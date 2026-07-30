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Thế giới

Nga tuyên bố đánh trúng loạt tàu chở vũ khí tới Ukraine

Bình Giang

TPO - Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố, lực lượng nước này vừa tấn công hai tàu chở vũ khí và trang thiết bị quân sự đang trên đường tới các cảng của Ukraine trong ngày 29/7, ở vị trí gần thành phố Odesa.

Sau đó, bộ này tiếp tục thông báo quân đội Nga đã đánh trúng cơ sở lưu trữ nhiên liệu tại Odesa, hai tàu khác tại cảng Pivdennyi gần Odesa và một tàu ở khu vực phía tây bắc đảo Rắn trên biển Đen.

Bộ Quốc phòng Nga khẳng định tất cả các tàu trên đều được sử dụng để vận chuyển vật tư quân sự cho Ukraine.

Trong những tuần gần đây, Nga và Ukraine đều gia tăng tấn công nhằm vào hoạt động vận tải trên biển Đen và biển Azov, khiến giá lúa mì trên thị trường thế giới tăng cao.

Trong khi đó, giới chức Ukraine cho biết lực lượng nước này vừa tiến hành các cuộc tấn công tầm xa trong đêm 28/7, nhắm vào hai trong số những nhà máy lọc dầu lớn nhất của Nga.

Các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa tầm xa do Ukraine tự chế tạo diễn ra gần như hằng ngày trong nhiều tháng qua, liên tục nhắm vào các cơ sở dầu khí của Nga. Kiev khẳng định chiến dịch này đã góp phần gây ra tình trạng thiếu hụt nhiên liệu, tạo sức ép lớn với Điện Kremlin.

Theo Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) và Bộ Tổng tham mưu Ukraine, các cuộc tấn công trong đêm qua đã gây hỏa hoạn tại nhà máy lọc dầu của Lukoil ở vùng Perm - cách biên giới Ukraine hơn 1.500km, và nhà máy lọc dầu ở vùng Ryazan - cách biên giới khoảng 400km.

Ukraine nói rằng hai nhà máy này có tổng công suất khoảng 220 triệu thùng dầu/năm, có đóng góp quan trọng cho nguồn thu ngân sách của Nga.

Hiện chưa thể kiểm chứng độc lập những tuyên bố này. Ông Pavel Malkov - Thống đốc vùng Ryazan, chỉ xác nhận sáu người đã phải nhập viện sau cuộc tấn công bằng UAV. Ông cho biết mảnh vỡ UAV đã gây cháy tại một số “cơ sở công nghiệp”, nhưng không nêu cụ thể.

Hãng bán lẻ trực tuyến lớn của Nga Wildberries cho biết đã sơ tán nhân viên khỏi cơ sở tại Ryazan, nhưng không công bố thêm chi tiết.

Dù Nga sở hữu hệ thống phòng không hiện đại, nước này gặp nhiều khó khăn với việc bảo vệ lãnh thổ rộng lớn trước các cuộc tấn công tầm xa.

Những cuộc tấn công trên diễn ra chỉ vài giờ sau khi Tổng thống Ukraine Volodymir Zelensky gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng, nhằm thúc đẩy Washington tiếp tục hỗ trợ quân sự cho Kiev.

Những thành công gần đây của Ukraine trên chiến trường được tin là đã gây ấn tượng với Washington, góp phần thay đổi thái độ của ông Trump sau giai đoạn đầu lộ rõ sự khó chịu.

Bình Giang
Theo Reuters, AP
#Xung đột Nga - Ukraine #Chiến tranh Nga - Ukraine #Nga #Ukraine #Tàu chở vũ khí

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