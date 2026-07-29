Khởi công xây dựng tượng đài 'Nghe lời non nước' trên đảo tiền tiêu cực Nam Tổ quốc

TPO - Ngày 28/7, Đồn Biên phòng Thổ Châu (An Giang) khởi công xây dựng tượng đài "Nghe lời non nước" trong khuôn viên đồn trên đảo, với vốn đầu tư hơn 1,1 tỷ đồng, từ nguồn xã hội hoá.

Tượng đài "Nghe lời non nước" được xây dựng trong khuôn viên Đồn Biên phòng Thổ Châu (Bộ đội Biên phòng An Giang). Tượng đài xây dựng trong khuôn viên rộng khoảng 343m2, chiều cao phần tượng đài từ chân đế là 5,16m, được làm bằng bê tông cốt thép, ốp đá granit.

Riêng phần tượng Bác Hồ với chiến sĩ Biên phòng cao 1,81m, mặt chính diện 1,27m, sâu 0,81m. Thời gian thi công dự kiến khoảng 2 tháng. Tổng vốn đầu tư công trình hơn 1,1 tỷ đồng, từ nguồn xã hội hoá.

Phối cảnh tổng thể tượng đài "Nghe lời non nước" trên đảo Thổ Châu.

Tượng đài “Nghe lời non nước” được lấy nguyên mẫu do nhà điêu khắc Vũ Ngọc Khôi (nguyên cán bộ Cục Chính trị Công an Nhân dân vũ trang) sáng tác năm 1978. Tượng đài khắc hoạ hình ảnh Bác Hồ với người chiến sĩ Biên phòng, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Bác Hồ với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Khi hoàn thành, công trình sẽ góp phần giáo dục truyền thống sâu sắc, chân thực, gần gũi, là địa điểm để cán bộ, chiến sĩ dâng hương, báo công; nhắc nhở mỗi người lính Biên phòng luôn đoàn kết, vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, “tất cả vì bình yên biên cương Tổ quốc”.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công tượng đài.

Đặc khu Thổ Châu có 8 đảo lớn nhỏ, rộng gần 14km², dân số khoảng 1.900 người, giữ vị trí đặc biệt quan trọng về quốc phòng, an ninh ở vùng biển tiền tiêu Tây Nam. Cụm đảo Thổ Châu cách Phú Quốc khoảng 101km và cách trung tâm hành chính tỉnh An Giang khoảng 220km. Nơi đây có cột mốc A1 (tại Hòn Nhạn) - điểm đầu đường cơ sở để tính khu vực lãnh hải của Việt Nam.