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Địa ốc

Căn hộ cân bằng giữa công năng và thẩm mỹ

Thúy Hiền

TPO - Kiến trúc sư đã khéo léo cân đối giữa công năng, thẩm mỹ và phong thuỷ nhằm đem lại cảm giác an tâm cho gia chủ khi ở trong tổ ấm của mình.

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Khu vực khách, bếp ăn được kết nối liên hoàn, giúp nhân đôi cảm giác rộng rãi cho căn hộ 100m2, tại thành phố HCM. Sự tinh tế trong thiết kế thể hiện ở việc sử dụng màu sắc đồng bộ, từ vật dụng đến không gian, tạo được sự liền mạch, thể hiện bản sắc riêng của căn hộ.

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Điểm đặc biệt nhất của căn hộ, đó là tông màu nâu cam hiện đại, từ những vật liệu: gỗ lát sàn, ghế da, đèn hắt, tấm ốp tường, tấm kính, cánh tủ. Tất cả tạo nên một bức tranh sang chảnh, thể hiện rõ cá tính của chủ nhân ngôi nhà.

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Góc học tập thiết kế mở, để cha mẹ quan sát con học tập và tạo sự rộng rãi hơn cho căn hộ.

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Tông màu nâu cam không chỉ xuất hiện ở không gian mở, mà trong các phòng ngủ cũng được lặp lại, tạo sự nhất quán về ngôn ngữ thiết kế. Đường nét trong phòng ngủ đơn giản, là những đường thẳng ngang dọc ngẫu nhiên, vừa đủ để tạo sự đặc biệt nhưng không hề rối rắm.

Yếu tố phong thủy chính của ngôi nhà là tông màu nâu cam. Màu này không chỉ có tác dụng về mặt thị giác, mà còn hợp với cung mệnh ngũ hành của các thành viên trong gia đình. Ngoài ra, những vị trí còn lại của ngôi nhà đa số là màu trắng, cũng được tính toán đúng chỗ, nhằm hạn chế tác động của khí xấu đến không gian ở.

Thúy Hiền
Đơn vị thiết kế và thi công: A&T Home - Đơn vị tư vấn phong thủy khoa học: Phong Thủy Kiến Trúc TPT
#căn hộ #phong thuỷ #công năng #thẩm mỹ #kiến trúc

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