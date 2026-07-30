Lo Iran theo dõi, Mỹ có thể thu điện thoại của binh lính ở Trung Đông

TPO - Tư lệnh cao nhất của quân đội Mỹ tại Trung Đông vừa cảnh báo binh sĩ, rằng các video được quay bằng điện thoại và chia sẻ trên mạng có thể giúp Iran xác định vị trí căn cứ quân sự của Mỹ.

Đô đốc Brad Cooper - Tư lệnh Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ. (Ảnh: Reuters)

Reuters dẫn các nguồn tin cho biết, quân đội Mỹ có thể sẽ yêu cầu một số quân nhân đang làm nhiệm vụ ở khu vực giao nộp điện thoại.

Hàng nghìn binh sĩ Mỹ tại Trung Đông thường xuyên dùng điện thoại để liên lạc với người thân.

Trong bức thư chưa được công bố, Đô đốc Brad Cooper cho biết Iran có thể theo dõi mức độ thành công hay thất bại của các cuộc tấn công gần như theo thời gian thực, thông qua những bản tin hoặc bài đăng trên mạng của phóng viên, trong đó có video từ điện thoại của binh lính Mỹ.

“Tổn thất trực tiếp và không thể tránh khỏi của nguồn tình báo công khai này có thể được tính bằng sinh mạng của các quân nhân Mỹ và dân thường tại những quốc gia vùng Vịnh bị tấn công”, Reuters dẫn lời ông Cooper - Tư lệnh Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM), viết trong bức thư đề ngày 28/7.

Ông kêu gọi các binh sĩ “tăng cường bảo đảm an ninh tác chiến hơn nữa”, nhưng không nêu rõ biện pháp cụ thể.

Lời cảnh báo này cho thấy tác hại của việc đưa tin theo thời gian thực về cuộc chiến, được hỗ trợ bởi ảnh vệ tinh và lời kể trực tiếp từ hiện trường.

Tại Jordan - quốc gia thường xuyên hứng chịu các cuộc tấn công của Iran, một số binh sĩ đã được thông báo rằng điện thoại của họ sẽ bị thu giữ trong vài ngày tới.

Theo nguồn tin, biện pháp này đang được xem xét vì lý do an ninh tác chiến, nhưng nhấn mạnh việc tịch thu điện thoại vẫn chưa phải là quyết định chắc chắn.

Khi được hỏi về vấn đề này, Đại úy Timothy Hawkins - người phát ngôn của Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ, nói: “Thông điệp này chỉ là lời nhắc nhở chung với các quân nhân về tầm quan trọng của việc duy trì an ninh tác chiến. Đây là một trong nhiều dịp Đô đốc Cooper truyền đạt các ưu tiên trong hoạt động tác chiến”.

Trong video được đăng trên mạng gần đây, một quân nhân Mỹ quay cảnh các binh sĩ chạy vào nơi trú ẩn khi căn cứ không quân Muwaffaq Salti ở Jordan bị Iran tấn công hôm 17/7.

Ông Cooper dường như nhắc đến video này trong bức thư, cho biết nó được quay bằng kính thông minh Meta tích hợp camera.

“Video do quân nhân ghi lại bằng kính Meta đã được đăng lên Instagram, cho thấy người này di chuyển đến hầm trú ẩn như thế nào và ở đâu khi xảy ra cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái của Iran”, ông Cooper viết.

Theo ông, trong điều kiện bình thường, Iran sẽ rất khó xác định mức độ thành công hay thất bại của các đòn tấn công nếu không có những hình ảnh và thông tin như vậy, bởi quân đội Mỹ sử dụng biện pháp gây nhiễu điện tử và nhiều chiến thuật khác tại khu vực chiến sự.

“Iran biết họ đã phóng vũ khí, nhưng lực lượng của họ không biết liệu tên lửa đã lệch mục tiêu 50m, chỉ đánh trúng bãi đỗ trống hay đã bắn trúng cơ sở đông người”, ông viết.

“Danh sách chi tiết, mô tả và các phân tích công khai về những mục tiêu bị đánh trúng do các cơ quan báo chí đăng tải về cơ bản đang thực hiện miễn phí công việc đánh giá thiệt hại sau tấn công cho Iran”, ông Cooper nói.

Theo các quan chức, quy định về việc sử dụng điện thoại di động đối với binh sĩ đang làm nhiệm vụ sẽ có sự khác biệt đáng kể giữa các đơn vị. Nhiều quân nhân phải cất điện thoại vào tủ khóa, hoặc bị cấm mang theo điện thoại hoàn toàn khi thực hiện nhiệm vụ đặc biệt nhạy cảm.

Trong nhiều năm qua, các quan chức Mỹ luôn cảnh báo rằng một số ứng dụng trên điện thoại, như ứng dụng theo dõi sức khỏe và luyện tập thể thao, có thể bị đối phương khai thác dữ liệu vị trí để phục vụ việc xác định mục tiêu.

Đến nay đã có 18 quân nhân Mỹ thiệt mạng và hơn 600 người bị thương kể từ khi Mỹ và Israel triển khai chiến dịch tấn công Iran ngày 28/2.