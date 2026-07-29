Khẩn trương hoàn thiện Đề án cơ cấu lại Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam

Chiều 29/7, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì buổi làm việc với các cơ quan về tái cơ cấu Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam (TKV).

Tái định vị thành tập đoàn công nghiệp năng lượng, vật liệu hiện đại

Sau khi nghe báo cáo và các ý kiến, phát biểu kết luận buổi làm việc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam đã giữ vững vai trò là một tập đoàn kinh tế nhà nước nòng cốt, đóng góp thiết thực vào ổn định kinh tế vĩ mô, an ninh năng lượng, an ninh nguyên liệu, đóng góp cho ngân sách nhà nước và việc làm của người lao động.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu. Ảnh: TTXVN.



Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ Nghị quyết số 79 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế nhà nước đã đặt ra yêu cầu cao hơn đối với các tập đoàn kinh tế nhà nước, đó không chỉ là nắm giữ những lĩnh vực thiết yếu mà phải tiên phong dẫn dắt công nghiệp hóa, hiện đại hóa, lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và quản trị hiện đại làm động lực.

Đối với Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam, đây là yêu cầu trực tiếp trong quá trình phát triển và cơ cấu lại. Với vai trò quản lý nguồn tài nguyên khoáng sản lớn, đảm bảo an ninh năng lượng và an ninh nguyên liệu, tập đoàn phải đi đầu trong đổi mới công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn và sử dụng tài nguyên một cách hiệu quả hơn.

Để quá trình cơ cấu lại thực sự chuyển biến về mô hình phát triển của Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị phải khẩn trương hoàn thiện Đề án cơ cấu lại Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam giai đoạn 2026-2030 theo hướng thực chất, có trọng tâm.

Đề án phải bám sát Nghị quyết số 79, Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị; các quy hoạch về năng lượng, khoáng sản và yêu cầu chuyển đổi xanh; xây dựng công nghiệp khai khoáng theo hướng xanh, hiện đại, bền vững; rà soát từng lĩnh vực, đơn vị, dự án để xác định rõ phương án nắm giữ vốn, củng cố và hợp nhất, hợp tác, thoái vốn hoặc chấm dứt hoạt động; tiếp tục sắp xếp lại để tập trung nguồn lực cho những lĩnh vực ưu tiên.

Tinh thần là nguồn lực nhà nước phải được tập trung cho lĩnh vực cốt lõi, các dự án trọng điểm có hiệu quả, có sức lan tỏa và có ý nghĩa chiến lược.

Đề án cần phải rõ mục tiêu, lộ trình, trách nhiệm, kết quả đo được bằng năng suất, hiệu quả vốn và năng lực công nghệ, bộ máy tinh gọn và sức cạnh tranh cao. Cơ cấu lại phải làm rõ hiệu quả của từng lĩnh vực, dự án và các đơn vị thành viên.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh phải tái định vị Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam thành tập đoàn công nghiệp năng lượng, vật liệu hiện đại; trước mắt phải bảo đảm đủ than cho nền kinh tế, chủ động nhập khẩu, pha trộn, dự trữ, khai thác ở trong nước an toàn, tiết kiệm và hiệu quả.

Cùng với đó, phải đa dạng hóa các nguồn cung than nhập khẩu; phải tạo đột phá về khoa học công nghệ và chuyển đổi số và năng suất lao động, để có hiệu quả cao, giảm phát thải, giảm ảnh hưởng đến môi trường. Cơ cấu lại đầu tư và tài chính, mở rộng hợp tác phát triển, nâng cao năng lực quản trị.

Mỗi tấn than, mỗi tấn quặng phải được sử dụng tiết kiệm hơn

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu phải đặt an toàn và đời sống của người lao động ở vị trí trung tâm, gắn khai thác tài nguyên với phục hồi môi trường và phát triển bền vững ở địa phương. Cùng với đó là phải chăm lo về nhà ở, về y tế, về phúc lợi, về điều kiện làm việc và cơ hội nghề nghiệp. Đặc biệt là quan tâm đào tạo tuyển dụng, đào tạo, giữ chân thợ lò, đẩy mạnh cơ giới hóa tự động hóa để giảm lao động tại các vị trí nặng nhọc nguy hiểm.

Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam cũng phải đẩy mạnh kinh tế tuần hoàn, coi đất, đá thải, nước thải mỏ, khí mỏ, tro xỉ và bùn đỏ là nguồn tài nguyên thứ cấp để thu hồi tái sử dụng, giảm phát thải. Hoạt động khai thác phải gắn với chuyển đổi sinh kế, phát triển hạ tầng và tạo nền tảng kinh tế lâu dài cho các địa phương sau khi khai thác.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh xây dựng Đảng bộ Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam trong sạch vững mạnh, năng lực cao, đủ sức lãnh đạo một tập đoàn kinh tế nhà nước chiến lược.

Vai trò lãnh đạo của Đảng phải thể hiện ở chỗ lựa chọn đúng chiến lược, xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Cấp ủy không thể làm thay điều hành nhưng phải bảo đảm các quyết định lớn đúng với chủ trương pháp luật và lợi ích chung.

Cán bộ lãnh đạo phải có bản lĩnh chính trị, trách nhiệm với tài sản quốc gia và năng lực quản trị hiện đại, có tư duy chiến lược, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Quan tâm xây dựng đội ngũ chuyên gia, các nhà khoa học, kỹ sư và công nhân kỹ thuật trình độ cao đáp ứng yêu cầu phát triển của một tập đoàn kinh tế nhà nước hiện đại.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu Đảng ủy Chính phủ, lãnh đạo Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành khẩn trương tháo gỡ những vướng mắc cho tập đoàn.