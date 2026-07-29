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An Giang tăng cường lực lượng, chạy đua lấy mẫu ADN hài cốt liệt sĩ trước mùa mưa

Nhật Huy

TPO - Trước khối lượng gần 1.000 phần mộ liệt sĩ chưa xác định danh tính cần lấy mẫu ADN tại nghĩa trang liệt sĩ tỉnh, Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (Ban Chỉ đạo 515) tỉnh An Giang đã thành lập thêm một đội lấy mẫu, nhằm tăng cường lực lượng để đẩy nhanh tiến độ, quyết tâm sớm trả lại tên cho các Anh hùng liệt sĩ.

Từ sáng sớm 29/7, tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh An Giang, hàng chục cán bộ, chiến sĩ, y, bác sĩ cùng lực lượng chuyên môn đã có mặt để bắt đầu ngày làm việc mới. Sau lễ dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ, các tổ công tác nhanh chóng triển khai nhiệm vụ.

Người cẩn trọng bóc tách từng lớp đất, người đối chiếu sơ đồ phần mộ, kiểm tra hồ sơ, ghi chép, số hóa thông tin; lực lượng y tế chuẩn bị dụng cụ để lựa chọn mẫu. Không khí làm việc khẩn trương nhưng vẫn giữ trọn sự trang nghiêm. Mỗi thao tác đều được thực hiện với sự cẩn trọng và trách nhiệm, thể hiện lòng tri ân đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

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Lực lượng chuyên môn lấy mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN.

Theo kế hoạch, từ ngày 28/7 đến 20/8, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh An Giang sẽ lấy mẫu hài cốt tại 974 phần mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin ở nghĩa trang liệt sĩ tỉnh. Đây là nghĩa trang có số lượng phần mộ cần lấy mẫu lớn nhất toàn tỉnh, nên mọi khâu từ rà soát hồ sơ, tập huấn quy trình, bố trí lực lượng đến chuẩn bị trang thiết bị đều được thực hiện kỹ lưỡng.

Thượng tá Vương Thanh Triều - Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ CHQS tỉnh An Giang, cho biết, hồ sơ từng phần mộ được rà soát kỹ, quy trình chuyên môn được thống nhất trước khi triển khai nên công tác lấy mẫu diễn ra đúng kế hoạch. Tuy nhiên, An Giang đang bước vào cao điểm mùa mưa, thời tiết diễn biến thất thường khiến việc khai quật và bảo đảm hiện trường bị ảnh hưởng. Nhiều nghĩa trang đã qua nhiều lần cải tạo, chỉnh trang nên kết cấu phần mộ thay đổi, việc xác định chính xác vị trí hài cốt mất nhiều thời gian.

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Ban Chỉ đạo 515 tỉnh An Giang tăng cường lực lượng, đẩy nhanh tiến độ lấy mẫu ADN hài cốt liệt sĩ trước mùa mưa.

Đáng chú ý, không ít phần mộ được an táng hàng chục năm trước nên hài cốt đã phong hóa, mủn mục hoặc không còn. Một số trường hợp có nhiều hài cốt lẫn trong cùng một phần mộ, buộc lực lượng chuyên môn phải xử lý hết sức cẩn trọng để bảo đảm chất lượng mẫu phục vụ giám định ADN.

Trước khối lượng công việc lớn, Đại tá Cao Minh Tâm - Phó Chính uỷ Bộ CHQS tỉnh An Giang, cho biết, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh đã quyết định thành lập thêm một đội lấy mẫu hài cốt liệt sĩ, tăng cường nhân lực, phương tiện và trang thiết bị nhằm đẩy nhanh tiến độ nhưng vẫn bảo đảm tuyệt đối quy trình kỹ thuật.

Việc hoàn thiện cơ sở dữ liệu ADN sẽ tạo nền tảng quan trọng để đối chiếu, xác định danh tính liệt sĩ trong thời gian tới, góp phần thực hiện hiệu quả công tác "Đền ơn đáp nghĩa" và đáp ứng nguyện vọng của thân nhân liệt sĩ.

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Lực lượng quân đội, y tế và các đơn vị chuyên môn phối hợp thực hiện lấy mẫu hài cốt liệt sĩ. Ảnh: Phương Vũ.

Đến ngày 29/7, toàn tỉnh An Giang đã triển khai lấy mẫu tại 7 nghĩa trang liệt sĩ, thực hiện trên 1.548 phần mộ và thu được 986 mẫu ADN. Có 562 phần mộ chưa lấy được mẫu, trong đó có mộ không còn hài cốt, bị mủn, mục, vỡ vụn, hoặc lẫn nhiều hài cốt.

Nhật Huy
#An Giang #lấy mẫu ADN liệt sĩ #hài cốt liệt sĩ #giám định ADN #Ban Chỉ đạo 515 #xác định danh tính liệt sĩ #Chiến dịch 500 ngày đêm

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