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Địa ốc

Kính điện đổi màu: Giải pháp vật liệu ưu việt cho không gian nhà ở hiện đại

P.V

Tối ưu không gian mở, ngập tràn ánh sáng tự nhiên nhưng vẫn đảm bảo sự riêng tư, chuyển đổi trạng thái khi cần chỉ trong 0,1 giây. Kính điện đổi màu đang được nhiều gia đình lựa chọn, thay thế dần cho vật liệu kính truyền thống ở một số loại hình công trình nhà ở cao cấp.

Trong quá trình hoàn thiện căn biệt thự mới, anh N.M.Quân, một kỹ sư cơ khí tại Nam Từ Liêm, Hà Nội, đã dành nhiều thời gian tìm kiếm giải pháp vật liệu vừa tạo không gian mở, đón sáng tự nhiên, vừa giữ được sự riêng tư cho gia đình. Sau khi cân nhắc nhiều phương án, anh quyết định chọn kính điện đổi màu.

"Biệt thự nhà mình trước kia diện tích rèm khá lớn, mùa nồm ẩm rất dễ bị mốc, tốn nhiều công vệ sinh định kỳ. Nhà lại có con nhỏ, mình cũng ngại dùng rèm dây kéo vì sợ con nghịch vướng vào dây mất an toàn. Kính điện giải quyết đúng điều mình cần, không lo nấm mốc hay bụi bám trong nếp gấp vải, chỉ cần dùng khăn lau sạch rất nhanh, mà cũng an toàn hơn cho con," anh Quân chia sẻ.

Đây cũng là băn khoăn chung của nhiều gia chủ khi hoàn thiện các công trình có diện tích mặt kính lớn đòi hỏi chất lượng vật liệu, trải nghiệm sống lâu dài và độ an toàn luôn là những ưu tiên hàng đầu.

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Ngày càng nhiều gia chủ lựa chọn kính điện như một giải pháp vật liệu thông minh, kết hợp giữa thẩm mỹ, tiện nghi và sự riêng tư. Nguồn: Eurowindow.

Theo chia sẻ của một giám đốc thiết kế nội thất tại Hà Nội, khoảng hai đến ba năm gần đây, lượng khách hàng sở hữu biệt thự, penthouse tìm hiểu về kính điện tăng lên rõ rệt. "Trước đây sản phẩm này chủ yếu xuất hiện ở khách sạn 5 sao hay resort. Giờ các chủ nhà phố, penthouse cũng chủ động tìm đến," vị này cho biết.

Không chỉ ở các công trình xây mới, kính điện còn được nhiều gia chủ lựa chọn khi cải tạo lại không gian sống hiện hữu. Căn penthouse của chị P.T.Hà tại phường Tây Hồ, Hà Nội là một ví dụ. Sau nhiều năm sử dụng, chị quyết định cải tạo lại toàn bộ căn nhà, lắp kính điện ở phòng ngủ, tạo không gian thông view tầm cao mà không vướng rèm.

"Từ ngày thay tường bằng kính điện, phòng luôn tràn ngập ánh sáng tự nhiên, đứng trong phòng ngủ cũng nhìn được trọn view hồ Tây. Lúc cần riêng tư, chỉ cần bật chế độ mờ, vừa tối giản vừa hiện đại," chị Hà kể.

Theo chia sẻ của nhà sản xuất Eurowindow, bí quyết cho tốc độ chuyển đổi gần như tức thời này nằm ở cấu tạo của sản phẩm: kính điện đổi màu sử dụng lớp phim tinh thể lỏng PDLC đặt giữa hai lớp kính cường lực, cho phép chuyển đổi giữa trạng thái trong suốt và mờ chỉ trong 0,1 giây thông qua công tắc, remote hoặc ứng dụng điện thoại. Sản phẩm cản trên 98% tia UV và hơn 60% tia hồng ngoại, giúp giảm bức xạ nhiệt, bảo vệ sức khỏe người dùng và hạn chế phai màu nội thất. Với khả năng vận hành hơn 8 triệu lần bật/tắt, kính điện Eurowindow có độ bền cao, sử dụng lâu dài trong nhiều năm.

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Khả năng chuyển đổi tức thời giữa hai trạng thái trong suốt và mờ giúp kính điện linh hoạt đáp ứng nhu cầu sử dụng hàng ngày của gia chủ. Nguồn: Eurowindow.

Từ nay đến hết ngày 31/08/2026, Eurowindow triển khai chương trình ưu đãi 10% cho khách hàng ký hợp đồng hoặc phụ lục hợp đồng mua kính điện trên toàn quốc — cơ hội hấp dẫn cho những ai đang tìm giải pháp vật liệu thông minh cho không gian sống của gia đình.

Liên hệ Eurowindow để được tư vấn giải pháp kính điện thông minh!

Hotline: Miền Bắc 0909 888 000, Miền Trung 0906 000 111, Miền Nam: 0903 11 8888.

Thông tin chi tiết sản phẩm và ưu đãi vui lòng truy cập website chính thức Eurowindow: https://eurowindow.biz/

P.V
#kính điện #vật liệu thông minh #biệt thự #nội thất #an toàn #đổi màu #Eurowindow

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