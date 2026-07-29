Bộ Y tế: Khẩn trương điều tra vụ 84 người nhập viện sau ăn bánh mì ở Lâm Đồng

Ngày 29/7, Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y tế đã ban hành văn bản gửi Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng về việc điều tra, xử lý vụ nghi ngờ ngộ độc thực phẩm xảy ra tại cơ sở bán bánh mì thịt nướng - pate Minh Trung, thôn Hai Bà Trưng, xã Nam Ban Lâm Hà.
Theo Cục An toàn thực phẩm, đơn vị đã nhận được báo cáo của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Lâm Đồng về việc có 84 trường hợp nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì tại cơ sở trên.
Theo đó, các bệnh nhân xuất hiện các triệu chứng như đau bụng, buồn nôn, sốt, tiêu chảy và đã được đưa đến các cơ sở y tế để điều trị.
Để hạn chế tối đa ảnh hưởng đến sức khỏe người dân, Cục An toàn thực phẩm yêu cầu Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo các cơ sở khám, chữa bệnh tập trung nguồn lực điều trị, theo dõi sát sức khỏe các bệnh nhân, không để ảnh hưởng đến tính mạng.
Đồng thời, ngành y tế địa phương phải thông báo cho cộng đồng tại khu vực xảy ra ngộ độc, bất kỳ ai đã ăn bánh mì tại cơ sở kinh doanh nói trên và có các biểu hiện nghi ngộ độc cần nhanh chóng đến trạm y tế hoặc cơ sở y tế gần nhất để được khám, điều trị kịp thời.
Cục An toàn thực phẩm cũng yêu cầu khẩn trương điều tra dịch tễ, truy xuất nguồn gốc nguyên liệu, lấy mẫu thực phẩm và bệnh phẩm để xét nghiệm, xác định nguyên nhân gây ngộ độc; xử lý nghiêm các vi phạm về an toàn thực phẩm nếu phát hiện và công khai kết quả để cảnh báo cộng đồng.
Bên cạnh đó, Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng được giao xây dựng kế hoạch tập huấn, tuyên truyền kiến thức bảo đảm an toàn thực phẩm đối với các cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố, tăng cường kiểm soát nguồn gốc nguyên liệu, điều kiện chế biến, bảo quản thực phẩm và thực hiện nghiêm các quy định về kiểm thực, lưu mẫu thực phẩm.
Cục An toàn thực phẩm yêu cầu Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng báo cáo kết quả điều tra vụ việc theo quy định sau khi hoàn tất quá trình xác minh.
Như Tiền Phong đưa tin, khoảng 9h ngày 27/7, Sở Y tế Lâm Đồng nhận được báo cáo từ Trạm Y tế xã Nam Ban Lâm Hà về việc nhiều bệnh nhân nhập viện từ ngày 26/7 với các biểu hiện đau bụng, buồn nôn, nôn ói, tiêu chảy.
Qua xác minh ban đầu, tất cả bệnh nhân đều ăn bánh mì mua tại cơ sở bánh mì thịt nướng - pate Minh Trung vào sáng 25 và sáng 26/7. Trong 2 ngày này, chủ cơ sở đã bán khoảng 110 ổ bánh mì.
Ngay khi xảy ra sự việc, UBND xã Nam Ban Lâm Hà đã lập biên bản yêu cầu cơ sở bánh mì tạm dừng hoạt động kinh doanh để phục vụ công tác điều tra.
Đoàn công tác của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm - Sở Y tế Lâm Đồng cũng đã tiếp nhận 7 mẫu thực phẩm gồm thịt nướng, pate, sốt trứng, sốt thịt, giò thịt nguội, dưa leo và củ cải chua để gửi Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên kiểm nghiệm và làm rõ nguyên nhân vụ việc.