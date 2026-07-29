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Thủ tướng phê chuẩn ông Tô Anh Dũng giữ chức Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa

Luân Dũng

TPO - Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng vừa ký Quyết định số 1429/QĐ-TTg ngày 29/7 phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Theo đó, Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2026 - 2031 đối với ông Tô Anh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa.

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Ông Tô Anh Dũng giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa. Ảnh: VGP

Ông Tô Anh Dũng sinh năm 1978, quê tại xã Nghĩa Trụ, tỉnh Hưng Yên. Ông có trình độ chuyên môn đại học Cảnh sát nhân dân chuyên ngành Điều tra tội phạm; lý luận chính trị cao cấp.

Trước khi được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, ông Tô Anh Dũng từng kinh qua các chức vụ: Trưởng Công an quận Long Biên (cũ); Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Bộ Công an);

Ông Tô Anh Dũng từng giữ chức Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam (cũ); Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa.

Luân Dũng
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