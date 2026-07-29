Mô hình Đội thanh niên xung kích gần dân, vì nhân dân phục vụ

TPO - Với phương châm “Chủ động - Xung kích - Gần dân - Vì dân phục vụ”, Đội Thanh niên xung kích Vì Nhân dân phục vụ phường Đống Đa (Hà Nội) tập trung triển khai nhiều hoạt động, từ việc tuần tra giữ gìn trật tự đô thị, vệ sinh môi trường đến các hoạt động an sinh xã hội, chăm lo cho người yếu thế.

Những ngày cuối tháng 7 tại Hà Nội, Đoàn phường Đống Đa (Hà Nội) ra mắt Đội thanh niên xung kích “Vì Nhân dân phục vụ” với thành viên tiêu biểu đến từ lực lượng Công an phường, khối cơ quan, trường học và địa bàn dân cư. Đội không chỉ đại diện cho tinh thần đoàn kết, mà còn kết hợp giữa kỷ luật của lực lượng vũ trang và sự năng động, sáng tạo của tuổi trẻ địa bàn dân cư.

Chị Nguyễn Mai Anh - Bí thư Đoàn phường Đống Đa cho biết, việc thành lập Đội Thanh niên xung kích Vì Nhân dân phục vụ nhằm xây dựng lực lượng thanh niên tình nguyện thường xuyên bám sát địa bàn, phát huy tinh thần “đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên” và nhiệt huyết, sáng tạo trong hỗ trợ nhân dân, góp phần xây dựng nền hành chính phục vụ và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân trên địa bàn phường.

Anh Lê Thành Đạt (thứ ba từ phải sang) cùng thành viên Đội TNXK Vì Nhân dân phục vụ phường Đống Đa nhận quyết định và hoa chúc mừng tại lễ ra mắt. Ảnh: ĐP

Nhiệm vụ của Đội là tập trung tuyên truyền, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng; định hướng, cung cấp thông tin chính thống, thực hiện Cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp”.

Nhiệm vụ của Đội hình được Đoàn phường Đống Đa khái quát thành thông điệp: Vững tư tưởng - Chắc lập trường; Hiểu pháp luật - Giữ bình yên; Vững bước đồng hành - Chắp cánh tương lai; Đô thị xanh - Công dân số; Rèn kỹ năng - Tăng kết nối - Giữ an ninh.

Đội cũng tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật; hướng dẫn kỹ năng phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội cho nhân dân, thanh thiếu nhi.

Bên cạnh đó, Đội cũng có hoạt động hỗ trợ người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, kích hoạt và sử dụng VNeID; tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng đô thị văn minh; đồng hành cùng thanh thiếu niên, người yếu thế và sẵn sàng hỗ trợ nhân dân trong các tình huống khẩn cấp, thiên tai, dịch bệnh.

Thông điệp khái quát nhiệm vụ của Đội TNXK Vì Nhân dân phục vụ phường Đống Đa. Ảnh: ĐP

Đội Thanh niên xung kích Vì Nhân dân phục vụ phường Đống Đa được thành lập với 60 thành viên, do anh Lê Thành Đạt - Bí thư Đoàn Thanh niên Công an phường Đống Đa làm đội trưởng.

Anh Lê Thành Đạt bày tỏ, tên gọi “Vì Nhân dân phục vụ” có ý nghĩa thiêng liêng, không chỉ là mệnh lệnh riêng đối với lực lượng Công an, mà còn là lý tưởng sống của tuổi trẻ. Một trong điểm nhấn trong tên Đội là "xung kích", nghĩa là đi đầu, nòng cốt, phản ứng nhanh. Các thành viên trong Đội luôn sẵn sàng đảm nhận các nhiệm vụ khó khăn, cấp bách, đòi hỏi tính kỷ luật cao và sẵn sàng nhận nhiệm vụ bất cứ lúc nào.

Chúng tôi muốn lan tỏa tinh thần Vì Nhân dân phục vụ, cùng các cơ quan ban ngành, đoàn thể, khẳng định Nhân dân luôn là trung tâm và mục tiêu tối thượng trong mọi nhiệm vụ. Hoạt động của Đội Thanh niên xung kích Vì Nhân dân phục vụ, không chỉ là lời nói, trên giấy tờ mà là cam kết sẵn sàng vượt qua gian khổ, hy sinh lợi ích cá nhân để bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc cho người dân”, anh Lê Thành Đạt.

Theo anh Đạt, mô hình hoạt động với sự phối hợp chặt chẽ giữa Đoàn Thanh niên Công an phường giữ vai trò nòng cốt và lực lượng Bí thư Chi đoàn các khu dân cư trực tiếp tại cơ sở sẽ là "cánh tay nối dài" đưa các chủ trương, chính sách và sự hỗ trợ của chính quyền đến gần dân nhất, nhanh nhất.

Ngay sau lễ ra mắt, Đội tập trung triển khai các hoạt động theo phương châm “Chủ động - Xung kích - Gần dân - Vì dân phục vụ”. Từ việc tuần tra giữ gìn trật tự đô thị, vệ sinh môi trường đến các hoạt động an sinh xã hội, chăm lo cho người yếu thế... màu áo xanh tình nguyện đã hiện diện đậm nét hơn trong mắt người dân.

Các đại biểu và thành viên Đội TNXK Vì Nhân dân phục vụ phường Đống Đa tại chương trình. Ảnh: ĐP