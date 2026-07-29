Đề xuất bổ sung loại hình chung cư có thời hạn khi sửa đổi Luật Nhà ở

TPO - Dự án Luật Nhà ở (sửa đổi) bổ sung loại hình chung cư có thời hạn, việc xác lập quyền sở hữu tài sản của người dân và quy định xử lý đối với trường hợp nhà chung cư thuộc diện bị phá dỡ.

Đánh giá kỹ vướng mắc với “nhà có mục đích lưu trú”

Chiều 29/7, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Nhà ở (sửa đổi).

Trình bày Tờ trình, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh cho biết, dự án luật bổ sung chương mới về phát triển nhà ở cho thuê, trong đó quy định về: đối tượng được thuê; hình thức phát triển thông qua vốn Nhà nước, vốn ngoài Nhà nước; đất, yêu cầu đối với dự án và thủ tục đầu tư dự án…

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh. (Ảnh: QH)

Đáng chú ý, dự án luật bổ sung loại hình chung cư có thời hạn, việc xác lập quyền sở hữu tài sản của người dân và quy định xử lý đối với trường hợp nhà chung cư thuộc diện bị phá dỡ.

Đồng thời, lần sửa đổi này cũng bổ sung quy định về phát triển, quản lý và vận hành nhà có mục đích lưu trú nhằm quản lý việc sử dụng đúng mục đích loại hình nhà này.

Báo cáo tóm tắt ý kiến về định hướng chính sách sửa đổi Luật Nhà ở, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Phan Chí Hiếu cho biết, Thường trực Ủy ban và các cơ quan của Quốc hội tán thành với sự cần thiết xây dựng Luật Nhà ở (sửa đổi).

Theo ông Phan Chí Hiếu, trong định hướng chính sách sửa đổi, Chính phủ đề xuất mở rộng phạm vi điều chỉnh của Luật Nhà ở đối với công trình không phải là “nhà ở” và chính sách đối với loại hình “nhà có mục đích lưu trú”.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Phan Chí Hiếu. (Ảnh: QH)

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Phan Chí Hiếu cho biết, Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp tục nghiên cứu, đánh giá kỹ lưỡng các khó khăn, vướng mắc đối với các loại hình “nhà có mục đích lưu trú” để xác định rõ yêu cầu quản lý đối với loại hình bất động sản này; bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của các chính sách có liên quan.

Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp nhận thấy, các loại hình bất động sản này về bản chất là bất động sản dùng để kinh doanh dịch vụ lưu trú, không gắn với bản chất của nhà ở là để ở và phục vụ nhu cầu sinh hoạt của gia đình, cá nhân. Vì vậy, đề nghị cân nhắc không quy định loại hình này trong Luật Nhà ở.

Bảo đảm đúng đối tượng được thụ hưởng

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định phát biểu kết luận. (Ảnh: QH)

Kết luận về nội dung này, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đề nghị, Chính phủ tiếp tục rà soát các quy định của dự thảo luật, bảo đảm thiết kế các công cụ quản lý hiệu quả, phù hợp với quy định của Hiến pháp; đồng thời, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật, đặc biệt là với các luật có liên quan.

Phó Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị tiếp tục nghiên cứu, làm rõ cơ chế, chính sách gắn với từng loại nhà ở theo chủ trương định hướng mới, bảo đảm phân rõ từng loại nhà ở (như nhà ở xã hội, nhà ở thuê mua trả góp...).

Trong đó, ông lưu ý rà soát các quy định về phát triển nhà ở, tránh các chính sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư dàn trải, không có trọng tâm. “Phải có cơ chế kiểm soát phù hợp để bảo đảm đúng đối tượng được thụ hưởng”, Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.