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Đồng Nai:

Tiêu hủy hàng nghìn sản phẩm gắn nhãn mác ngoại nhập

Văn Quân

TPO - Hơn 4.400 sản phẩm vi phạm, trong đó có nhiều thực phẩm chức năng mang nhãn mác ngoại nhập bị lực lượng chức năng TP Đồng Nai tịch thu và đưa vào danh sách tiêu hủy để ngăn nguy cơ tái lưu thông trên thị trường.

Ngày 29/7, Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) Đồng Nai thông báo mời chào giá cung cấp dịch vụ xử lý, tiêu hủy tài sản là tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu (đợt 1/2026).

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Lực lượng quản lý thị trường TP. Đồng Nai kiểm tra nguồn gốc, xuất xứ các sản phẩm bày bán tại các chợ truyền thống

Theo kế hoạch, đợt này sẽ tiêu hủy tang vật 17 vụ vi phạm với hơn 4.400 sản phẩm. Danh sách tiêu hủy có hàng loạt sản phẩm thực phẩm chức năng mang nhãn hiệu nước ngoài như: Super Collagen + Vitamin C & Biotin (360 viên/hộp, xuất xứ Mỹ); kẹo dẻo vitamin Gummy Vites (300 viên/hộp, Mỹ); One A Day (300 viên/hộp, Mỹ); The Collagen EXR, The Collagen Luxerich, The Collagen (dạng nước 10x50ml/hộp, Nhật Bản); Collagen 5000 (10x75ml/hộp, Hàn Quốc); Omega 3-6-9 (325 viên/hộp, Mỹ).

Ngoài ra, nhiều sản phẩm sữa cũng nằm trong diện tiêu hủy như: sữa tươi tiệt trùng nguyên kem Nature’s Farm (150ml/hộp, thùng 24 hộp); sữa Ensure Original dạng bột (400g), dạng chai (237ml); cùng 720 lon sữa đặc Carnation.

Đáng chú ý, danh mục còn có các mặt hàng đồ uống vi phạm. Cụ thể, 63 thùng bia nhãn hiệu Chi May không đạt chất lượng, còn hạn sử dụng đến tháng 3/2027, kèm theo phiếu thử nghiệm số Q326B034512 ngày 13/4/2026 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 (QUATEST 3). Bên cạnh đó, 129 thùng bia Corona Extra, 92 thùng bia Heineken và 120 thùng bia Heineken Original bị tiêu hủy do hết hạn sử dụng.

Một số mặt hàng tiêu dùng khác như nước xả vải Hygiene loại 20ml/gói với 2.160 sản phẩm cũng bị buộc tiêu hủy vì quá hạn.

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Lực lượng QLTT kiểm tra về nhãn mác đối với các sản phẩm mỹ phẩm

Theo Chi cục QLTT Đồng Nai, toàn bộ số hàng trên là tang vật vi phạm hành chính đã bị tịch thu. Việc tiêu hủy được thực hiện theo đúng quy định, có quyết định phê duyệt của Sở Công Thương TP Đồng Nai, nhằm tránh nguy cơ tái lưu thông trên thị trường.

Liên quan công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, Ban Chỉ đạo 389 TP. Đồng Nai cho biết trong 6 tháng đầu năm 2026, các lực lượng chức năng đã kiểm tra 3.381 vụ, xử lý 2.559 vụ; khởi tố 76 vụ với 162 bị can. Tổng số tiền thu nộp ngân sách nhà nước đạt hơn 324,8 tỷ đồng.

Văn Quân
#tiêu hủy #thực phẩm chức năng #đồng nai #hàng giả #bảo vệ người tiêu dùng #hàng nhập khẩu #Bia Chi May #bia heniken #sữa giả #collagen #sữa Ensure

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