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Pháp luật

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Dàn cảnh va quệt xe để cưỡng đoạt tiền

Phạm Trường

TPO - Lấy cớ va quệt giao thông, 3 thanh niên ở Thanh Hóa chặn xe, khống chế nhiều nạn nhân, đe dọa và ép giao tiền "bồi thường".

Ngày 29/7, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, đang tạm giữ hình sự 3 đối tượng Lê Phạm Minh Vũ (SN 2003; Nguyễn Đình Kiên (SN 2003, cùng trú tại phường Đông Quang) và Lê Danh Vũ (SN 2005, trú xã Như Thanh), để làm rõ hành vi Cưỡng đoạt tài sản.

Theo công an, rạng sáng 27/7, Minh Vũ lái xe ô tô 5 chỗ biển số 36K chở Kiên và Danh Vũ từ phường Đông Quang hướng về phường Sầm Sơn.

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3 đối tượng bị tạm giữ.

Khi đến gần khu vực UBND phường Sầm Sơn, thấy nhiều thanh thiếu niên điều khiển xe máy với tốc độ cao và khiêu khích, Vũ tăng tốc truy đuổi, ép một người tên Nam (trú phường Nghi Sơn) dừng xe rồi dựng chuyện va quệt để yêu cầu bồi thường. Khi nạn nhân không liên lạc được với gia đình, cả nhóm khống chế Nam lên ô tô và giữ cả xe máy.

Tiếp đó, tại khu vực vòng xuyến Nhồi (phường Đông Quang), các đối tượng tiếp tục ép ngã một xe máy chở 2 thanh thiếu niên. Nhóm này còn tát hai nạn nhân, ép lên ô tô, chở đi nhiều nơi rồi đe dọa có súng và buộc cả nhóm phải đưa tiền “giải quyết va quệt”. Khi các nạn nhân đưa 2 triệu đồng, nhóm Vũ mới thả người và xe.

Đến 9h cùng ngày, khi người nhà Nam đến gặp để giải quyết, Minh Vũ yêu cầu phải đưa 8 triệu đồng mới trả xe và thả người. Sau khi nhận được 7,5 triệu đồng, các đối tượng mới thả người. Từ tin trình báo, công an xác định nhóm của Vũ gây ra vụ việc nên bắt giữ.

Công an cho biết, với thủ đoạn lấy cớ va quệt xe để yêu cầu bồi thường, kết hợp đe dọa, uy hiếp tinh thần, nhóm đối tượng đã thực hiện 2 vụ cưỡng đoạt tài sản, chiếm đoạt 9,5 triệu đồng. Số tiền này Minh Vũ chia nhau để tiêu xài cá nhân.

Hiện, Công an tỉnh Thanh Hóa đang làm rõ vụ việc.

Phạm Trường
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