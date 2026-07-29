Đại biểu Quốc hội nói về vụ Thứ trưởng NN&MT bị bắt vì trục lợi từ 'giấy phép con'

TPO - Theo đại biểu Quốc hội Phạm Văn Hòa, nhiều vụ án liên quan đến “giấy phép con”, cơ chế xin - cho và lợi ích nhóm cho thấy vấn đề không nằm ở việc thiếu quy định pháp luật, mà ở khâu tổ chức thực hiện và sự suy thoái của một bộ phận cán bộ có chức, có quyền.

Liên quan đến vụ Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) Hoàng Trung vừa bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam, PV Tiền Phong đã cuộc trao đổi với đại biểu Quốc hội Phạm Văn Hòa - Ủy viên Ủy ban Pháp luật và Tư pháp, xung quanh vấn đề này.

Thứ trưởng Bộ Bộ NN&MT Hoàng Trung.

Thưa ông, trước khi vụ án liên quan đến Thứ trưởng Bộ NN&MT Hoàng Trung được "phơi sáng", qua một số vụ án trước đây cũng cho thấy dấu hiệu lợi dụng “giấy phép con” hoặc nhũng nhiễu để tạo "cơ chế xin - cho" nhằm trục lợi. Vậy ông có nhìn nhận, đánh giá gì về tình trạng này?

"Giấy phép con" đã được Chính phủ chỉ đạo cắt giảm từ lâu. Các quy định, quy trình trong nhiều lĩnh vực đã được ban hành khá cụ thể, rõ ràng. Tuy nhiên, trên thực tế vẫn còn tình trạng một số cơ quan, đơn vị gây khó khăn, chậm trễ trong giải quyết hồ sơ, yêu cầu bổ sung thủ tục không cần thiết để nhũng nhiễu, vòi vĩnh.

Và việc Thứ trưởng Bộ NN&MT Hoàng Trung, một Phó Cục trưởng bị khởi tố không phải là trường hợp cá biệt. Những vụ việc như vậy đã xảy ra từ trước và nhiều trường hợp đã bị xử lý. Điều đó cho thấy vẫn còn những “con sâu” trong bộ máy, lợi dụng chức vụ, quyền hạn để trục lợi.

Vậy đâu là nguyên nhân gốc rễ dẫn đến tình trạng lợi dụng “giấy phép con” và cơ chế "xin - cho" để trục lợi, thưa ông?

Gốc rễ vẫn là con người. Nếu cán bộ giữ được phẩm chất đạo đức, thực hiện đúng quy định thì không có chuyện lợi dụng “giấy phép con” hay cơ chế xin - cho để trục lợi.

Điều đáng lo ngại là những người vi phạm lại là cán bộ lãnh đạo, quản lý, thậm chí là người đứng đầu. Thời gian qua đã có rất nhiều trường hợp bị xử lý, nhưng vẫn có người không coi đó là bài học để tự sửa mình.

Những hành vi này không chỉ gây thiệt hại về kinh tế mà còn làm mất công bằng trong môi trường kinh doanh, làm giảm niềm tin của người dân và doanh nghiệp đối với bộ máy nhà nước.

Tôi cho rằng phải tiếp tục xử lý nghiêm minh, không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Chỉ khi pháp luật được thực thi nghiêm túc và cán bộ thực sự liêm chính thì mới có thể ngăn chặn được cơ chế xin - cho và lợi ích nhóm.

Theo ông, cần có giải pháp gì để chấm dứt tình trạng lợi dụng cơ chế xin - cho và “giấy phép con” để tham nhũng, trục lợi?

Tôi cho rằng không phải chúng ta thiếu giải pháp. Quy định pháp luật đã rất nhiều, rất cụ thể. Các biện pháp phòng ngừa, cải cách thủ tục hành chính, cắt giảm điều kiện kinh doanh đều đã được triển khai.

Vấn đề nằm ở chỗ con người không thực hiện đúng các quy định đó. Có những cán bộ đã được đào tạo, được học tập đầy đủ về đạo đức công vụ, về trách nhiệm phục vụ nhân dân, nhưng vẫn vì lợi ích cá nhân, vì muốn làm giàu bất chính mà vi phạm pháp luật.

Cho nên, điều quan trọng nhất là phải xử lý nghiêm. Khi người có chức, có quyền cố tình lợi dụng vị trí công tác để vòi vĩnh, nhũng nhiễu, tạo cơ chế xin - cho thì phải xử lý thật nghiêm minh để răn đe.

Trân trọng cảm ơn ông !