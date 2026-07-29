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Người lính

Ukraine tập kích nhà máy lọc dầu lớn của Nga

Quỳnh Như

TPO - Ukraine tuyên bố đã tập kích một trong những nhà máy lọc dầu lớn nhất của Nga tại Ryazan chỉ vài giờ sau cuộc gặp giữa Tổng thống Volodymyr Zelensky và Tổng thống Donald Trump ở Washington.

Lực lượng Ukraine đêm ngày 28, rạng sáng 29/7, tuyên bố tiến hành một đợt tập kích quy mô lớn nhằm vào nhiều mục tiêu chiến lược trên lãnh thổ Nga, trong đó có nhà máy lọc dầu Ryazan - một trong những cơ sở chế biến dầu lớn nhất nước này.

Theo Bộ Tổng tham mưu Ukraine, cuộc tấn công đã gây hỏa hoạn tại nhà máy lọc dầu Ryazan, có công suất khoảng 17 triệu tấn dầu mỗi năm, chuyên sản xuất xăng, dầu diesel, nhiên liệu máy bay và nhiều sản phẩm dầu mỏ khác. Nhà máy nằm cách biên giới Ukraine khoảng 400 km.

Thống đốc vùng Ryazan Pavel Malkov xác nhận một vụ tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) đã khiến 6 người phải nhập viện. Ông cho biết các mảnh vỡ UAV đã gây cháy tại một số khu công nghiệp, nhưng không nêu rõ mức độ thiệt hại.

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Khói bốc lên tại khu vực nhà máy lọc dầu Ryazan sau vụ tập kích của Ukraine.

Ngoài nhà máy lọc dầu Ryazan, Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết lực lượng nước này còn tấn công một căn cứ hải quân của Nga trên Biển Đen, một trạm radar tại vùng Bryansk, một địa điểm phóng UAV và một cây cầu đường bộ ở khu vực Donetsk do Nga kiểm soát.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố lực lượng phòng không đã bắn hạ 295 máy bay không người lái của Ukraine trong đêm trên nhiều khu vực của Nga và bán đảo Crimea.

Đợt tập kích diễn ra chỉ vài giờ sau khi Tổng thống Volodymyr Zelensky có cuộc hội đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Washington nhằm thúc đẩy sự hỗ trợ của Mỹ dành cho Ukraine.

Ông Zelensky cho biết đã có một "cuộc gặp tốt đẹp" với tổng thống Mỹ, trong khi ông Trump mô tả cuộc gặp là một "vinh dự lớn". Cuộc đàm phán diễn ra kín.

"Nhiều vấn đề đã được thảo luận. Cuộc họp diễn ra rất tốt", ông Trump viết trên Truth Social.

Theo ông Zelensky, Kiev đang đàm phán với hai doanh nghiệp quốc phòng Mỹ là Lockheed Martin và Raytheon về việc đồng sản xuất và chuyển giao công nghệ, bao gồm các hệ thống phòng không Patriot và các chương trình phát triển máy bay không người lái.

Đầu tháng này, Tổng thống Trump cho biết Mỹ sẽ cấp phép để Ukraine sản xuất hệ thống Patriot nhằm tăng cường năng lực đối phó với các cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo của Nga.

Quỳnh Như
ABC News
#Ukraine #Nga #nhà máy lọc dầu #tấn công #Tổng thống Zelensky #Tổng thống Trump #Ryazan

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