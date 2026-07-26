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TPHCM:

Tự ý chuyển nhà để xe thành căn hộ, hàng trăm căn hộ không được cấp sổ

Duy Quang

TPO - Dự án The Avila được cấp phép từ tầng 1 - 3 là tầng thương mại dịch vụ, để xe nhưng chủ đầu tư đã chuyển thành chức năng ở không đúng theo giấy phép xây dựng. Cơ quan chức năng đã yêu cầu phá dỡ phần sai phạm, nhưng đến nay chủ đầu tư vẫn chưa thực hiện nên không được Tổ Công tác 1645 xem xét cấp sổ.

Tổ Công tác 1645 do ông Nguyễn Toàn Thắng - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM làm tổ trưởng cùng các thành viên đã có buổi làm việc với các doanh nghiệp bất động sản để xem xét tháo gỡ vướng mắc, cấp giấy chứng nhận cho người mua nhà.

Theo đó, dự án Khu căn hộ cao tầng The Avila tại phường Phú Định do Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Thái Bảo làm chủ đầu tư. Dự án gồm khối dịch vụ thương mại từ tầng 1-3 và khối nhà ở từ tầng 4 - 22 với 285 căn hộ.

Theo báo cáo của Văn phòng Đăng ký Đất đai TPHCM, dự án The Avila được cấp phép từ tầng 1 - 3 là tầng thương mại - dịch vụ - để xe nhưng chủ đầu tư đã chuyển thành chức năng ở không đúng theo giấy phép xây dựng. Cơ quan chức năng đã yêu cầu phá dỡ phần sai phạm, nhưng đến nay chủ đầu tư vẫn chưa thực hiện.

Tại cuộc họp, chủ đầu tư kiến nghị cấp giấy chứng nhận cho 285 căn hộ từ tầng 4 - 22 do mang tính độc lập. Tuy nhiên, sau khi nghe ý kiến các thành viên Tổ Công tác, ông Nguyễn Toàn Thắng khẳng định, chưa thể cấp giấy chứng nhận theo đề nghị của chủ đầu tư.

Theo kết luận của Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM, do sai phạm của chủ đầu tư kéo dài, và đã được cơ quan có thẩm quyền yêu cầu khắc phục nhưng chủ đầu tư không chấp hành. Do đó cần phải thực hiện nghiêm tránh xảy ra những trường hợp sai phạm tương tự.

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Dự án Khu căn hộ cao tầng The Avila chưa được cấp sổ do chủ đầu tư không chấp hành việc khắc phục sai phạm.

Cũng tại buổi làm việc, Tổ Công tác 1645 còn xem xét tháo gỡ vướng mắc để cấp giấy chứng nhận cho một số dự án khác.

Cụ thể, dự án Khu nhà ở gia đình sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp và công nhân, viên chức quốc phòng tại đường số 10, cư xá Ra đa Phú Lâm, phường Phú Lâm do Tổng công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị (Bộ Quốc phòng) làm chủ đầu tư. Dự án gồm 1 block chung cư cao 10 tầng với 49 căn hộ. Sau khi nghe ý kiến các thành viên, Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM đồng ý cấp giấy chứng nhận.

Đối với tổ hợp chung cư H098 và T106 tại số 214 Nguyễn Văn Luông, phường Bình Phú do Công ty CP Lắp máy Điện nước và Xây dựng làm chủ đầu tư, dự án có tổng cộng 560 căn hộ. Với dự án này, Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM giao Phòng Quản lý đất tổng hợp thông tin, gửi Sở Xây dựng báo cáo UBND TPHCM về nguồn gốc và quá trình thực hiện dự án, sau đó mới xem xét cấp sổ hồng cho người dân.

Dự án Khu dân cư và chung cư cao tầng Thuận Giao, phường Thuận Giao do Công ty CP Bất động sản U&I làm chủ đầu tư. Dự án có 288 căn nhà liên kế, trong đó 169 căn đã được cấp sổ hồng. Với dự án này, Tổ công tác 1645 thống nhất cấp sổ hồng cho các căn còn lại.

Dự án Khu đô thị - thương mại - dịch vụ Quảng Trường Xanh tại phường Đông Hòa và phường Dĩ An do Công ty CP Đầu tư Thái Bình làm chủ đầu tư có quy mô 1.356 căn nhà liên kế và 1.296 căn hộ chung cư. Tổ công tác 1645 cũng thống nhất cấp sổ hồng cho người mua nhà tại dự án.

Duy Quang
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