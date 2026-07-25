Quy hoạch Thủ đô 100 năm: Dòng tiền sẽ tìm đến cực tăng trưởng nào?

Quy hoạch Thủ đô 100 năm mở ra cơ hội cho các cực tăng trưởng mới, nhưng dòng tiền chỉ tìm đến những dự án có khả năng chuyển hóa lợi thế kết nối thành hiệu quả khai thác thực.

Từ quy hoạch đến giá trị: Điều gì tạo nên khác biệt?

Theo Quy hoạch Thủ đô với tầm nhìn 100 năm, Hà Nội sẽ phát triển theo mô hình 9 cực phát triển, 9 trung tâm và 9 trục động lực, từng bước mở rộng không gian phát triển và tăng cường liên kết với các địa phương trong vùng. Đây không chỉ là định hướng quy hoạch đô thị mà còn tạo nền tảng cho sự dịch chuyển của dân cư, lao động, dòng vốn và nhu cầu tiêu dùng trong nhiều thập kỷ tới.

Tác động của quy hoạch cũng đã phản ánh vào tâm lý thị trường. Khảo sát hơn 1.000 người tiêu dùng do Batdongsan.com.vn thực hiện trong quý II/2026 cho thấy 96% người được hỏi cho rằng quy hoạch ảnh hưởng đến quyết định giao dịch bất động sản, trong đó 52% đánh giá đây là yếu tố có tác động rất lớn.

Tuy nhiên, quy hoạch chỉ mở ra cơ hội, không tự tạo ra giá trị. Trong thực tế, không phải địa phương nào có lợi thế kết nối cũng trở thành điểm đến của dòng tiền. Giá trị chỉ được hình thành khi lợi thế đó được chuyển hóa thành hạ tầng hoàn thiện, hoạt động kinh tế, dòng dân cư và khả năng khai thác thực tế.

Trước bối cảnh đó, những địa phương có lợi thế kết nối, sở hữu động lực phát triển riêng và đã hình thành hệ sinh thái kinh tế - dịch vụ sẽ có nhiều cơ hội đón dòng vốn hơn. Theo định hướng phát triển vùng, Phú Thọ được xác định là cửa ngõ giao thương chiến lược kết nối Hà Nội với khu vực trung du và miền núi phía Bắc, đồng thời là cực tăng trưởng động lực phía Tây - Tây Bắc và không gian kết nối các giá trị di sản văn hóa, du lịch của vùng. Vai trò này không chỉ tạo dư địa thu hút đầu tư, phát triển dịch vụ mà còn mở rộng nhu cầu nghỉ dưỡng và tiêu dùng từ Hà Nội cũng như các địa phương lân cận.

Trong bức tranh đó, Thanh Thủy nổi lên như khu vực hội tụ nhiều lợi thế khi vừa sở hữu tài nguyên khoáng nóng đặc hữu, vừa đã hình thành hệ sinh thái du lịch - nghỉ dưỡng vận hành ổn định. Đây là nền tảng để địa phương chuyển hóa lợi thế kết nối của Phú Thọ thành dòng khách và hiệu quả khai thác thực tế, thay vì chỉ dừng lại ở kỳ vọng từ quy hoạch.

Chính vì vậy, trong chu kỳ phát triển mới, điều nhà đầu tư cần đánh giá không còn là địa phương nào có quy hoạch hấp dẫn hơn, mà là địa phương nào có khả năng hiện thực hóa những lợi thế đó thành giá trị thực.

5 chỉ dấu nhận diện giá trị thực của bất động sản tại các cực tăng trưởng

Nếu quy hoạch mở ra cơ hội thì khả năng hiện thực hóa quy hoạch mới quyết định giá trị của một thị trường vệ tinh. Thay vì chỉ nhìn vào bản đồ quy hoạch, họ quan tâm nhiều hơn đến những yếu tố đã được kiểm chứng trên thực tế.

Thứ nhất là hạ tầng đã được hiện thực hóa, bởi chỉ những công trình kết nối đi vào vận hành mới thực sự tạo lợi thế cho thị trường.

