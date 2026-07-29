Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Dự kiến mở rộng quyền mua bất động sản của người nước ngoài

Luân Dũng

TPO - Dự án Luật Kinh doanh Bất động sản sửa đổi các quy định để cá nhân nước ngoài, người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài được mua, thuê nhà ở theo quy định.

Địa phương được trao thêm quyền

Tiếp tục chương trình phiên họp, chiều 29/7, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Kinh doanh Bất động sản (sửa đổi).

Trình bày tờ trình tóm tắt, Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh cho biết, dự thảo luật đã sửa đổi quy định về thẩm quyền quyết định cho phép chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản. Theo đó, sẽ chuyển thẩm quyền từ Thủ tướng cho UBND cấp tỉnh thực hiện để phù hợp chủ trương đẩy mạnh phân cấp, phân quyền.

297xd.jpg
Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh. (Ảnh: QH)

Bên cạnh đó, dự thảo cũng đơn giản hóa, chuẩn hóa 6 nhóm điều kiện kinh doanh, gồm: Điều kiện của tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản; điều kiện của nhà ở, công trình xây dựng có sẵn và hình thành trong tương lai đưa vào kinh doanh.

Cùng với đó là các điều kiện về chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã có hạ tầng kỹ thuật trong dự án bất động sản cho cá nhân và tổ chức; điều kiện chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản.

Dự thảo cũng dự kiến cắt giảm 4/12 thủ tục hành chính, gồm: Thủ tục đăng ký quyền khai thác sử dụng thông tin dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản; thủ tục cấp mới, cấp lại giấy phép hoạt động của sàn giao dịch bất động sản; thủ tục liên quan đến cấp mới, cấp lại chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản.

Đáng chú ý, dự thảo sửa đổi các quy định để cá nhân nước ngoài, người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài được mua, thuê nhà ở theo quy định. Mặt khác, quy định về hợp đồng kinh doanh bất động sản cũng được sửa đổi theo hướng mở rộng các loại hợp đồng.

Không hợp thức hóa sai phạm

Liên quan đến các nội dung mới, Bộ trưởng Xây dựng nêu rõ, dự thảo đã bổ sung quy trình giao dịch bất động sản; quy định về hoàn thành nghĩa vụ tài chính với các dự án BT theo quy định mới của pháp luật về đầu tư theo phương thức đối tác công tư.

Ngoài ra, dự thảo còn bổ sung cơ chế bảo đảm đối với 5% giá trị còn lại của hợp đồng kinh doanh bất động sản và 5% giá trị còn lại của hợp đồng mua bán bất động sản hình thành trong tương lai. Khoản tiền này được bảo đảm bằng việc chuyển vào tài khoản phong tỏa hoặc bằng hình thức bảo đảm thực hiện nghĩa vụ khác theo thỏa thuận của các bên.

287xd22.jpg
Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi. (Ảnh: QH)

Đại diện cơ quan thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi cho biết, Thường trực Ủy ban đề nghị rà soát việc bổ sung sản phẩm nhà có mục đích lưu trú, căn hộ du lịch, căn hộ kết hợp văn phòng và phần diện tích sàn xây dựng vào phạm vi bất động sản được kinh doanh.

Thường trực Ủy ban cũng lưu ý bảo đảm thống nhất giữa pháp luật về đất đai, nhà ở và kinh doanh bất động sản, bảo đảm không ảnh hưởng đến nghĩa vụ với Nhà nước. Đồng thời cần phân định rạch ròi giữa những trường hợp đã tồn tại và những trường hợp dự án thực hiện theo quy định mới, bảo đảm nguyên tắc không hợp thức hóa sai phạm.

Cơ quan thẩm tra cũng đề nghị làm rõ cơ sở, mục tiêu, ý nghĩa của việc bổ sung quy định cho cá nhân nước ngoài được mua, thuê mua “phần diện tích trong công trình xây dựng”.

Luân Dũng
#bất động sản #quyền mua #người nước ngoài #thị trường bất động sản #đầu tư #chuyển nhượng #Luật Kinh doanh Bất động #mở rộng quyền mua bất động sản #Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe