Hà Nội bước vào cao điểm sốt xuất huyết, chuyên gia cảnh báo nguy cơ gia tăng ca mắc

Hà Nội đang bước vào giai đoạn cao điểm của mùa sốt xuất huyết khi thời tiết mưa nhiều, độ ẩm cao tạo điều kiện thuận lợi cho muỗi truyền bệnh sinh sản. Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội, số ca mắc sốt xuất huyết trên địa bàn tiếp tục gia tăng trong những tuần gần đây, đồng thời thành phố ghi nhận thêm nhiều ổ dịch mới.

Hà Nội bước vào mùa cao điểm, số ca mắc và ổ dịch đều tăng

Theo CDC Hà Nội, trong tuần từ ngày 17/7 đến 24/7/2026, thành phố ghi nhận 146 trường hợp mắc sốt xuất huyết tại 61 phường, xã, tăng 50 ca so với tuần trước (96 ca). Đồng thời, 3 ổ dịch mới được phát hiện tại Chương Dương, Thanh Oai và Việt Hưng.

Tính từ đầu năm đến nay, Hà Nội đã ghi nhận 871 ca mắc tại 111 phường, xã, chưa ghi nhận trường hợp tử vong, cao gần gấp đôi so với cùng kỳ năm 2025 (475 ca). Toàn thành phố đã xuất hiện 30 ổ dịch, trong đó 9 ổ dịch vẫn đang hoạt động và tiếp tục được ngành y tế theo dõi, xử lý.

Theo nhận định của CDC Hà Nội, số ca mắc sốt xuất huyết đang có xu hướng gia tăng theo chu kỳ hằng năm. Thành phố đã ghi nhận một số ổ dịch có nhiều bệnh nhân và dự báo trong thời gian tới sẽ tiếp tục xuất hiện thêm ca mắc cùng các ổ dịch mới. Trước diễn biến này, ngành y tế đang tăng cường giám sát dịch tễ, xử lý ổ dịch và đẩy mạnh truyền thông nhằm nâng cao ý thức phòng bệnh trong cộng đồng.

Đoàn xe cổ động tuyên truyền phòng chống sốt xuất huyết diễu hành qua các tuyến phố chính trên địa bàn phường Tương Mai. (Ảnh: Sở Y tế Hà Nội)

Song song với diễn biến dịch bệnh, Hệ thống Nhà thuốc và Tiêm chủng Long Châu cũng ghi nhận lượng người dân đến tư vấn và tìm hiểu về vắc xin sốt xuất huyết có xu hướng tăng trong thời gian gần đây. Điều này cho thấy nhận thức về phòng bệnh chủ động đang dần được nâng cao, bên cạnh các biện pháp truyền thống như vệ sinh môi trường, loại bỏ nơi muỗi sinh sản và phòng tránh muỗi đốt.

Chuyên gia phân tích nguyên nhân khiến sốt xuất huyết gia tăng

Theo ThS.BS Lê Thanh Khôi - Phó Giám đốc Y khoa, trực thuộc Hội đồng Y khoa Hệ thống Nhà thuốc và Tiêm chủng Long Châu, thời tiết mưa nhiều kéo dài khiến các vật dụng chứa nước, hố ga, mái hiên, sân thượng, ban công hay những khu vực ít được vệ sinh trở thành nơi sinh sản lý tưởng của muỗi truyền bệnh.

Bên cạnh yếu tố thời tiết, đặc điểm của các đô thị lớn như Hà Nội với mật độ dân cư cao, nhiều khu chung cư, nhà trọ cùng quá trình đô thị hóa nhanh cũng góp phần làm tăng nguy cơ lây lan sốt xuất huyết. Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), hệ thống thoát nước chưa đồng bộ và sự tồn tại của nhiều vật chứa nước nhân tạo là những yếu tố khiến bệnh có xu hướng lưu hành dai dẳng tại các thành phố đông dân.

BS. Thanh Khôi cũng lưu ý, virus Dengue có 4 tuýp huyết thanh, vì vậy một người có thể mắc sốt xuất huyết nhiều lần trong đời. Đáng chú ý, những trường hợp tái nhiễm có nguy cơ diễn tiến nặng cao hơn nếu không được phát hiện và theo dõi kịp thời.

Chuyên gia cho biết thêm, sốt xuất huyết không còn là bệnh chủ yếu ở trẻ em. Hiện nay, người lớn chiếm hơn 50% số ca mắc, trong đó không ít trường hợp nhập viện khi bệnh đã chuyển nặng do chủ quan hoặc tự điều trị tại nhà. Khi xuất hiện các biểu hiện như sốt cao liên tục, đau đầu, đau nhức cơ, phát ban hoặc các dấu hiệu cảnh báo như đau bụng nhiều, nôn liên tục, chảy máu bất thường..., người bệnh cần đến cơ sở y tế để được thăm khám và điều trị sớm.

Chủ động phòng bệnh để giảm nguy cơ diễn tiến nặng

Theo BS. Lê Thanh Khôi, phòng chống sốt xuất huyết cần được thực hiện đồng bộ thông qua việc loại bỏ các ổ nước đọng, diệt lăng quăng, sử dụng các biện pháp chống muỗi đốt và theo dõi sức khỏe khi có dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh.

Ngày càng nhiều người dân lựa chọn tiêm vắc xin phòng sốt xuất huyết để chủ động bảo vệ sức khỏe trong mùa cao điểm dịch. (Ảnh: Hoàng Khánh)

Bên cạnh đó, tiêm vắc xin là giải pháp chủ động giúp giảm nguy cơ mắc bệnh và hạn chế các trường hợp diễn tiến nặng. Hiện Việt Nam đã lưu hành vắc xin phòng sốt xuất huyết dành cho trẻ từ 4 tuổi trở lên và người lớn, bao gồm cả người đã từng mắc bệnh. Phác đồ gồm 2 mũi tiêm cách nhau 3 tháng, giúp phòng ngừa cả 4 tuýp virus Dengue. Khi hoàn thành đầy đủ lịch tiêm, hiệu quả bảo vệ đạt trên 80%, đồng thời giảm hơn 90% nguy cơ nhập viện do sốt xuất huyết.

Trong bối cảnh Hà Nội bước vào mùa dịch, chuyên gia khuyến cáo mỗi người dân cần chủ động bảo vệ bản thân và gia đình bằng cách kết hợp các biện pháp phòng chống muỗi với tiêm phòng khi đủ điều kiện. Đây không chỉ là giải pháp giúp giảm nguy cơ mắc bệnh, mà còn góp phần giảm áp lực cho hệ thống y tế trong giai đoạn cao điểm sốt xuất huyết.