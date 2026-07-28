Dự án nghìn tỷ 'đắp chiếu', siêu đô thị thành… vườn sắn

Tại kỳ họp thứ 3 HĐND TP Đồng Nai khóa I, nhiệm kỳ 2026-2031 vào ngày 9/7, Chủ tịch UBND TP Đồng Nai Nguyễn Văn Út cho biết, với sự chỉ đạo quyết liệt của Ban Thường vụ Thành ủy, tình trạng chuyển nhượng, đầu cơ ghim đất, thổi giá đang được chấn chỉnh từng bước.

Đối với các dự án có quy hoạch, thông báo thu hồi đất nhưng chuyển nhượng không đúng quy định, UBND TP sẽ chỉ đạo các xã phường chấn chỉnh, rà soát thu hồi tất cả chủ trương đầu tư đối với các dự án không triển khai, không đảm bảo trình tự thủ tục.