dựng bảng giá đất, hệ số điều chỉnh giá đất để triển khai thực hiện đồng bộ (hoàn thành trong năm 2026).

Đảng ủy Bộ NN&MT chủ trì, phối hợp Đảng ủy Bộ Tài chính, các tỉnh ủy, thành ủy xây dựng và tổ chức thực hiện đề án kiểm kê đất đai chuyên đề về hiện trạng sử dụng đất trồng lúa, đất rừng trên phạm vi cả nước, bảo đảm phản ánh đúng thực tế đang sử dụng (hoàn thành trong năm 2027).

Trường Phong
#Luật Đất đai sửa đổi #Sửa đổi Luật Đất đai #Bộ Chính trị

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