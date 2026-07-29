Dự kiến mở rộng quyền mua bất động sản của người nước ngoài

TPO - Dự án Luật Kinh doanh Bất động sản sửa đổi các quy định để cá nhân nước ngoài, người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài được mua, thuê nhà ở theo quy định.

Địa phương được trao thêm quyền

Tiếp tục chương trình phiên họp, chiều 29/7, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Kinh doanh Bất động sản (sửa đổi).

Trình bày tờ trình tóm tắt, Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh cho biết, dự thảo luật đã sửa đổi quy định về thẩm quyền quyết định cho phép chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản. Theo đó, sẽ chuyển thẩm quyền từ Thủ tướng cho UBND cấp tỉnh thực hiện để phù hợp chủ trương đẩy mạnh phân cấp, phân quyền.

Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh. (Ảnh: QH)

Bên cạnh đó, dự thảo cũng đơn giản hóa, chuẩn hóa 6 nhóm điều kiện kinh doanh, gồm: Điều kiện của tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản; điều kiện của nhà ở, công trình xây dựng có sẵn và hình thành trong tương lai đưa vào kinh doanh.

Cùng với đó là các điều kiện về chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã có hạ tầng kỹ thuật trong dự án bất động sản cho cá nhân và tổ chức; điều kiện chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản.

Dự thảo cũng dự kiến cắt giảm 4/12 thủ tục hành chính, gồm: Thủ tục đăng ký quyền khai thác sử dụng thông tin dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản; thủ tục cấp mới, cấp lại giấy phép hoạt động của sàn giao dịch bất động sản; thủ tục liên quan đến cấp mới, cấp lại chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản.

Đáng chú ý, dự thảo sửa đổi các quy định để cá nhân nước ngoài, người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài được mua, thuê nhà ở theo quy định. Mặt khác, quy định về hợp đồng kinh doanh bất động sản cũng được sửa đổi theo hướng mở rộng các loại hợp đồng.

Không hợp thức hóa sai phạm

Liên quan đến các nội dung mới, Bộ trưởng Xây dựng nêu rõ, dự thảo đã bổ sung quy trình giao dịch bất động sản; quy định về hoàn thành nghĩa vụ tài chính với các dự án BT theo quy định mới của pháp luật về đầu tư theo phương thức đối tác công tư.

Ngoài ra, dự thảo còn bổ sung cơ chế bảo đảm đối với 5% giá trị còn lại của hợp đồng kinh doanh bất động sản và 5% giá trị còn lại của hợp đồng mua bán bất động sản hình thành trong tương lai. Khoản tiền này được bảo đảm bằng việc chuyển vào tài khoản phong tỏa hoặc bằng hình thức bảo đảm thực hiện nghĩa vụ khác theo thỏa thuận của các bên.

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi. (Ảnh: QH)

Đại diện cơ quan thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi cho biết, Thường trực Ủy ban đề nghị rà soát việc bổ sung sản phẩm nhà có mục đích lưu trú, căn hộ du lịch, căn hộ kết hợp văn phòng và phần diện tích sàn xây dựng vào phạm vi bất động sản được kinh doanh.

Thường trực Ủy ban cũng lưu ý bảo đảm thống nhất giữa pháp luật về đất đai, nhà ở và kinh doanh bất động sản, bảo đảm không ảnh hưởng đến nghĩa vụ với Nhà nước. Đồng thời cần phân định rạch ròi giữa những trường hợp đã tồn tại và những trường hợp dự án thực hiện theo quy định mới, bảo đảm nguyên tắc không hợp thức hóa sai phạm.

Cơ quan thẩm tra cũng đề nghị làm rõ cơ sở, mục tiêu, ý nghĩa của việc bổ sung quy định cho cá nhân nước ngoài được mua, thuê mua “phần diện tích trong công trình xây dựng”.