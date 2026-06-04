'Lá chắn' bảo vệ sinh mệnh từ hệ sinh thái cửa tiên tiến của Việt Đức Home

Trước thực trạng hỏa hoạn diễn biến phức tạp tại các khu đô thị và chung cư thời gian qua, an toàn phòng cháy chữa cháy (PCCC) đã trở thành ưu tiên sống còn của mọi gia đình.

Không dừng lại ở tính thẩm mỹ, cánh cửa hiện đại giờ đây mang sứ mệnh của một "vệ sĩ" bảo vệ sức khỏe và sinh mệnh. Thấu hiểu tính cấp thiết đó, Việt Đức Home tự hào là đơn vị cung cấp các dòng cửa chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu đa dạng cho nhà ở, căn hộ, công trình dân dụng và dự án.

Cửa gỗ chống cháy đạt chuẩn – điểm tựa sinh tử giữa biển lửa

Trong các sự cố hỏa hoạn, ngạt khói độc và sự lây lan nhanh của ngọn lửa là nguyên nhân chính dẫn đến thương vong. Việc thiết lập một vách ngăn an toàn để kéo dài "thời gian vàng" thoát hiểm là vô cùng quan trọng.

Góp phần nâng cao mức độ an toàn cho các công trình dân dụng và thương mại, dòng cửa gỗ chống cháy của Việt Đức Home đạt tiêu chuẩn EI 70 phút theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9383:2012.

Đáp ứng các tiêu chí khắt khe nhất về PCCC, cửa Gỗ chống cháy Việt Đức Home đã được Bộ Công An cấp giấy chứng nhận đạt chuẩn. Với dây chuyền sản xuất hiện đại, mẫu Cửa gỗ công nghiệp chống (chậm) cháy EI70′ mở 1 chiều được hãng gia cố nhiều lớp đặc chủng vô cùng tỉ mỉ:

 Cấu tạo cánh (Dày ~50mm): Lõi trong cùng là khung xương gỗ LVL tăng cứng, đan xen cùng lớp bông Rockwool cách nhiệt (dày 25mm - 80kg/m3). Đặc biệt, cửa được bổ sung tấm chống cháy titan dày 10mm ở cả 2 mặt. Lớp ngoài cùng là tấm gỗ carbon phủ melamine thẩm mỹ.

Hệ thống khuôn cửa an toàn: Kết hợp giữa gỗ LVL và tấm Carbon phủ melamine. Khuôn cửa được trang bị ron đệm khí 3 chiều giúp vận hành êm ái hàng ngày. Đặc biệt, hệ thống ron nở sẽ tự động phình to khi nhiệt độ môi trường tăng cao, lấp kín mọi khe hở, có tác dụng ngăn chặn khói độc tuyệt đối tràn vào phòng.

An toàn cho sức khỏe khỏi ẩm mốc và hóa chất

Không chỉ đối mặt với nguy cơ cháy nổ, người dân đô thị còn thường xuyên chịu cảnh ẩm mốc do thời tiết, gây ảnh hưởng trực tiếp đến hệ hô hấp. Để giải quyết vấn đề này, Việt Đức Home phát triển các dòng sản phẩm thân thiện, an toàn:

Cửa Composite than tre

Được đánh giá là dòng cửa nhựa vân gỗ cao cấp được ưa chuộng hàng đầu hiện nay, Cửa Composite Than Tre được chế tác từ hạt nhựa PVC nguyên sinh kết hợp nhựa tổng hợp, keo và các phụ gia đặc biệt. Sản phẩm là giải pháp hoàn hảo với bộ ưu điểm "6 Chống" toàn diện:

- Chống nước tuyệt đối.

- Chống mối mọt.

- Chống nấm mốc.

- Chống cong vênh.

- Chống nứt nẻ.

- Chống độc hại.

Đặc biệt, sản phẩm đi kèm khả năng chậm cháy, giảm âm và cách nhiệt hiệu quả, với mức giá thành cạnh tranh, phù hợp với số đông người tiêu dùng. Dòng sản phẩm này đã được doanh nghiệp cung cấp giấy test kết quả tại trung tâm QUATEST 3 cho dòng cửa nhựa composite.

Cửa Gỗ Carbon

Là sự kết hợp hoàn hảo giữa chất liệu gỗ chắc chắn, tấm carbon và bề mặt phủ melamine vân gỗ tinh xảo, cửa gỗ Carbon có đặc tính nhẹ, độ bền cực cao. Vật liệu này hoàn toàn không cong vênh, co ngót hay nấm mốc, đồng thời kháng ẩm tuyệt đối và cách âm hiệu quả.

Doanh nghiệp cũng có giấy test kết quả tại trung tâm QUATEST 3 cho dòng cửa gỗ carbon, khẳng định vật liệu không chứa chất độc hại, thân thiện với môi trường sống.

Năng lực cung ứng vững vàng sau 1 thập kỷ

Để mang những giải pháp bảo vệ tối ưu này đến với cộng đồng, Việt Đức Home đã không ngừng mở rộng quy mô. Hiện tại, thương hiệu sở hữu nhà máy sản xuất với công suất hơn 10.000 bộ cửa mỗi tháng, Việt Đức Home có khả năng đáp ứng nhanh chóng và ổn định cho cả khách hàng cá nhân, đại lý phân phối lẫn các dự án quy mô lớn.

Từ khâu lựa chọn vật liệu, gia công, hoàn thiện đến kiểm soát chất lượng thành phẩm, mọi công đoạn đều được thực hiện theo quy trình chặt chẽ. Sự cam kết về chất lượng được minh chứng qua việc doanh nghiệp sở hữu đầy đủ các hồ sơ và chứng nhận quan trọng như ISO 9001:2015, TCVN 9366-1:2012.

Không chỉ mạnh về năng lực sản xuất, Việt Đức Home còn phát triển hệ thống showroom giúp khách hàng dễ dàng tham quan, trải nghiệm thực tế mẫu mã, màu sắc, kết cấu và chất lượng hoàn thiện của từng dòng cửa. Mạng lưới 16 showroom khang trang trên toàn quốc chính là lời khẳng định về một thương hiệu uy tín, luôn sẵn sàng đồng hành và bảo vệ sự bình yên cho hàng triệu ngôi nhà Việt.

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VIỆT ĐỨC HOME

- Trụ sở chính: 69 Liên Phường, Phường Phước Long B, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

- Nhà máy sản xuất: 364B, Khu phố Bình Thung 1, Phường Bình An, TP. Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

- Hotline: 0888 223 779

- Website: https://vietduchome.vn/

Hệ thống Showroom Việt Đức Home trên toàn quốc:

- TP. Hồ Chí Minh: Quận 9 (69 Liên Phường), Tân Bình (330 Trường Chinh), Bình Thạnh (33 Bạch Đằng), Quận 10 (147 Tô Hiến Thành), Quận 7 (613B Lê Văn Lương), Quận 6 (187 Kinh Dương Vương), Quận 8 (478 Phạm Thế Hiển).

- Bình Dương & Đồng Nai: Dĩ An (359 KP Nội Hóa 1), Thủ Dầu Một (130 Đại Lộ Bình Dương), Biên Hòa (680 Phạm Văn Thuận), Long Thành (166 Lê Duẩn), Xuân Lộc (1958 Ấp Việt Kiều).

- Miền Tây & Tỉnh Thành Khác: Vũng Tàu (64 Huyền Trân Công Chúa), Cần Thơ (71A, Đường 3 Tháng 2), Phú Quốc (Khu phố 4), Cà Mau (Ấp Bờ Cảng).