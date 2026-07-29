Đăng clip bốc đầu xe để 'câu view', lộ chiếc xe trộm cắp

TPO - Một thiếu niên ở Hà Tĩnh đăng clip bốc đầu xe máy lên TikTok nhằm "câu view". Từ quá trình xác minh, công an không chỉ làm rõ hành vi vi phạm giao thông mà còn phát hiện chiếc xe sử dụng là tang vật trong một vụ trộm cắp tại Nghệ An.

Video được đăng lên mạng để "câu view".

Ngày 29/7, lãnh đạo Công an xã Phúc Trạch (Hà Tĩnh) cho biết, trong quá trình theo dõi, nắm tình hình trên không gian mạng, đơn vị phát hiện một đoạn video đăng trên TikTok ghi lại cảnh một thiếu niên điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, bốc đầu khi tham gia giao thông. Qua xác minh, công an xác định người điều khiển phương tiện là Nguyễn Thành Đạt (SN 2010, trú xã Phúc Trạch).

Tại buổi làm việc, Đạt thừa nhận hành vi vi phạm, cho biết biết việc bốc đầu xe là trái quy định pháp luật nhưng vẫn thực hiện rồi đăng video lên mạng xã hội nhằm "câu view".

Hai đối tượng Đạt và Bảo bị công an bắt giữ. Ảnh: CACC

Mở rộng xác minh, Công an xã Phúc Trạch phát hiện chiếc xe máy Honda Vision mà Đạt sử dụng là tài sản do trộm cắp mà có. Theo điều tra ban đầu, Đạt cùng Nguyễn Văn Bảo (SN 2010, cùng trú xã Phúc Trạch) đã trộm chiếc xe này tại xã Đức Châu, tỉnh Nghệ An.

Công an xã Phúc Trạch đã phối hợp với Công an xã Đức Châu bàn giao hai đối tượng cùng tang vật để tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Theo lãnh đạo Công an xã Phúc Trạch, Đạt và Bảo đã bị cơ quan công an khởi tố về tội Trộm cắp tài sản.