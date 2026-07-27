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Địa ốc

Hai dự án nổi tiếng ở Đồng Nai dính sai phạm phải tháo dỡ

Văn Quân

TPO - Dự án Khu du lịch Vườn Xoài và Dự án khu phức hợp thương mại dịch vụ, cao ốc văn phòng-Eros Palace là hai dự án đã để xảy ra sai phạm, tồn tại nhiều năm, đến nay hai dự án này đang bắt đầu tự tháo dỡ, khắc phục.

Cận cảnh hai dự án tồn tại sai phạm nhiều năm đã được tháo dỡ

Dự án khu phức hợp thương mại dịch vụ, cao ốc văn phòng- Eros Palace triển khai xây dựng tại phường Tam Hiệp, TP Đồng Nai. Khu phức hợp này có tổng diện tích hơn 2,3ha, nguồn gốc đất của Nhà nước quản lý và cho Công ty Xây dựng dân dụng công nghiệp số 1 Đồng Nai thuê.

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Dự án được thiết kế xây dựng làm 3 khu vực: Khu A là trung tâm tổ chức hội nghị - sự kiện; Khu B là trung tâm thương mại – dịch vụ và Khu C là văn phòng kết hợp căn hộ cao cấp.

Từ năm 2016 dự án đã được xây dựng và đưa vào sử dụng khu A, quy mô bốn tầng lầu và một tầng hầm, diện tích xây dựng khoảng 3.500 m² và khu C là văn phòng.

Năm 2018, khi tòa nhà chính khu B đã đổ bê tông cốt thép tầng một với diện tích xây dựng hơn 4.300 m² thì cơ quan chức năng yêu cầu đình chỉ xây dựng vì tất cả dự án đều xây dựng không có phép, đồng thời yêu cầu chủ đầu tư tháo dỡ.

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Dự án khu phức hợp thương mại dịch vụ, cao ốc văn phòng-Eros Palace sau nhiều năm trì hoãn tháo dỡ đến tháng 7/2026 đã chấp hành tháo dỡ hoàn toàn

Sau gần 7 năm bị đình chỉ xây dựng, tháng 8/2025, chủ đầu tư đã tự nguyện tháo dỡ khu B và khu C, đến tháng 6/2026 khu A còn lại cũng đã được tháo dỡ trả lại mặt bằng.

Đến nay, dự án đã được tháo dỡ hoàn toàn, chỉ còn xà bần, chủ đầu tư đang tiếp tục thực hiện xử lý trả lại mặt bằng, hiện trạng như ban đầu.

Còn Khu du lịch sinh thái Vườn Xoài (viết tắt KDL Vườn Xoài), phường Phước Tân, TP Đồng Nai được hình thành từ những năm 2000, có quy mô khoảng 1,6 ha với mục tiêu làm cơ sở xay xát, chăn nuôi và trồng cây ăn trái.

Đến năm 2008, Công ty TNHH Khu du lịch sinh thái Vườn Xoài đăng ký hoạt động, KDL Vườn Xoài đi vào hoạt động với nhiều công trình đồ sộ, hoạt động kinh doanh du lịch, tham quan sở thú, dã ngoại, giải trí, nghỉ dưỡng, ẩm thực và tổ chức sự kiện. Sau nhiều lần mua thêm đất của các hộ dân xung quanh, đến nay, diện tích của KDL Vườn Xoài đã tăng lên khoảng 42 ha.

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Toàn cảnh KDL Vườn Xoài đang tự nguyện tháo dỡ

Đến đầu năm 2023, Cơ quan chức năng phát hiện dự án này chưa chấp thuận chủ trương đầu tư; dự án chưa hoàn tất các thủ tục đất đai, xây dựng, vi phạm về tài nguyên.

Đến tháng 7/2025, Cơ quan chức năng Đồng Nai đã ban hành quyết định xử phạt hàng loạt hành vi sai phạm từ Khu du lịch Vườn Xoài của Công ty này. Trong đó có hành vi vi phạm liên quan về chuyển đổi mục đích sử dụng đất.

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Công nhân tất bật tháo dỡ trên công trường KDL Vườn Xoài

Với các hành vi vi phạm trên, Công ty Vườn Xoài bị xử phạt tổng cộng hơn 1,5 tỷ đồng. Ngoài ra, UBND tỉnh Đồng Nai còn buộc Công ty Vườn Xoài phải thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả là buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm với số tiền hơn 154 tỷ đồng.

Đến nay, Công ty Vườn Xoài đã tự nguyện tháo dỡ các công trình vi phạm. Theo quan sát của phóng viên, nhiều công trình bên trong và bên ngoài đã được tháo dỡ, san gạt bằng phẳng, không còn kinh doanh, nhận khách du lịch...

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Các công trình bên trong khuôn viên KDL Vườn Xoài đã được tháo dỡ hoàn toàn

Trước đó, tháng 4/2026, Chủ tịch UBND Đồng Nai Nguyễn Văn Út đã có văn bản yêu cầu các sở, ngành và địa phương liên quan triển khai thực hiện kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về việc xử lý các dự án, công trình có sai phạm, trong đó có khu du lịch Vườn Xoài và khu phức hợp thương mại dịch vụ, cao ốc văn phòng-Eros Palace.

Văn Quân
#Khu du lịch Vườn Xoài #khu phức hợp thương mại dịch vụ #cao ốc văn phòng-Eros Palace #sai phạm #thách thức dư luận

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