Thứ hai là dòng dân cư và lao động dịch chuyển, phản ánh khả năng hình thành nhu cầu ở, làm việc và nghỉ dưỡng.

Thứ ba là hoạt động kinh tế - dịch vụ đã thành hình, tạo nền tảng cho dòng tiền và nhu cầu khai thác bất động sản.

Thứ tư là năng lực vận hành của dự án, quyết định khả năng duy trì dòng khách và hiệu quả khai thác sau khi bàn giao.

Cuối cùng là thanh khoản của thị trường thứ cấp, phản ánh mức độ trưởng thành của thị trường.

Đối chiếu theo những chỉ dấu này, Thanh Thủy (Phú Thọ) đang định hình vị thế của một thị trường nghỉ dưỡng có khả năng chuyển hóa lợi thế kết nối thành giá trị khai thác thực. Trong bức tranh đó, Tokyu Retreat – phân khu biệt thự khoáng nóng thuộc tổ hợp nghỉ dưỡng Lynntimes Thanh Thủy – cho thấy cách một dự án không chỉ đón đầu xu hướng dịch chuyển của dòng vốn mà còn chuyển hóa lợi thế thị trường thành giá trị đầu tư bền vững thông qua hệ sinh thái đã hiện hữu và năng lực vận hành đã được kiểm chứng.

Về hạ tầng và khả năng kết nối, dự án hưởng lợi từ quá trình hoàn thiện mạng lưới giao thông liên vùng theo định hướng Quy hoạch Thủ đô, với các trục động lực như Vành đai 5 Vùng Thủ đô, cao tốc Nội Bài - Lào Cai, cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ cùng hệ thống quốc lộ được nâng cấp. Nhờ đó, Thanh Thủy hiện chỉ cách Hà Nội khoảng 60 phút di chuyển và khoảng cách này sẽ tiếp tục được rút ngắn khi các tuyến kết nối chiến lược hoàn thiện, mở rộng nguồn khách và nâng cao hiệu quả khai thác.

Quan trọng hơn, lợi thế kết nối đã được chuyển hóa thành dòng khách thực. Theo thông tin từ chủ đầu tư, tổ hợp Lynntimes Thanh Thủy hiện đón khoảng 35.000–40.000 lượt khách mỗi tháng, công suất khai thác vào cuối tuần và các dịp cao điểm thường xuyên đạt 90–95%. Riêng năm 2025, khu du lịch Thanh Thủy đón gần 1 triệu lượt khách, trong đó khoảng 500.000 lượt khách đến với tổ hợp Lynntimes Thanh Thủy.

Ở góc độ vận hành, Tokyu Retreat được quản lý bởi Lynntimes Hospitality Management theo tiêu chuẩn Mỹ. Đơn vị này đã xây dựng mạng lưới hợp tác với gần 100 doanh nghiệp du lịch và lữ hành, đồng thời phát triển đối tác MICE và du lịch chăm sóc sức khỏe. Kết hợp với hệ sinh thái khoáng nóng, onsen và các dịch vụ wellness đã hiện hữu, dự án có điều kiện mở rộng nguồn khách quanh năm thay vì phụ thuộc vào các mùa cao điểm du lịch.

Quy hoạch có thể mở rộng không gian phát triển, nhưng giá trị đầu tư chỉ hình thành ở những thị trường đủ năng lực chuyển hóa cơ hội thành hiệu quả khai thác thực tế. Thanh Thủy (Phú Thọ) đang cho thấy lợi thế đó khi sở hữu đồng thời khả năng kết nối, hệ sinh thái khoáng nóng và nền tảng vận hành đã được hình thành trên thực tế. Trên nền tảng ấy, Tokyu Retreat không chỉ là một sản phẩm nghỉ dưỡng, mà còn phản ánh xu hướng đầu tư mới của thị trường: lựa chọn những tài sản có khả năng tạo dòng khách, từng bước nâng cao hiệu quả khai thác và gia tăng giá trị trong dài hạn.