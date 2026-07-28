Khu nhà vườn 25.000 m2 của ca sĩ Khánh Ly

TPO - Ca sĩ Khánh Ly sở hữu khu nhà vườn rộng 25.000 m2 với hồ cá, thủy đình, vườn cây cổ thụ và không gian xanh như một khu sinh thái giữa ngoại thành Hà Nội.