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Bốn tướng lĩnh Quân đội được đề cử xét chọn Nhà giáo tiêu biểu

Nguyễn Minh

TPO - Trong danh sách 32 ứng viên được Bộ Quốc phòng đề cử xét chọn Nhà giáo tiêu biểu năm 2026, có bốn tướng lĩnh đang công tác tại các học viện và viện nghiên cứu trong Quân đội.

Bộ Quốc phòng vừa công bố danh sách 32 ứng viên trong Quân đội được đề cử xét chọn Nhà giáo tiêu biểu năm 2026 để lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân theo quy định; trong đó có bốn tướng lĩnh cùng nhiều giảng viên, nhà giáo tiêu biểu của các học viện, nhà trường trong Quân đội.

Việc công khai danh sách được thực hiện theo Quyết định số 677/QĐ-BGDĐT ngày 24/3/2026 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Quy chế xét chọn và tổ chức Lễ tuyên dương Nhà giáo tiêu biểu; đồng thời thực hiện Kế hoạch của Bộ Quốc phòng về tổ chức xét chọn, đề cử Nhà giáo tiêu biểu năm 2026.

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Trung tướng, GS.TS Phan Tùng Sơn - Giám đốc Học viện Hậu cần, một trong bốn tướng lĩnh được Bộ Quốc phòng đề cử xét chọn Nhà giáo tiêu biểu năm 2026. Ảnh: Nguyễn Minh

Bốn tướng lĩnh có tên trong danh sách gồm: Trung tướng, TS Đỗ Minh Xương - Giám đốc Học viện Lục quân; Trung tướng, GS.TS Phan Tùng Sơn - Giám đốc Học viện Hậu cần; Thiếu tướng, PGS.TS Nguyễn Văn Sáu - Phó Viện trưởng Viện Chiến lược và Lịch sử quốc phòng Việt Nam; Thiếu tướng, GS.TS Lâm Khánh - Chủ nhiệm Bộ môn Điện quang và Y học hạt nhân, Viện Nghiên cứu Khoa học Y Dược lâm sàng 108.

Theo danh sách được Bộ Quốc phòng công bố, 32 ứng viên gồm 13 nhà giáo đến từ các học viện, 8 nhà giáo thuộc các trường sĩ quan, 8 nhà giáo công tác tại các trường cao đẳng quân đội, 2 nhà giáo đến từ các viện nghiên cứu và 1 giáo viên Trường Mầm non Hoa Hồng (Nhà máy Z121, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng).

Trong số các cơ sở giáo dục, đào tạo, Học viện Quốc phòng, Học viện Kỹ thuật quân sự, Học viện Quân y và Học viện Hải quân cùng có 2 ứng viên được đề cử, nhiều nhất trong danh sách; các học viện, nhà trường và viện nghiên cứu còn lại đều có một ứng viên.

Theo Bộ Quốc phòng, thời gian lấy ý kiến đối với danh sách đề cử kéo dài đến hết ngày 4/8/2026. Các ý kiến góp ý gửi về Cục Quân huấn - Nhà trường (Bộ Tổng tham mưu) hoặc qua Cổng Thông tin điện tử Bộ Quốc phòng theo địa chỉ thư điện tử: info@mod.gov.vn.

Nguyễn Minh
#Nhà giáo tiêu biểu 2026 #Bộ Quốc phòng #4 tướng lĩnh Quân đội #Nhà giáo Quân đội #Bộ Giáo dục và Đào tạo

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