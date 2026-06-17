Xu hướng xây dựng nhà thờ họ tại miền Bắc: Khi giá trị cội nguồn được chú trọng

Nhiều năm gần đây, tại các địa phương khu vực miền Bắc, nhu cầu xây dựng nhà thờ họ có xu hướng gia tăng. Không chỉ phục vụ nhu cầu thờ cúng tổ tiên, những công trình này còn được xem là không gian lưu giữ truyền thống gia tộc, góp phần kết nối các thế hệ trong bối cảnh đời sống hiện nay.

Theo ghi nhận từ Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Vtkong, đơn vị chuyên tư vấn, thiết kế và thi công nhà thờ họ tại miền Bắc, số lượng gia đình, dòng họ tìm hiểu và đầu tư xây dựng các công trình tâm linh trong những năm gần đây đã tăng đáng kể, đặc biệt tại các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ nơi truyền thống dòng họ vẫn được gìn giữ và phát huy mạnh mẽ.

Nơi gìn giữ ký ức và truyền thống gia tộc

Từ lâu, nhà thờ họ đã trở thành một phần trong đời sống văn hóa của người Việt chúng ta. Đây không chỉ là nơi thực hiện các nghi lễ thờ cúng tiên tổ mà còn là không gian lưu giữ gia phả, ghi dấu lịch sử phát triển của dòng họ qua nhiều thế hệ.

Tại nhiều tỉnh, thành phố phía Bắc như Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên, Hà Nam, Nam Định hay Thái Bình, ngày càng xuất hiện nhiều công trình nhà thờ họ được đầu tư xây dựng trên khu đất tổ tiên để lại. Xu hướng này được cho là gắn liền với sự phát triển kinh tế và mong muốn hướng về cội nguồn của người việt

Không ít chủ đầu tư là những người con xa quê sau thời gian học tập, làm việc và lập nghiệp tại các khu đô thị hoặc ở nước ngoài. Khi điều kiện kinh tế ổn định, họ mong muốn đóng góp cho dòng họ bằng việc xây dựng không gian sinh hoạt tâm linh chung, là nơi gặp gỡ cho con cháu vào các dịp lễ, tết và ngày giỗ tổ.

Các nhà nghiên cứu văn hóa cho rằng, trong bối cảnh đô thị hóa diễn ra mạnh mẽ, những công trình mang tính cộng đồng như nhà thờ họ đang đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì sự gắn kết giữa các thành viên trong gia đình, dòng tộc.

Nhu cầu chuyên nghiệp hóa trong xây dựng công trình tâm linh

Khác với các công trình dân dụng thông thường, nhà thờ họ đòi hỏi sự kết hợp giữa yếu tố kiến trúc, mỹ thuật, phong thủy và những giá trị văn hóa truyền thống.

Từ việc lựa chọn hướng nhà, bố trí không gian thờ tự, kết cấu mái, hệ thống cột kèo cho đến các chi tiết hoa văn, câu đối, hoành phi đều cần được nghiên cứu kỹ lưỡng nhằm đảm bảo sự hài hòa và phù hợp với phong tục của từng địa phương.

Chính vì vậy, thay vì tự triển khai từng hạng mục riêng lẻ, nhiều gia đình hiện nay lựa chọn các đơn vị chuyên thiết kế và thi công trọn gói để đảm bảo tính đồng bộ cho công trình.

Theo các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực này, nhu cầu xây dựng nhà thờ họ trong khoảng 5 năm trở lại đây có xu hướng tăng đáng kể, đặc biệt tại các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ - nơi còn lưu giữ đậm nét truyền thống văn hóa dòng họ.

Kết hợp giữa giá trị truyền thống và giải pháp xây dựng hiện đại

Cùng với sự phát triển của ngành xây dựng, các công trình nhà thờ họ hiện nay cũng có nhiều thay đổi về vật liệu và phương thức thi công.

Bên cạnh những công trình sử dụng hoàn toàn gỗ tự nhiên, nhiều gia đình lựa chọn mô hình bê tông giả gỗ nhằm đảm bảo độ bền, hạn chế tác động của thời tiết và giảm chi phí bảo trì trong dài hạn. Dù sử dụng vật liệu hiện đại, các công trình vẫn được thiết kế theo kiến trúc truyền thống với mái ngói, cột trụ, họa tiết chạm khắc mang đậm bản sắc văn hóa Việt.

Việc ứng dụng công nghệ thiết kế 3D cũng giúp chủ đầu tư có thể hình dung tổng thể công trình trước khi triển khai xây dựng. Nhờ đó, nhiều phương án được điều chỉnh ngay từ giai đoạn thiết kế, góp phần tối ưu chi phí và hạn chế phát sinh trong quá trình thi công.

Hoạt động trong lĩnh vực thiết kế và xây dựng công trình tâm linh, Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Vtkong là một trong những đơn vị đang triển khai dịch vụ thiết kế, thi công nhà thờ họ tại nhiều địa phương khu vực miền Bắc.

Đại diện doanh nghiệp cho biết, mỗi công trình đều được khảo sát thực tế và xây dựng phương án riêng dựa trên diện tích khu đất, đặc điểm kiến trúc địa phương, nhu cầu sử dụng cũng như điều kiện đầu tư của từng gia đình. Doanh nghiệp định hướng phát triển các giải pháp xây dựng vừa đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, vừa bảo tồn được những giá trị truyền thống vốn có của kiến trúc nhà thờ họ Việt Nam.

Gìn giữ giá trị văn hóa trong đời sống hiện đại

Nhiều chuyên gia nhận định, việc đầu tư xây dựng nhà thờ họ không đơn thuần xuất phát từ nhu cầu tín ngưỡng mà còn phản ánh mong muốn gìn giữ các giá trị văn hóa gia đình trong bối cảnh hiện đại hóa hiện nay.

Khi nhịp sống ngày càng nhanh và khoảng cách địa lý giữa các thành viên trong dòng họ ngày càng lớn. Những không gian chung mang tính biểu tượng như nhà thờ họ đang trở thành điểm kết nối giữa quá khứ và hiện tại, giữa các thế hệ trong gia tộc, dòng họ

Sự gia tăng của các công trình nhà thờ họ tại nhiều địa phương miền Bắc cho thấy nhu cầu hướng về cội nguồn vẫn là một giá trị bền vững trong đời sống người Việt. Đây cũng là động lực để các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực thiết kế, thi công công trình tâm linh tiếp tục nghiên cứu và phát triển những giải pháp phù hợp, góp phần bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc trong giai đoạn mới.

Vtkong là đơn vị chuyên tư vấn thiết kế và thi công trọn gói các công trình tâm linh như nhà thờ họ, đình chùa luôn chung tay cùng xã hội xây dựng những nét đẹp truyền thống này.

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