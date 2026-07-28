TPHCM muốn nâng thu nhập người mua nhà ở xã hội lên 60 triệu/tháng

TPO - TPHCM đề xuất nâng ngưỡng thu nhập được mua nhà ở xã hội lên tối đa 60 triệu đồng/tháng đối với vợ chồng và 30 triệu đồng/tháng với người độc thân. Mức này cao hơn nhiều so với quy định hiện tại.

Sở Xây dựng TPHCM vừa có tờ trình gửi UBND TPHCM về việc sửa đổi, bổ sung quyết định số 14/2026/QĐ-UBND nhằm điều chỉnh hệ số thu nhập và chính sách khuyến khích tiếp cận nhà ở xã hội trên địa bàn.

Hiện nay, điều kiện về thu nhập để được mua nhà ở xã hội áp dụng chung trên cả nước là không quá 25 triệu đồng/tháng đối với người độc thân và không quá 50 triệu đồng/tháng đối với người đã kết hôn (tính tổng thu nhập của hai vợ chồng). Đối tượng được mua nhà ở xã hội gồm người thu nhập thấp, công nhân, người lao động, cán bộ, công chức và viên chức.

Trong dự thảo mới, Sở Xây dựng đề xuất hai phương án áp dụng hệ số điều chỉnh thu nhập là 1,1 và 1,2. Nếu được thông qua, ngưỡng thu nhập của các đối tượng đủ điều kiện mua nhà ở xã hội sẽ được nâng lên.

Cụ thể, với phương án áp dụng hệ số 1,1, người độc thân có thu nhập thực nhận bình quân không quá 27,5 triệu đồng/tháng, người độc thân đang nuôi con nhỏ không quá 38,5 triệu đồng/tháng, người đã kết hôn có tổng thu nhập của hai vợ chồng không quá 55 triệu đồng/tháng.

Đáng chú ý, Sở Xây dựng còn đề xuất áp dụng hệ số 1,2 đối với hộ gia đình có từ 3 người phụ thuộc trở lên nhằm tăng khả năng tiếp cận nhà ở xã hội cho nhóm đối tượng này.

Theo đó, người độc thân có thu nhập không quá 30 triệu đồng/tháng, người độc thân đang nuôi con nhỏ không quá 42 triệu đồng/tháng, người đã kết hôn có tổng thu nhập của hai vợ chồng không quá 60 triệu đồng/tháng.

Ngoài việc được áp dụng ngưỡng thu nhập cao hơn, các hộ gia đình có từ 3 người phụ thuộc trở lên còn được ưu tiên lựa chọn căn hộ có diện tích lớn hoặc từ 2 phòng ngủ trở lên.

Theo Sở Xây dựng, đề xuất trên được xây dựng dựa trên thực tế thu nhập tại TPHCM. Năm 2025, thu nhập bình quân đầu người của thành phố đạt 8,06 triệu đồng/người/tháng, cao gấp 1,36 lần mức bình quân cả nước (5,918 triệu đồng/người/tháng).

TPHCM đề xuất nâng ngưỡng thu nhập được mua nhà ở xã hội lên tối đa 60 triệu đồng/tháng đối với vợ chồng và 30 triệu đồng/tháng với người độc thân.

Tuy nhiên, cơ quan này cho rằng việc xác định hệ số điều chỉnh không chỉ dựa trên chênh lệch thu nhập bình quân mà còn phải xem xét tổng thể điều kiện kinh tế xã hội của từng khu vực, khả năng đáp ứng của quỹ nhà ở xã hội, nhu cầu thực tế của các nhóm được hưởng chính sách cũng như mục tiêu bảo đảm an sinh và hỗ trợ đúng đối tượng theo quy định.

Sở Xây dựng cũng cho biết qua rà soát mức lương hiện hành với mức lương cơ sở 2,53 triệu đồng/tháng, nhiều cán bộ, công chức có khoảng 15 năm công tác đã có thu nhập gần 25 triệu đồng/tháng. Vì vậy, việc điều chỉnh ngưỡng thu nhập được đánh giá là cần thiết để chính sách nhà ở xã hội tiếp cận đúng nhóm có nhu cầu thực sự, đồng thời phù hợp với mặt bằng thu nhập và chi phí sinh hoạt tại đô thị đặc thù như TPHCM.

Qua rà soát, Sở Xây dựng nhận thấy một số nội dung của quyết định số 14/2026 không còn phù hợp với quy định tại Nghị định số 136/2026 và cần được sửa đổi, bổ sung nhằm bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật, đồng thời phù hợp với điều kiện, mức thu nhập trên địa bàn TPHCM.

Quyết định số 14/2026 quy định hệ số điều chỉnh mức thu nhập nhưng đồng thời quy định mức thu nhập cụ thể, có thể dẫn đến cách hiểu là tiếp tục lấy hệ số điều chỉnh theo quyết định nhân với mức thu nhập quy định tại Nghị định số 136/2026 để xác định điều kiện thu nhập. Từ đó có thể phát sinh cách hiểu và áp dụng không thống nhất trong quá trình tiếp nhận, xác nhận và xét duyệt hồ sơ mua nhà ở xã hội.

Đồng thời, việc áp dụng hệ số điều chỉnh mức thu nhập đối với toàn bộ đối tượng có thể dẫn đến mở rộng diện thụ hưởng chính sách nhà ở xã hội cho một số trường hợp có mức thu nhập khá hoặc trung bình; làm giảm cơ hội tiếp cận nhà ở xã hội của nhóm đối tượng thực sự khó khăn về nhà ở và có nhiều người phụ thuộc.

Việc áp dụng không thống nhất quy định về điều kiện thu nhập có thể ảnh hưởng đến việc xác định đúng đối tượng được hưởng chính sách nhà ở xã hội, kéo dài thời gian tiếp nhận, xác nhận và xét duyệt hồ sơ, đồng thời phát sinh khó khăn trong quá trình tổ chức thực hiện.

Trên cả nước, tại Nghị định số 136/2026, Chính phủ quy định mức trần thu nhập được mua nhà ở xã hội với cá nhân là 25 triệu đồng/tháng và 2 vợ chồng là không quá 50 triệu đồng/ tháng.