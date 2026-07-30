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Thế giới

Tổng thống Mỹ Trump dọa giáng đòn mạnh mẽ vào Iran sau nhiều ngày ngừng bắn

Minh Hạnh

TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố nước này sẽ giáng một đòn rất mạnh vào Iran sau vụ tấn công của Iran nhằm vào quân đội Mỹ ở Jordan.

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Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

“Giờ đến lượt chúng ta”, Tổng thống Trump nói với các phóng viên tại Nhà Trắng ngày 29/7. Ông cho biết Washington sẽ xem liệu hai quốc gia có đạt được thỏa thuận nào đó để chấm dứt chiến tranh hay không, “nhưng chúng ta sẽ giáng xuống họ một đòn rất mạnh”.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ngày 28/7 tuyên bố đã bắn một số tên lửa đạn đạo vào một căn cứ không quân Mỹ và một trung tâm quân sự ở Jordan. Quân đội Jordan cho biết đã bắn hạ 5 tên lửa của Iran. Các căn cứ của Mỹ ở Jordan gần đây đã trở thành mục tiêu chính của Iran, nơi ba binh sĩ Mỹ thiệt mạng trong tháng này.

Ông Trump cũng cho biết đã được báo cáo về vụ tấn công bằng máy bay không người lái vào một tàu chở khí đốt thuộc sở hữu của Mỹ tại cảng Damietta của Ai Cập trên biển Địa Trung Hải. "Tôi đã được báo cáo về vụ việc. Mọi chuyện vẫn như cũ. Nhưng sẽ ổn thôi”, ông Trump nói mà không giải thích thêm.

Bình luận về bài báo của Reuters, rằng Iran dự kiến ​​sẽ nhận được lô hàng đầu tiên trong số khoảng 400 bệ phóng tên lửa phòng không vác vai do Trung Quốc sản xuất, ông Trump cho biết diễn biến như vậy sẽ rất đáng ngạc nhiên.

“Điều đó sẽ rất đáng ngạc nhiên. Ý tôi là, những chuyện như vậy vẫn xảy ra, nhưng sẽ thật đáng ngạc nhiên. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã khẳng định với tôi rất mạnh mẽ rằng Trung Quốc sẽ không tham gia”, ông Trump nói.

Trước đó, trong tuần này, Tổng thống Trump cho biết rất tin tưởng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, cũng như Tổng thống Nga Vladimir Putin, khi hai nhà lãnh đạo này nói với ông rằng Nga và Trung Quốc sẽ không can thiệp vào cuộc xung đột Mỹ - Iran.

Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh xung đột leo thang mạnh, với việc Ả-rập Xê-út tấn công các nhóm vũ trang được Iran hậu thuẫn ở Iraq.

Lực lượng Huy động Nhân dân Iraq, một nhóm bán quân sự hùng mạnh được Iran hậu thuẫn, cho biết ít nhất 20 thành viên đã thiệt mạng và 32 người bị thương trong các cuộc tấn công của Mỹ và Ả-rập Xê-út nhắm vào một số căn cứ trên khắp Iraq.

Giá dầu đã tăng vọt hôm 29/7, một trong những đợt tăng mạnh nhất của cuộc chiến kéo dài năm tháng. Giá dầu Brent kỳ hạn tăng hơn 8%, đẩy giá chuẩn lên trên 90 USD/thùng, đảo ngược đợt giảm mạnh hồi đầu tuần khi ông Trump bất ngờ tạm dừng các cuộc tấn công của Mỹ vào cuối tuần.

Minh Hạnh
Reuters
#Tổng thống Mỹ Donald Trump #Mỹ #Iran #xung đột Mỹ Iran #Ả-rập Xê-út #Jordan #Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran

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