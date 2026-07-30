Tổng thống Mỹ Trump vẫn khen Chủ tịch Fed dù không hạ lãi suất

TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa khen ngợi Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang (Fed) Kevin Warsh, dù người đứng đầu Ngân hàng Trung ương Mỹ chưa thực hiện việc giảm lãi suất mà ông Trump rất mong muốn.

Chủ tịch Fed Kevin Warsh. (Ảnh: AP)

"Ông ấy là người xuất sắc. Tôi biết ông ấy rất muốn thấy lãi suất thấp hơn, nhưng ông ấy có một hội đồng, đó là một hội đồng chính trị, và họ muốn giữ lãi suất cao. Nhưng chúng ta phải vượt qua được vấn đề lãi suất", Tổng thống Trump nói với báo chí tại Phòng Bầu dục ngày 29/7.

Ngược lại, tại cuộc họp báo sau quyết định của Fed về việc giữ nguyên lãi suất, Chủ tịch Fed Warsh ngụ ý rằng ông có thể thực sự nghiêng về khả năng tăng lãi suất vì đó là phản ứng thích hợp với tình trạng lạm phát gia tăng hiện nay, trong khi thị trường việc làm và nền kinh tế đang phục hồi mạnh mẽ.

“Bất kỳ nhà hoạch định chính sách tiền tệ nào, đặc biệt là nhà hoạch định chính sách tiền tệ trong bối cảnh thị trường lao động ít nhiều ở trạng thái cân bằng… bất kỳ nhà hoạch định chính sách tiền tệ nào, khi họ thấy lạm phát cơ bản đang tăng, họ sẽ có xu hướng thắt chặt chính sách hơn. Ngược lại, khi bạn đã đạt được mục tiêu còn lại của nhiệm vụ và thấy lạm phát cơ bản đang giảm, họ sẽ có xu hướng nới lỏng chính sách hơn. Đó là phản ứng của tôi”, ông Warsh nói.

Những nhận xét của Tổng thống Trump được đưa ra ngay sau quyết định chính sách thứ hai của ông Warsh trên cương vị lãnh đạo của Fed, kể từ khi ông tiếp quản vị trí này từ người tiền nhiệm Jerome Powell vào tháng 5. Ông Jerome Powell đã liên tục bị Tổng thống Trump chỉ trích vì không cắt giảm lãi suất mạnh mẽ như ông nhiều lần yêu cầu.

Tại cuộc họp tuần này, ba đồng nghiệp mới của ông Warsh ủng hộ việc tăng lãi suất. Một số chuyên gia kinh tế và nhà phân tích Phố Wall dự đoán Fed sẽ tăng lãi suất thêm 0,25 điểm.

Cuộc chiến ở Iran gây ra sự bất ổn về triển vọng kinh tế và đẩy giá năng lượng lên cao, gia tăng áp lực lạm phát và tạo ra tình thế khó xử cho các nhà hoạch định chính sách của Fed.

Bên cạnh đó, những khoản tiền khổng lồ mà các công ty công nghệ đang chi cho phát triển trí tuệ nhân tạo dẫn đến giá cả các mặt hàng như chip máy tính và điện tăng cao. Thuế quan mà Tổng thống Trump áp với hàng hóa nhập khẩu cũng làm gia tăng áp lực lạm phát.