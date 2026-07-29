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Giảm tối thiểu 20% đầu mối cơ sở giáo dục đại học công lập

Trường Phong

TPO - Theo kế hoạch của Bộ Chính trị, sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục đại học công lập theo hướng: chuyển cơ sở giáo dục đại học đa ngành, đa lĩnh vực về Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc địa phương quản lý, sáp nhập, hợp nhất cơ sở giáo dục trên cùng địa bàn, trừ các cơ sở giáo dục thuộc lĩnh vực đặc thù. Giảm tối thiểu 20% đầu mối cơ sở giáo dục đại học công lập.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú vừa ký ban hành Kế hoạch số 06 - KH/TW của Bộ Chính trị về thực hiện kết luận Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về tiếp tục hoàn thiện, vận hành hiệu quả mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Kế hoạch nêu cụ thể nhiều nhiệm vụ cụ thể của Đảng ủy Quốc hội, Đảng ủy Chính phủ. Trong đó, đáng chú ý, Đảng ủy Chính phủ thực hiện nghiên cứu xây dựng khu kinh tế đặc biệt để tạo không gian phát triển mới; trên cơ sở đề xuất của các tỉnh, thành ủy, nghiên cứu mô hình đơn vị hành chính cấp xã mang tính hạt nhân tiêu biểu gắn với mục tiêu xây dựng cấp xã thực sự trở thành trung tâm vận hành mới ở cơ sở, báo cáo Bộ Chính trị (hoàn thành trong năm 2026).

Cùng với đó, nghiên cứu xây dựng khung tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị, tổ chức trong hệ thống hành chính nhà nước (trung ương, cấp tỉnh, cấp xã) phù hợp với vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn ngành, lĩnh vực và địa bàn (đô thị đặc biệt, đô thị, đồng bằng, miền núi) bảo đảm 5 nguyên tắc cốt lõi (hoàn thành trong năm 2026).

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Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú. (Ảnh: PV)

Đáng chú ý, theo kế hoạch, Đảng ủy Chính phủ lãnh đạo, chỉ đạo sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục đại học công lập theo hướng: chuyển cơ sở giáo dục đại học đa ngành, đa lĩnh vực về Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc địa phương quản lý, sáp nhập, hợp nhất cơ sở giáo dục trên cùng địa bàn, trừ các cơ sở giáo dục thuộc lĩnh vực đặc thù. Giảm tối thiểu 20% đầu mối cơ sở giáo dục đại học công lập (hoàn thành trước ngày 1/4/2027).

Sắp xếp, tổ chức lại cơ sở giáo dục nghề nghiệp và thường xuyên: Chuyển cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập trực thuộc bộ, ngành về địa phương quản lý, trừ một số cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc lĩnh vực đặc thù. Giảm tối thiểu 30% số cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập (hoàn thành trước ngày 1/10/2026).

Sắp xếp, tổ chức lại theo hướng giảm các đầu mối bệnh viện, cơ sở giáo dục đại học trực thuộc Bộ Y tế và giảm đầu mối khối giám định pháp y và giám định tâm thần (hoàn thành trong năm 2026).

Hoàn thiện mô hình tổ chức trạm y tế cấp xã bảo đảm cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khoẻ ban đầu, cơ bản thiết yếu cho người dân ngay tại cơ sở; xác định mô hình và tổ chức, sắp xếp lại các trung tâm y tế khu vực bảo đảm hoạt động hiệu quả, không chồng chéo nhiệm vụ (hoàn thành trong năm 2026).

Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương cũng được giao nhiều nhiệm vụ, trong đó, có việc chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương khẩn trương tổ chức bàn giao, tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ tham mưu về công tác dân vận. Tiến hành rà soát, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt quy định mới về chức năng, nhiệm vụ và kiện toàn bộ máy tổ chức trực thuộc (hoàn thành tháng 8/2026).

Cùng với đó, nghiên cứu, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét sửa đổi các văn bản liên quan đến tổ chức và hoạt động của các Hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ (hoàn thành trong năm 2026 – 2027). Cũng trong khoảng thời gian 2026 – 2027, cần khẩn trương hoàn thành sắp xếp, tinh gọn các cơ quan báo, tạp chí, đơn vị sự nghiệp thuộc MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở Trung ương theo các kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Theo kế hoạch, đảng ủy các bộ, cơ quan ngang bộ thuộc Chính phủ phải tiếp tục rà soát, thống kê đầy đủ toàn bộ trụ sở, nhà đất, tài sản công dôi dư sau sắp xếp; phân loại rõ tài sản tiếp tục sử dụng, tài sản chuyển đổi công năng, tài sản thu hồi, điều chuyển, chuyển giao hoặc xử lý theo hình thức khác theo quy định. Kiên quyết khắc phục triệt để tình trạng trụ sở bỏ hoang, sử dụng kém hiệu quả, hoặc chưa có phương án xử lý rõ ràng (hoàn thành trong năm 2026).

Trường Phong
#Bộ Chính trị #Sắp xếp bộ máy #Sắp xếp trường đại học

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