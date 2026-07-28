Đại lộ Lương Hòa - Bình Chánh thông xe: Trục hạ tầng chiến lược nâng vị thế bất động sản khu Tây

Ngày 28/7/2026, đại lộ Lương Hòa - Bình Chánh chính thức thông xe sau hơn hai năm triển khai. Tuyến đường lộ giới 60m, tổng vốn 1.250 tỷ đồng, kết nối trực tiếp với khu Tây TP.HCM, đánh dấu bước chuyển quan trọng của hành lang đô thị - công nghiệp phía Tây TP.HCM, gia tăng lợi thế cho khu đô thị LA Home và KCN sinh thái Prodezi.

Trục hạ tầng khung của hành lang đô thị - công nghiệp phía Tây

Được khởi công ngày 27/4/2024, đại lộ Lương Hòa - Bình Chánh có chiều dài 4,5km, lộ giới 60m, nối từ ranh Bình Chánh, TP.HCM với điểm giao đường tỉnh 830 tại Tây Ninh. Khi đưa vào khai thác, tuyến đường bổ sung hướng lưu thông quan trọng cho xã Lương Hòa và khu vực lân cận, bên cạnh Quốc lộ 1A và cao tốc TP.HCM - Trung Lương.

Từ đại lộ Lương Hòa - Bình Chánh, phương tiện có thể di chuyển vào đường Trần Đại Nghĩa đến Võ Văn Kiệt để đi vào các khu vực trung tâm TP.HCM. Trong thời gian tới, đại lộ Lương Hòa – Bình Chánh sẽ kết nối trực tiếp với đại lộ Võ Văn Kiệt nối dài, hình thành trục giao thông chiến lược hướng về các khu vực trung tâm TP.HCM. Tuyến đường mở ra hướng giao thông vào các khu vực trung tâm TP. HCM thuận tiện, giúp cư dân thuận tiện hơn khi tiếp cận các tiện ích hiện hữu tại cửa ngõ phía Tây như bến xe miền Tây, trung tâm thương mại Aeon Mall Bình Tân, bệnh viện, trường học và các dịch vụ đô thị thiết yếu.

Ở bình diện liên vùng, đại lộ Lương Hòa - Bình Chánh giúp tổ chức lại mạng lưới di chuyển giữa TP.HCM, Tây Ninh và các khu công nghiệp vệ tinh. Khi đặt trong mối liên kết với Vành đai 3, cao tốc Bến Lức - Long Thành và cao tốc TP.HCM - Trung Lương, tuyến đường trở thành trục kết nối quan trọng của hệ thống giao thông Đông - Tây, hỗ trợ luân chuyển hàng hóa, phân bổ nguồn lao động, kết nối chuyên gia và mở rộng không gian hoạt động của doanh nghiệp.

Đại lộ Lương Hòa - Bình Chánh thúc đẩy tăng trưởng vùng đô thị phía Tây TP.HCM

Theo nhận định của các chuyên gia, một tuyến đường chỉ tạo giá trị bền vững khi gắn với dòng người, việc làm và nhu cầu sử dụng thật. Đây cũng là nền tảng khiến đại lộ Lương Hòa - Bình Chánh được quan tâm vượt khỏi phạm vi một tuyến giao thông mới. Tuyến đường đi qua khu vực đang hội tụ mạnh các hoạt động công nghiệp, đô thị và thương mại của cửa ngõ phía Tây, tạo nên lực cầu ổn định cho nhà ở, dịch vụ, thương mại và lưu trú dài hạn.

LA Home nằm ngay vị trí mặt tiền, tối ưu hóa giá trị đầu tư và thương mại

Tọa lạc trên mặt tiền đại lộ Lương Hòa - Bình Chánh, khu đô thị sinh thái LA Home quy mô 100ha của Prodezi Long An thụ hưởng trực tiếp giá trị từ trục hạ tầng vừa thông xe. Lợi thế của dự án không dừng ở vị trí tiếp giáp tuyến đường lớn, mà còn đến từ vai trò cửa ngõ của quần thể đô thị - công nghiệp sinh thái 500ha, gồm LA Home và khu công nghiệp sinh thái Prodezi 400ha. Sự kết nối giữa không gian sống, việc làm, thương mại và dịch vụ trong cùng một khu vực giúp LA Home gia tăng sức hút trên trục phát triển TP.HCM - Lương Hòa (Tây Ninh).

LA Home sở hữu vị trí mặt tiền trên đại lộ Lương Hòa - Bình Chánh

Với lộ giới 60m, đại lộ Lương Hòa - Bình Chánh mang lại cho LA Home khả năng đón dòng cư dân, chuyên gia, khách hàng và lực lượng lao động di chuyển thường xuyên giữa TP.HCM, xã Lương Hòa và các khu vực công nghiệp lân cận. Tuyến đường rộng rãi, thuận tiện và an toàn giúp gia tăng khả năng nhận diện của khu đô thị, tạo tiền đề cho các hoạt động thương mại, dịch vụ và tiện ích vận hành hiệu quả hơn trong đời sống hằng ngày.

Lợi thế này không chỉ tập trung ở các căn shophouse trên mặt tiền đại lộ, mà còn lan tỏa vào các tuyến phố nội khu. Khi nhu cầu mua sắm, ăn uống, làm việc, giao thương và sử dụng dịch vụ được kết nối trực tiếp hơn, các sản phẩm nhà phố thương mại tại LA Home có thể khai thác linh hoạt nhiều mô hình như F&B, cửa hàng tiện lợi, showroom, văn phòng đại diện, dịch vụ thiết yếu hoặc tiện ích phục vụ cộng đồng cư dân và chuyên gia. Đây là yếu tố hỗ trợ giá trị sở hữu dài hạn, đồng thời mở ra khả năng khai thác kinh doanh gắn với nhu cầu sử dụng thật.

Giá trị của LA Home còn được củng cố bởi mối liên kết trực tiếp với khu công nghiệp sinh thái Prodezi. Từ tháng 4/2026, khu công nghiệp đã bàn giao mặt bằng cho các doanh nghiệp xây dựng nhà máy, mở đầu quá trình hình thành cộng đồng chuyên gia, kỹ sư, lao động kỹ thuật cao và các gia đình làm việc trong khu vực. Khi hoạt động sản xuất từng bước vận hành, nhu cầu về nhà ở, thương mại, giáo dục, y tế, F&B và dịch vụ đô thị sẽ phát triển tương ứng.

Nhà phố LA Home hưởng lợi từ nhu cầu ở thực và tiềm năng khai thác thương mại

Sự kiện thông xe đại lộ Lương Hòa - Bình Chánh là một cột mốc có ý nghĩa lớn với LA Home, KCN sinh thái Prodezi và toàn thị trường bất động sản khu Tây mở rộng. Từ sự đi vào vận hành của một tuyến đường, đã mở ra lực đẩy của cả một khu vực. Người dân có thêm lựa chọn di chuyển thuận tiện, doanh nghiệp có thêm điều kiện kết nối sản xuất - thương mại hiệu quả và tiết kiệm nguồn lực, còn LA Home có cơ hội phát huy giá trị trong một mặt bằng hạ tầng tốt hơn trong dài hạn, khẳng định vai trò khu đô thị sinh thái tiêu biểu tại cửa ngõ phía Tây TP.HCM.