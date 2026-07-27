BRIGHTPARK Ninh Bình: Không gian tổ chức sự kiện quy mô lớn

Với lợi thế không gian rộng lớn và nằm trong quần thể sân gôn 36 hố, khách sạn 200 phòng, Công viên Giải trí BRIGHTPARK Ninh Bình chính là địa điểm lý tưởng để tổ chức đa dạng các hoạt động từ chương trình teambuilding, lễ hội trải nghiệm, giải đấu thể thao đến sự kiện MICE.

Hệ sinh thái toàn diện cho những sự kiện quy mô lớn

Nằm trong Tổ hợp thể thao golf - du lịch nghỉ dưỡng - vui chơi giải trí Legend Valley Country Club, Công viên BRIGHTPARK được quy hoạch với nhiều phân khu chức năng đáp ứng đồng thời nhu cầu tổ chức sự kiện, trải nghiệm và giải trí dành cho số lượng lớn khách tham dự.

Hai khu sân cỏ rộng 6.000 m² và hơn 2000 m², quảng trường trung tâm, khu trò chơi, khu ẩm thực và nhiều không gian mở cho phép nhiều hoạt động diễn ra song song mà vẫn bảo đảm khả năng vận hành hiệu quả. Ban tổ chức có thể linh hoạt bố trí sân khấu, khu trải nghiệm, thi đấu và các hoạt động tương tác trong cùng một không gian, tạo nên hành trình liền mạch cho cho người tham gia sự kiện.

Lợi thế này đặc biệt phù hợp với các lễ hội lớn, những chương trình quy mô hàng nghìn người tham gia và các sự kiện của doanh nghiệp.

Toàn bộ hoạt động từ hội họp, thể thao, vui chơi, lưu trú đến ẩm thực đều được kết nối trong một hành trình liền mạch giữa BRIGHTPARK và Legend Valley Hotel.

Ngay bên cạnh BRIGHTPARK là khách sạn Legend Valley Hotel với 200 phòng và Grand Ballroom gần 700 m² có sức chứa tới 500 khách, được trang bị hệ thống âm thanh, ánh sáng và màn hình LED hiện đại, đáp ứng đa dạng nhu cầu tổ chức hội nghị, hội thảo, triển lãm, lễ ra mắt sản phẩm, đại hội cổ đông, chương trình khen thưởng hay tiệc cưới. Hệ thống nhà hàng Á - Âu cùng dịch vụ tiệc chuyên nghiệp giúp gia tăng trải nghiệm của khách hàng MICE.

Quần thể còn sở hữu hai sân golf 18 hố đẳng cấp quốc tế Legend Valley Country Club, tạo điều kiện để các chương trình hội nghị kết hợp giao lưu golf, chăm sóc khách hàng hoặc hoạt động kết nối doanh nghiệp. Ngược lại, những sự kiện ngoài trời, chương trình teambuilding hay lễ hội tại BRIGHTPARK có thể khép lại bằng gala dinner và lễ trao giải trong không gian ballroom sang trọng của khách sạn.

Sự kết nối giữa BRIGHTPARK, Legend Valley Hotel và sân golf đã tạo nên một hệ sinh thái tổ chức sự kiện toàn diện hiếm có tại Ninh Bình, mang đến giải pháp trọn gói cho cả khách doanh nghiệp và khách du lịch

Nhờ khả năng đáp ứng linh hoạt mọi nhu cầu của khách hàng, từ tổ chức sự kiện, thể thao, vui chơi giải trí, lưu trú, ẩm thực đến nghỉ dưỡng, quần thể Legend Valley Country Club đã trở thành “all-in-one destination” (điểm đến đa trải nghiệm) có sức hút lớn tại Ninh Bình.

Chuỗi lễ hội và trải nghiệm hấp dẫn quanh năm

BRIGHTPARK xây dựng lịch hoạt động xuyên suốt trong năm với nhiều chủ đề hấp dẫn. Mùa hè là thời điểm của những chương trình sôi động như giải đua Go-Kart, lễ hội hóa trang, các cuộc thi thể thao đa địa hình cùng nhiều hoạt động trải nghiệm dành cho gia đình và giới trẻ.

Giải đua Go-Kart do BRIGHTPARK tổ chức thu hút nhiều tay đua trong nước và quốc tế tham gia tranh tài

Bước vào những tháng cuối năm, Bright Park tiếp tục chuyển mình theo nhịp điệu của mùa lễ hội. Chuỗi sự kiện hưởng ứng Quốc khánh 2/9, Back-to-School, Trung thu, Ngày Nhà giáo Việt Nam, Halloween, Giáng sinh và Năm mới sẽ lần lượt được tổ chức với các hoạt động theo chủ đề kết hợp biểu diễn nghệ thuật, trò chơi, trang trí cảnh quan và không gian check-in. Mỗi thời điểm trong năm đều có một diện mạo riêng, tạo thêm lý do để du khách quay trở lại.

Bên cạnh chuỗi sự kiện diễn ra quanh năm, hệ thống trò chơi là điểm nhấn thu hút đông đảo du khách. Hành trình khám phá công viên mở ra với những trải nghiệm cảm giác mạnh như Mountain Zipline - Đường trượt trên không, đường đua Go-Kart F1 Traxx, Pirate Ship - Hải trình thử thách hay Đường trượt cầu vồng Samba Slide.

Những trải nghiệm cho mọi lứa tuổi tại BRIGHTPARK là yếu tố hút khách quanh năm

BRIGHTPARK cũng mang đến nhiều hoạt động dành cho cả gia đình như sân minigolf 18 hố độc đáo, phi thuyền ánh sáng, vòng quay kỳ diệu, thuyền thiên nga, chèo kayak, câu cá tại hồ Huyền Thoại cùng hệ thống sân pickleball, bóng rổ và nhiều tiện ích thể thao hiện đại.

Với hạ tầng được đầu tư bài bản, chuỗi hoạt động diễn ra quanh năm và lợi thế nằm trong quần thể Legend Valley Country Club, BRIGHTPARK đang từng bước khẳng định vai trò là điểm đến dành cho các lễ hội, giải đấu và sự kiện quy mô lớn. Mô hình kết hợp giữa vui chơi, thể thao, nghỉ dưỡng và tổ chức sự kiện được kỳ vọng sẽ góp phần mở rộng hệ sinh thái du lịch của Ninh Bình, đồng thời mang đến nhiều lựa chọn trải nghiệm chất lượng cho du khách trong nước và quốc tế.