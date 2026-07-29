Omega-3 không chỉ tốt cho tim: Những lợi ích ít người biết

Nhắc đến Omega-3, nhiều người thường nghĩ ngay đến sức khỏe tim mạch. Trên thực tế, dưỡng chất này còn góp mặt trong cấu trúc của não bộ, đồng thời có vai trò đáng chú ý trong thai kỳ và những năm đầu đời của trẻ.

Không phải loại Omega-3 nào cũng giống nhau

Omega-3 là tên gọi chung của một nhóm axit béo, trong đó ALA, EPA và DHA là ba dạng phổ biến nhất. ALA thường có trong hạt chia, hạt lanh, quả óc chó và một số loại dầu thực vật; còn EPA và DHA tập trung nhiều hơn trong cá béo, dầu cá và dầu vi tảo.

Khi lựa chọn sản phẩm Omega-3, người dùng không nên chỉ nhìn vào tổng lượng dầu cá ghi trên bao bì. Điều quan trọng hơn là kiểm tra hàm lượng EPA và DHA thực tế có trong liều dùng hằng ngày.

Không chỉ hỗ trợ sức khỏe tim mạch

Omega-3 được biết đến nhiều nhờ vai trò hỗ trợ sức khỏe tim mạch và mạch máu. Trong đó, EPA và DHA thường được quan tâm ở người có chế độ ăn ít cá hoặc cần chú ý nhiều hơn đến sức khỏe tim mạch khi bước vào tuổi trung niên.

Tuy nhiên, bổ sung Omega-3 không thể thay thế một chế độ ăn cân đối, vận động đều đặn hay các thuốc điều trị được bác sĩ kê đơn. Người có cholesterol hoặc triglyceride cao không nên tự ý dùng dầu cá để thay thế thuốc hạ mỡ máu.

Bên cạnh tim mạch, DHA còn là thành phần quan trọng trong màng tế bào thần kinh, góp phần duy trì hoạt động bình thường của não bộ. Vì vậy, Omega-3 thường được nhắc đến trong chế độ dinh dưỡng của người làm việc trí óc, người lớn tuổi hoặc người có khẩu phần thiếu cá.

DHA cũng hiện diện nhiều tại võng mạc – bộ phận tiếp nhận và xử lý ánh sáng của mắt. Vai trò này cho thấy DHA là một phần cần thiết trong nền tảng dinh dưỡng cho thị giác. Dù vậy, Omega-3 không phải thuốc điều trị suy giảm trí nhớ, Alzheimer, khô mắt hay các bệnh lý về mắt.

Vai trò đáng chú ý trong thai kỳ

Trong thai kỳ, DHA và EPA được quan tâm vì liên quan đến quá trình hình thành và phát triển não bộ, thị giác và hệ thần kinh của thai nhi. Dưỡng chất này tiếp tục có ý nghĩa trong những năm đầu đời – giai đoạn não bộ và thị giác của trẻ vẫn đang hoàn thiện.

Phụ nữ mang thai và cho con bú nên ưu tiên bổ sung Omega-3 thông qua các loại cá ít thủy ngân, kết hợp với chế độ ăn đa dạng. Nếu khẩu phần không cung cấp đủ, việc lựa chọn sản phẩm bổ sung cần dựa trên tình trạng sức khỏe và tư vấn của bác sĩ sản khoa, thay vì tự sử dụng theo kinh nghiệm.

Bổ sung Omega-3 thế nào cho phù hợp?

Cá hồi, cá mòi, cá trích, cá thu và một số loại hải sản là nguồn cung cấp EPA, DHA tự nhiên. Với người trưởng thành ít ăn cá hoặc có chế độ ăn chưa cân đối, sản phẩm bổ sung có thể được cân nhắc để hoàn thiện khẩu phần.

TPBVSK Doppelherz Omega-3 + Folic acid + B6 + B12 cung cấp dầu cá biển với hai thành phần Omega-3 quan trọng là EPA và DHA, kết hợp vitamin E, axit folic, vitamin B6 và vitamin B12.

Theo thông tin công bố, sản phẩm cung cấp Omega-3 và vitamin nhóm B, hỗ trợ duy trì mạch máu khỏe mạnh và hỗ trợ tăng cường sức khỏe cho cơ thể. Sản phẩm phù hợp với người trưởng thành cần tăng cường sức khỏe, đặc biệt là người cần quan tâm đến sức khỏe mạch máu.

Cách dùng được khuyến nghị là hai viên mỗi ngày trong bữa ăn, uống nguyên viên với lượng nước vừa đủ. Người đang dùng thuốc chống đông, có bệnh lý tim mạch, chuẩn bị phẫu thuật, phụ nữ mang thai hoặc cho con bú nên hỏi ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng.

Omega-3 không chỉ gắn với trái tim. Đây còn là dưỡng chất hiện diện trong những cấu trúc quan trọng của não, đồng thời có ý nghĩa trong nhiều giai đoạn của cuộc đời. Để bổ sung hiệu quả, mỗi người cần lựa chọn đúng nguồn, đúng hàm lượng, đúng nhu cầu và luôn đặt chế độ ăn cân đối làm nền tảng.

Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.