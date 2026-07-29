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Cháy nhà ở Lào Cai, 4 người bị thương

Thành Đạt - Văn Đức

TPO - Khoảng 10h35 ngày 29/7, tại nhà số 396, đường Ngô Quyền, tổ dân phố 27 Kim Tân, phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai xảy ra vụ cháy khiến 4 người bị thương.

VIDEO: Cháy nhà ở phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

Theo thông tin ban đầu từ UBND phường Lào Cai, sau khi phát hiện khói bốc lên từ ngôi nhà, người dân đã nhanh chóng báo lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ qua số 114.

Thời điểm xảy ra vụ cháy, trong nhà có 4 người. Cả 4 nạn nhân đã được người dân kịp thời hỗ trợ đưa ra ngoài an toàn trước khi lực lượng chức năng có mặt.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Lào Cai phối hợp với Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực số 8 thuộc Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh Lào Cai khẩn trương triển khai phương án chữa cháy.

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Lực lượng Công an phường Lào Cai có mặt tại hiện trường. Ảnh: Tiến Dũng

Đến 10h55 cùng ngày, đám cháy được khống chế và dập tắt hoàn toàn. Bốn người bị thương được đưa đến Bệnh viện Đa khoa số 2 tỉnh Lào Cai để cấp cứu.

Vụ cháy làm hư hỏng khu vực phòng bếp và sân bếp với diện tích khoảng 10m2 cùng một số vật dụng sinh hoạt của gia đình. Thiệt hại cụ thể đang được cơ quan chức năng thống kê.

Sau khi đám cháy được dập tắt, lực lượng công an, dân phòng cùng người dân địa phương đã hỗ trợ gia đình dọn dẹp hiện trường, khắc phục hậu quả.

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Thành Đạt - Văn Đức
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