Rice City Long Châu cất nóc tòa CT1 – khẳng định cam kết về tiến độ, chất lượng và trách nhiệm với người mua nhà

Sáng 25/7, Chủ đầu tư Dự án Nhà ở xã hội Rice City Long Châu đã tổ chức Lễ cất nóc tòa CT1 tại phường Bồ Đề, thành phố Hà Nội. Đây là dấu mốc quan trọng trong quá trình triển khai dự án, khẳng định quyết tâm của chủ đầu tư và các đơn vị thi công trong việc bảo đảm tiến độ, chất lượng công trình, đồng thời hiện thực hóa mục tiêu phát triển quỹ nhà ở xã hội chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu an cư của người dân Thủ đô.

Rice City Long Châu là dự án nhà ở xã hội do Liên danh Công ty Cổ phần BIC Việt Nam và Công ty Cổ phần Him Lam Thủ Đô làm chủ đầu tư. Dự án được quy hoạch trên diện tích hơn 60.355 m², gồm 03 tòa chung cư CT1, CT2 và CT3 với 1.980 căn hộ, được đầu tư đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và hệ thống tiện ích nhằm hình thành một khu nhà ở hiện đại, văn minh và bền vững.

Một trong những lợi thế nổi bật của Rice City Long Châu là vị trí nằm cạnh quần thể công viên và hồ điều hòa Ngọc Thụy, mang đến không gian sống xanh, thoáng đãng nhưng vẫn kết nối thuận tiện với khu vực trung tâm. Từ dự án, cư dân chỉ mất khoảng 10 phút để di chuyển đến Hồ Gươm, đồng thời dễ dàng kết nối với Quốc lộ 5, bến xe Gia Lâm, các cơ sở y tế, trường học và hệ thống dịch vụ thiết yếu trong khu vực.

Đại diện Chủ đầu tư và nhà thầu thực hiện nghi thức cất nóc tòa CT1 – Dự án Rice City Long Châu.

Việc cất nóc tòa CT1 đúng kế hoạch là minh chứng cho sự chỉ đạo quyết liệt của chủ đầu tư, sự phối hợp chặt chẽ giữa tổng thầu thi công với các đơn vị tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát cùng tinh thần làm việc trách nhiệm của đội ngũ kỹ sư, công nhân trên công trường. Đây không chỉ là dấu mốc hoàn thành phần kết cấu công trình mà còn khẳng định cam kết của chủ đầu tư trong việc đưa dự án về đích đúng tiến độ cam kết với khách hàng và các cơ quan quản lý.

Trong suốt quá trình triển khai, Chủ đầu tư luôn đặt chất lượng công trình, an toàn lao động và tiến độ thi công là những tiêu chí ưu tiên hàng đầu. Mọi hạng mục đều được kiểm soát chặt chẽ từ vật liệu đầu vào, quy trình thi công đến công tác nghiệm thu theo quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật trước khi chuyển sang giai đoạn tiếp theo. Trên công trường, hàng trăm kỹ sư và công nhân vẫn đang làm việc khẩn trương để triển khai các hạng mục tiếp theo ngay sau lễ cất nóc.

Đối với các dự án nhà ở xã hội, tiến độ xây dựng không chỉ thể hiện năng lực, uy tín, cam kết của chủ đầu tư mà còn gắn với kỳ vọng của hàng nghìn gia đình đang mong muốn sớm an cư- ổn định cuộc sống. Vì vậy, việc hoàn thành cất nóc đúng kế hoạch có ý nghĩa đặc biệt, góp phần củng cố niềm tin của khách hàng, đồng thời khẳng định trách nhiệm của chủ đầu tư trong việc thực hiện những cam kết đã đề ra.

Theo kế hoạch, tòa CT1 dự kiến bàn giao cho cư dân vào khoảng Quý III/2027. Hai tòa CT2 và CT3 cũng đang được đẩy nhanh tiến độ thi công, hướng tới mục tiêu hoàn thành và bàn giao vào cuối năm 2027, đưa toàn bộ dự án đi vào vận hành đồng bộ, góp phần bổ sung nguồn cung nhà ở xã hội chất lượng cho thành phố Hà Nội.

Tòa CT1 đang được triển khai các hạng mục hoàn thiện sau lễ cất nóc.

Không chỉ chú trọng chất lượng xây dựng, Rice City Long Châu còn được định hướng phát triển theo mô hình nhà ở xã hội sinh thái, cân bằng giữa không gian sống, cảnh quan và hệ thống tiện ích. Dự án dành diện tích hợp lý cho cây xanh, không gian sinh hoạt cộng đồng, khu vui chơi trẻ em, khu thể thao, hệ thống thương mại - dịch vụ cùng nhiều tiện ích thiết yếu, góp phần kiến tạo môi trường sống văn minh, hiện đại và bền vững.

Các căn hộ được thiết kế đa dạng từ 01 đến 03 phòng ngủ, tối ưu công năng sử dụng, tận dụng ánh sáng và thông gió tự nhiên, đáp ứng nhu cầu của nhiều nhóm khách hàng, đặc biệt là các gia đình trẻ, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các đối tượng đủ điều kiện mua nhà ở xã hội theo quy định. Với định hướng phát triển lâu dài, dự án không chỉ đáp ứng nhu cầu về chỗ ở mà còn hướng tới xây dựng một cộng đồng cư dân văn minh, gắn kết và ổn định.

Trong bối cảnh Hà Nội đang đẩy mạnh thực hiện Đề án xây dựng ít nhất một triệu căn nhà ở xã hội theo chủ trương của Chính phủ, việc các dự án được triển khai đúng tiến độ và bảo đảm chất lượng có ý nghĩa quan trọng trong việc hiện thực hóa mục tiêu phát triển nhà ở và bảo đảm an sinh xã hội. Rice City Long Châu là một trong những dự án tiêu biểu góp phần cụ thể hóa chủ trương này, mang đến thêm cơ hội sở hữu nhà ở chất lượng cho người thu nhập thấp và các đối tượng chính sách, đồng thời đóng góp vào sự phát triển nhà ở bền vững của Thủ đô.