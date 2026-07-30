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Người lính

Tổng thống Mỹ Trump dọa giáng đòn mạnh, tuyên bố Iran sẽ phải 'trả giá' sau vụ tấn công căn cứ Mỹ

Quỳnh Như

TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Iran sẽ "phải trả giá" và cảnh báo Washington sẵn sàng tung ra các đòn đáp trả mạnh mẽ sau khi Tehran phóng tên lửa nhằm vào lực lượng Mỹ tại Jordan.

Trả lời phỏng vấn Fox News hôm thứ Tư (29/7), Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định Washington sẽ đáp trả cứng rắn nếu các cuộc tấn công nhằm vào lực lượng Mỹ tiếp diễn.

"Chúng ta sẽ đánh cho họ tơi tả. Chúng ta sẽ giáng cho họ một đòn mạnh... và họ sẽ phải trả giá", ông Trump nói.

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Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Ông Trump cũng tiết lộ Mỹ đã phối hợp với Iraq trước các chiến dịch nhằm vào lực lượng dân quân do Iran hậu thuẫn, đồng thời gọi những nhóm này là "khối u của thế giới" và không loại trừ khả năng tiếp tục có thêm các đòn tấn công nhằm vào các lực lượng ủy nhiệm của Tehran.

Những phát biểu được Tổng thống Trump đưa ra chỉ một ngày sau khi Iran tuyên bố đã phóng tên lửa nhằm vào một căn cứ không quân và trung tâm chỉ huy của Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) tại Jordan. Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đồng thời cảnh báo sẽ tiếp tục các cuộc tấn công nếu Mỹ vẫn duy trì các hành động mà Tehran cho là nhằm vào lợi ích của Iran.

CENTCOM trước đó cho biết đã ngăn chặn một "âm mưu tấn công bất ngờ" của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) nhằm vào lực lượng Mỹ tại Trung Đông. Theo cơ quan này, toàn bộ số tên lửa đạn đạo được phóng đều đã bị đánh chặn và lực lượng Mỹ vẫn duy trì trạng thái sẵn sàng chiến đấu ở mức cao.

Diễn biến mới nhất làm dấy lên lo ngại tiến trình hạ nhiệt căng thẳng giữa hai bên sẽ tiếp tục đổ vỡ. Trước đó, Washington đã tạm ngừng các cuộc không kích trong vài ngày sau chuỗi 13 ngày tấn công liên tiếp, song thỏa thuận ngừng bắn đạt được theo bản ghi nhớ giữa Mỹ và Iran hồi tháng trước đã sụp đổ từ đầu tháng 7.

Iran khẳng định không từ bỏ quyền kiểm soát eo biển Hormuz

Cùng ngày, Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazem Gharibabadi bác bỏ tuyên bố của Tổng thống Trump, rằng Tehran muốn nối lại đàm phán với Washington. Theo ông Gharibabadi, Iran không hề gửi bất kỳ đề nghị đàm phán nào với Mỹ trong hơn hai tuần qua.

Quan chức này cũng khẳng định Iran sẽ không từ bỏ quyền kiểm soát eo biển Hormuz - tuyến hàng hải vận chuyển hơn 20% lượng dầu mỏ toàn cầu.

"Nếu eo biển Hormuz trở lại trạng thái trước đây, thì thắng lợi của chúng ta trong cuộc chiến này chưa hoàn toàn trọn vẹn", ông Gharibabadi nói.

Theo ông Gharibabadi, các tàu chiến Mỹ không được phép tiếp cận khu vực này vì việc rà phá thủy lôi thuộc trách nhiệm của Iran theo bản ghi nhớ được ký kết trước đó. Ông cũng cho biết Tehran đã từ chối đề xuất của Oman về việc để một quốc gia khác tham gia hoạt động rà phá bom mìn ở phía nam eo biển Hormuz.

"Oman muốn đưa một quốc gia khác vào để tiến hành các hoạt động rà phá bom mìn ở phía nam eo biển Hormuz, nhưng chúng tôi đã không cho phép điều đó", ông nhấn mạnh.

Ngoài ra, Iran khẳng định vẫn giữ quyền thu phí quá cảnh tại Hormuz và cho biết bản ghi nhớ với Mỹ chỉ yêu cầu Tehran bảo đảm hành lang an toàn miễn phí cho tàu thương mại trong thời hạn 60 ngày. Các cuộc đàm phán với Oman về cơ chế quản lý mới đối với eo biển này vẫn đang tiếp diễn nhưng chưa đạt được kết quả cuối cùng.

Quỳnh Như
CNN
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