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Địa ốc

Tạm dừng đấu giá lô đất nông thôn gây chú ý với giá khởi điểm hơn 5 tỷ đồng

Hoài Nam

TPO - Hai lô đất có giá khởi điểm hơn 4,3-5,3 tỷ đồng tại xã Toàn Lưu (Hà Tĩnh) vừa được tạm dừng đấu giá để rà soát, điều chỉnh diện tích theo quy hoạch. Trước đó, việc đấu giá 15 lô đất tại khu vực này từng thu hút sự quan tâm khi giá khởi điểm từ hơn 3 đến hơn 5 tỷ đồng/lô.

Ngày 27/7, Công ty Đấu giá hợp danh Hồng Lĩnh thông báo tạm dừng tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất đối với hai lô đất L-01 và L-15 thuộc khu quy hoạch đất ở gồm 15 lô tại vùng Lối Vai, thôn Thạch Vĩnh (thôn Vĩnh An cũ), xã Toàn Lưu, tỉnh Hà Tĩnh.

Đây là hai lô đất có diện tích lớn nhất trong khu quy hoạch. Trong đó, lô L-01 rộng 288,1m², giá khởi điểm hơn 5,3 tỷ đồng; lô L-15 rộng 234,8m², giá khởi điểm hơn 4,3 tỷ đồng.

Trao đổi với Tiền Phong, đại diện UBND xã Toàn Lưu cho biết việc tạm dừng đấu giá xuất phát từ việc phát hiện chênh lệch diện tích giữa hồ sơ và quy hoạch tổng mặt bằng đã được phê duyệt. Địa phương cũng khẳng định, việc tạm dừng đấu giá hai lô đất lần này chỉ để điều chỉnh diện tích theo quy hoạch.

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Khu vực đấu giá 15 lô đất tại xã Toàn Lưu.

"Qua rà soát, UBND xã nhận thấy diện tích của hai lô đất trên chưa thống nhất với quy hoạch tổng mặt bằng được phê duyệt nên tạm dừng để điều chỉnh lại. Việc điều chỉnh chỉ liên quan đến diện tích, còn giá khởi điểm không thay đổi", vị đại diện cho biết.

Theo UBND xã Toàn Lưu, trong quá trình lập phương án trước đây tồn tại hai bản quy hoạch nên dẫn đến sai lệch về diện tích của hai lô đất. Sau khi điều chỉnh theo đúng quy hoạch được phê duyệt, địa phương sẽ tiếp tục thực hiện các thủ tục đấu giá theo quy định.

Trước đó, thông báo đấu giá 15 lô đất tại khu vực này từng thu hút sự quan tâm khi mức giá khởi điểm được đánh giá khá cao so với mặt bằng giao dịch hiện nay. Theo phương án đấu giá, lô đất lớn nhất có giá khởi điểm hơn 5,3 tỷ đồng, tương đương khoảng 18,5 triệu đồng/m²; lô rộng 234,8m² có giá khởi điểm hơn 4,3 tỷ đồng. Mười ba lô còn lại đều có diện tích 200m², giá khởi điểm 3,096 tỷ đồng/lô, tương đương gần 15,5 triệu đồng/m².

Tiền đặt trước đối với các lô đất dao động từ 929 triệu đồng đến hơn 1,6 tỷ đồng; bước giá từ 150-265 triệu đồng. UBND xã Toàn Lưu là đơn vị có tài sản đấu giá, cuộc đấu giá dự kiến được tổ chức theo hình thức bỏ phiếu gián tiếp, phương thức trả giá lên.

Trước những ý kiến cho rằng giá khởi điểm cao so với diễn biến thị trường, lãnh đạo UBND xã Toàn Lưu cho biết mức giá được đơn vị tư vấn xác định trên cơ sở khảo sát giá thị trường tại khu vực lân cận trong nhiều năm, sau đó được thẩm định và phê duyệt theo quy định.

Hoài Nam
#Hà Tĩnh #đấu giá 15 lô đất tại xã Toàn Lưu #đấu giá #đấu giá đất nông thôn #Tạm dừng đấu giá hai lô đất có giá khởi điểm hơn 4-5 tỷ đồng ở Hà Tĩnh

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