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Địa ốc

Khu nhà vườn 25.000 m2 của ca sĩ Khánh Ly

Hà Phương

TPO - Ca sĩ Khánh Ly sở hữu khu nhà vườn rộng 25.000 m2 với hồ cá, thủy đình, vườn cây cổ thụ và không gian xanh như một khu sinh thái giữa ngoại thành Hà Nội.

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Nhà vườn của ca sĩ Khánh Ly ở Gia Lâm rộng 25.000 m2 là nơi cả gia đình tận hưởng không khí trong lành mỗi dịp cuối tuần.
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Theo nữ ca sĩ, ông xã - một kiến trúc sư - mua khu đất này từ năm 2004. Sau nhiều năm cải tạo, khu đất được quy hoạch thành một quần thể nhà vườn khép kín với hồ nước, cây xanh và nhiều công trình mang dấu ấn cá nhân.
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"Khi mua khu đất, chồng tôi lên ý tưởng quy hoạch toàn bộ khuôn viên theo hình dáng một con rùa, vừa có hồ nước, vừa có không gian để các con vui chơi, học cách trồng rau, làm vườn mỗi dịp cuối tuần", Khánh Ly chia sẻ.
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Nhìn từ trên cao, toàn bộ khuôn viên được bố trí như một "ốc đảo" nằm giữa hồ nước lớn.
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Khu nhà chính nằm chính giữa lưng rùa, có bể bơi, hướng ra mặt hồ. Phía sau công trình là những khối đá tự nhiên tạo điểm tựa cho tổng thể kiến trúc. Bao quanh là hệ thống đường dạo, hồ cá, vườn cây, khu nuôi chim cảnh, bonsai và nhiều khoảng xanh.
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Điểm nhấn của khuôn viên là thủy đình nằm giữa hồ, kết nối với bờ bằng cây cầu đá. Đây là nơi vợ chồng Khánh Ly thường ngồi thưởng trà, ngắm trăng hoặc đón bạn bè tới giao lưu.
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Ông xã nữ ca sĩ còn đóng riêng một chiếc thuyền gỗ để cả gia đình dạo hồ hoặc tổ chức những buổi đàn hát trong các dịp đặc biệt.
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Một trong những hạng mục được đầu tư nhiều công sức nhất là vườn chim rộng hàng nghìn mét vuông. Theo Khánh Ly, khu vực này hiện nuôi hơn 1.000 cá thể chim, vẹt và bồ câu. Ông xã cô dành nhiều năm sưu tầm các giống chim, đồng thời trực tiếp tham gia thi công vườn chim trong hơn một năm để mọi chi tiết đúng với thiết kế ban đầu.
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Ngoài ra, nhà vườn của Khánh Ly có nhiều vật nuôi như bò, gà, ngan, ngỗng, mèo, dê...
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Ngoài vườn chim, khuôn viên còn có nhiều cây lộc vừng, vú sữa cổ thụ hàng trăm năm tuổi được đưa về từ nhiều địa phương. Xen giữa là những cây bonsai quý cùng hệ thống cây xanh, tạo bóng mát. Theo ước tính, chi phí hàng tháng nữ ca sĩ đổ vào khu nhà vườn khoảng hơn 200 triệu đồng, bao gồm cả 6 người giúp việc trông nom, chăm sóc.
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Trong khuôn viên còn có hồ cá koi xây bằng đá tự nhiên, bể bơi ngoài trời và nhiều khu vực trồng rau, cây ăn quả.
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Khánh Ly cho biết trong thời gian dịch COVID-19, cả gia đình từng sinh hoạt tại đây nhiều tháng. Hai con trai có thêm không gian vui chơi, học cách chăm sóc cây cối và hòa mình với thiên nhiên.
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Ngôi nhà hiện nay được xây dựng theo cảm hứng từ kiến trúc nhà sàn với không gian mở, sử dụng nhiều vật liệu gỗ kết hợp kính để kết nối với cảnh quan bên ngoài.
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Cận cảnh không gian tầng 1. Nữ ca sĩ bố trí bàn ghế gỗ và hệ thống quạt trần phục vụ các buổi sum họp gia đình, gặp gỡ bạn bè.
Hà Phương
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