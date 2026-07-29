Dữ liệu y tế – nền tảng để hiện thực hóa chuyển đổi số ngành y tế

Trong hành trình chuyển đổi số quốc gia, dữ liệu đang dần trở thành "hạ tầng mềm" của nền kinh tế số và xã hội số. Với lĩnh vực y tế, dữ liệu không chỉ phục vụ công tác quản lý mà còn là nền tảng để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, phát triển trí tuệ nhân tạo (AI) và xây dựng hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe thông minh.

Thời gian qua, Chính phủ đã liên tục ban hành nhiều chủ trương, chính sách thúc đẩy phát triển dữ liệu và chuyển đổi số, trong đó có Chương trình chuyển đổi số quốc gia và Đề án 06 về phát triển dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử. Đây được xem là nền tảng quan trọng để hình thành các cơ sở dữ liệu chuyên ngành, tăng cường kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan, tổ chức và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước.

Trên cơ sở đó, ngành Y tế đang từng bước cụ thể hóa các chủ trương này thông qua dự thảo Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026 – 2035 cùng các chương trình, chiến dịch chuyển đổi số đang được Bộ Y tế triển khai trên phạm vi toàn quốc. Điểm chung của các chương trình này là xác định dữ liệu số sẽ trở thành nền tảng cốt lõi để xây dựng hệ thống y tế hiện đại, thúc đẩy ứng dụng AI, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và hướng tới chăm sóc sức khỏe toàn diện cho người dân.

Tuy nhiên, theo đánh giá của nhiều chuyên gia, thách thức lớn nhất hiện nay không nằm ở việc thiếu công nghệ mà ở hạ tầng dữ liệu. Dữ liệu y tế vẫn còn phân tán giữa nhiều hệ thống, thiếu chuẩn hóa, khả năng liên thông còn hạn chế và chưa được khai thác hiệu quả. Khi dữ liệu chưa được kết nối, các ứng dụng AI cũng khó phát huy hết tiềm năng trong hỗ trợ chuyên môn, quản trị bệnh viện và hoạch định chính sách y tế.

Chính vì vậy, bên cạnh vai trò định hướng của Nhà nước, sự tham gia của các doanh nghiệp công nghệ trong việc phát triển hạ tầng dữ liệu đang trở thành một trong những yếu tố quan trọng để thúc đẩy quá trình chuyển đổi số ngành y.

Doanh nghiệp công nghệ tham gia giải bài toán dữ liệu

Trong xu hướng đó, Tập đoàn Y tế số OmiGroup vừa chính thức thành lập Công ty Cổ phần Omi Health Tech, đơn vị chuyên nghiên cứu và phát triển các nền tảng dữ liệu cùng giải pháp công nghệ phục vụ chuyển đổi số y tế.

Theo đại diện doanh nghiệp, việc thành lập Omi Health Tech không đơn thuần là mở rộng hoạt động kinh doanh mà là bước đi chiến lược nhằm hoàn thiện hệ sinh thái y tế số của tập đoàn, đồng thời đưa những kinh nghiệm được tích lũy gần 15 năm tại Nhật Bản trở về phục vụ quá trình chuyển đổi số ngành y tại Việt Nam.

Omi Health Tech được định hướng phát triển các nền tảng dữ liệu phục vụ cơ quan quản lý, bệnh viện, phòng khám và doanh nghiệp trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe. Doanh nghiệp tập trung vào các giải pháp chuẩn hóa dữ liệu, kết nối hệ thống và hỗ trợ chia sẻ dữ liệu theo các tiêu chuẩn quốc tế, tạo nền tảng để triển khai các ứng dụng AI, phân tích dữ liệu lớn (Big Data) và các hệ thống hỗ trợ ra quyết định trong y khoa.

Ông Trần Quốc Dũng - Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc OmiGroup phát biểu tại lễ ra mắt

Theo doanh nghiệp, khi dữ liệu được chuẩn hóa và liên thông, các cơ sở y tế có thể giảm tình trạng nhập liệu trùng lặp, tăng hiệu quả quản trị, hỗ trợ bác sĩ tiếp cận thông tin đầy đủ hơn trong quá trình điều trị và từng bước hình thành các mô hình chăm sóc sức khỏe dựa trên dữ liệu.

Định hướng này cũng phù hợp với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái dữ liệu số quốc gia, trong đó dữ liệu được xem là nguồn lực quan trọng để thúc đẩy đổi mới sáng tạo và nâng cao chất lượng dịch vụ công.

Dữ liệu là nền móng của AI trong y tế

Theo ông Phan Mạnh Hùng, Tổng Giám đốc Omi Health Tech nhiều năm qua AI đã chứng minh tiềm năng trong hỗ trợ chẩn đoán, quản lý bệnh viện và nghiên cứu khoa học. Tuy nhiên, để AI tạo ra giá trị thực tiễn, điều kiện tiên quyết vẫn là xây dựng được hạ tầng dữ liệu đủ lớn, đủ chuẩn và đủ tin cậy.

"Trong kỷ nguyên AI, dữ liệu sẽ là nền móng của mọi đổi mới trong lĩnh vực y tế. Muốn AI tạo ra giá trị thực tiễn, trước hết cần có hệ thống dữ liệu được chuẩn hóa, liên thông và đủ tin cậy để phục vụ quản lý, nghiên cứu cũng như chăm sóc sức khỏe. Chúng tôi kỳ vọng Omi Health Tech sẽ góp phần kết nối dữ liệu, tri thức và công nghệ, đồng hành cùng ngành y tế trên hành trình xây dựng hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe thông minh tại Việt Nam", ông Phan Mạnh Hùng chia sẻ.

Ông Phan Mạnh Hùng, Tổng Giám đốc Omi Health Tech phát biểu

Theo đại diện OmiGroup, trong thời gian tới Omi Health Tech sẽ tiếp tục đầu tư vào nghiên cứu các nền tảng dữ liệu, phát triển các giải pháp ứng dụng AI trong y tế và mở rộng hợp tác với cơ quan quản lý, bệnh viện, viện nghiên cứu cùng các đối tác công nghệ trong và ngoài nước.

Trong tiến trình chuyển đổi số quốc gia, xây dựng hạ tầng dữ liệu không chỉ là nhiệm vụ của cơ quan quản lý mà còn cần sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp. Việc nhiều doanh nghiệp công nghệ chủ động đầu tư vào các nền tảng dữ liệu được kỳ vọng sẽ góp phần thúc đẩy quá trình hình thành hệ sinh thái y tế số đồng bộ, tạo nền tảng để các công nghệ mới phát huy hiệu quả, hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe và mang lại nhiều giá trị hơn cho người dân.