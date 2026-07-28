Khu nhà vườn 25.000 m2 của ca sĩ Khánh Ly

TPO - Ca sĩ Khánh Ly sở hữu khu nhà vườn rộng 25.000 m2 với hồ cá, thủy đình, vườn cây cổ thụ và không gian xanh như một khu sinh thái giữa ngoại thành Hà Nội.
Ngoài ra, nhà vườn của Khánh Ly có nhiều vật nuôi như bò, gà, ngan, ngỗng, mèo, dê...
Ngoài vườn chim, khuôn viên còn có nhiều cây lộc vừng, vú sữa cổ thụ hàng trăm năm tuổi được đưa về từ nhiều địa phương. Xen giữa là những cây bonsai quý cùng hệ thống cây xanh, tạo bóng mát. Theo ước tính, chi phí hàng tháng nữ ca sĩ đổ vào khu nhà vườn khoảng hơn 200 triệu đồng, bao gồm cả 6 người giúp việc trông nom, chăm sóc.