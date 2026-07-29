Bệnh viện Hải Lê và hành trình 9 năm đồng hành cùng những ca mí lỗi, mí hỏng phức tạp

Sau 9 năm bền bỉ với chiến dịch “Giải cứu mí lỗi hỏng Deep Tech”, Bệnh viện Tạo hình Thẩm mỹ Dr.Hải Lê không chỉ tiếp nhận hàng nghìn ca mí phức tạp, mà còn từng bước trưởng thành từ một phòng khám thành bệnh viện chuyên khoa. Deep Tech mùa 9 vì thế mang một ý nghĩa đặc biệt: đánh dấu thời điểm một lời hứa được bảo chứng bằng cả một nền tảng y khoa.

Dr. Hải Lê - Hành trình 9 năm một lời hứa

Có những cam kết chỉ tồn tại trong một chiến dịch truyền thông, rồi khép lại khi chiến dịch kết thúc. Nhưng cũng có những lời hứa được theo đuổi đủ lâu để trở thành một phần bản sắc. Với Bệnh viện Tạo hình Thẩm mỹ Dr.Hải Lê, “Ở đâu từ chối, chúng tôi nhận” là lời hứa thuộc về nhóm thứ hai.

Deep Tech mùa 9 tiếp tục mở thêm cơ hội cho những trường hợp mí lỗi hỏng và sụp mí bẩm sinh.

Suốt 9 năm, chiến dịch “Giải cứu mí lỗi hỏng Deep Tech” đã tiếp nhận hàng nghìn hồ sơ từ nhiều tỉnh, thành trên cả nước, trong đó có không ít trường hợp từng được đánh giá là rất khó, hoặc chưa đủ điều kiện phẫu thuật ở nhiều nơi. Điều giữ cho một chương trình thường niên không đứt đoạn qua gần một thập kỷ không phải là quy mô quà tặng, mà là một định hướng chuyên môn kiên định: đồng hành với những ca mí phức tạp mà nhiều nơi e ngại.

Bước chuyển mình: từ phòng khám đến bệnh viện chuyên khoa

Deep Tech mùa 9, tổ chức ngày 25/07, mang một dấu mốc mà 8 mùa trước chưa từng có. Đây là mùa đầu tiên chiến dịch diễn ra sau khi Dr.Hải Lê chính thức chuyển đổi từ mô hình phòng khám thành Bệnh viện Tạo hình Thẩm mỹ chuyên khoa.

Dr.Hải Lê bước sang giai đoạn phát triển mới với mô hình Bệnh viện Tạo hình Thẩm mỹ chuyên khoa.

Việc chuyển đổi sang mô hình Bệnh viện Tạo hình Thẩm mỹ Chuyên khoa chính là bước ngoặt mang lại giá trị bảo vệ tối đa cho khách hàng. Với hệ thống phòng phẫu thuật chuẩn y khoa, trang thiết bị hiện đại và quy trình kiểm soát an toàn nghiêm ngặt, đội ngũ bác sĩ chuyên môn cao, người có nhu cầu sửa mí phức tạp giờ đây được tiếp cận phẫu thuật & điều trị trong một môi trường y tế chuẩn mực nhất, tối thiểu hóa mọi rủi ro.

Nói cách khác, một lời hứa từng được giữ bằng tâm huyết nay được củng cố thêm bằng một hệ thống y tế bài bản.

Chuyên môn là cốt lõi của thương hiệu Dr.Hải Lê

Theo ThS.BS Hải Lê - Chủ tịch, Tổng Giám đốc Bệnh viện Tạo hình Thẩm mỹ Dr.Hải Lê, sửa mí hỏng là một trong những nhóm phẫu thuật khó của tạo hình vùng mắt bởi bác sĩ không chỉ xử lý trên nền mô đã từng can thiệp mà còn phải đồng thời phục hồi cả chức năng và tính thẩm mỹ của mi mắt.

"Hiệu quả của phẫu thuật sửa mí không nằm ở việc áp dụng một kỹ thuật mới, mà phụ thuộc vào khả năng xác định đúng nguyên nhân, lựa chọn đúng thời điểm và chỉ định đúng phương pháp cho từng trường hợp. Với nhiều ca mí hỏng, mục tiêu của Dr.Hải Lê không chỉ là phục hồi một nếp mí mà còn giúp người bệnh lấy lại chức năng, sự tự tin và chất lượng cuộc sống." ThS.BS Hải Lê cho biết.

Kết quả sửa mí của thí sinh Văn Thị Ngân - thí sinh tham gia cuộc thi Deep Tech mùa 5

Ông cũng khuyến cáo, đa số trường hợp mí lỗi hỏng đều đi kèm những tổn thương hoặc bất thường sẵn có ở vùng mắt, làm tăng độ phức tạp của quá trình can thiệp. Vì vậy, người có nhu cầu thẩm mỹ mắt cần lựa chọn cơ sở y tế, bác sĩ có chuyên môn và chỉ định phù hợp ngay từ đầu, bởi một quyết định không đúng có thể ảnh hưởng đến cả cấu trúc giải phẫu, chức năng mi mắt và chất lượng cuộc sống về lâu dài.

Trên nền tảng đó, các trường hợp mí lỗi hỏng tại bệnh viện được tiếp cận theo hướng cá nhân hóa, với hệ thống kỹ thuật sửa mí chuyên sâu Deep Tech20 dành cho đa số các ca sửa mí hỏng và Deep Tech Med cho những trường hợp tổn thương đặc biệt phức tạp, nhằm hướng đến phục hồi tối đa cả chức năng và hình thái vùng mí.

Đầu tư đồng bộ công nghệ hiện đại, Bệnh viện Thẩm mỹ Dr Hải Lê làm chủ các kỹ thuật tạo hình từ vùng mặt đến những ca đại phẫu phức tạp.

Khi lời hứa trở thành tinh thần chuyên môn

Sau 9 mùa, “Ở đâu từ chối, chúng tôi nhận” không còn chỉ là thông điệp của một chiến dịch. Nó đã trở thành tinh thần chuyên môn mà Bệnh viện Tạo hình Thẩm mỹ Dr.Hải Lê lựa chọn theo đuổi trên hành trình phục hồi những đôi mắt từng bị bỏ lỡ.

Với cột mốc trở thành Bệnh viện Tạo hình Thẩm mỹ chuyên khoa, hành trình ấy bước sang một giai đoạn mới, được nâng đỡ bởi nền tảng chuyên môn, hệ thống vận hành và quy trình phẫu thuật, điều trị chuẩn y khoa.

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