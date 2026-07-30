TPHCM hỗ trợ chuyên môn toàn diện cho Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa

TPO - Với sự hỗ trợ toàn diện từ các bệnh viện tuyến cuối tại TPHCM, Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa hiện đang được nâng cấp về năng lực chuyên môn, đủ khả năng thực hiện nhiều kỹ thuật điều trị chuyên sâu trong chăm sóc sức khỏe người dân.

“Cầm tay chỉ việc”

Được sự hỗ trợ chuyên môn của Bệnh viện Nhân dân 115, ngày 16/7 vừa qua, Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa đã đạt bước tiến mới trong lĩnh vực ngoại khoa khi thực hiện thành công ca phẫu thuật che phủ khuyết hổng mô mềm vùng cùng cụt.

Ê-kíp bác sĩ Khoa Ngoại Chấn thương chỉnh hình - Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa đã phối hợp cùng các chuyên gia của Bệnh viện Nhân dân 115 thực hiện thành công ca phẫu thuật tạo hình khuyết hổng phần mềm diện rộng cho bệnh nhân nam 40 tuổi bị biến chứng loét tỳ đè độ IV kéo dài. Ảnh: BVCC

Bệnh nhân H.T.S (40 tuổi, trú xã Long Hải, TPHCM) bị di chứng liệt hai chi dưới nhiều năm sau phẫu thuật cột sống nên phải nằm lâu ngày dẫn đến loét tỳ đè nghiêm trọng vùng cùng - cụt. Tổn thương tạo thành khuyết hổng mô mềm kèm hoại tử và nhiễm trùng nặng. Dù đã được điều trị bằng nhiều biện pháp chăm sóc thông thường nhưng tổn thương không cải thiện. Bệnh nhân đứng trước nguy cơ kéo dài điều trị và ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng cuộc sống.

Sau khi nhập viện, các bác sĩ hội chẩn, quyết định thực hiện phẫu thuật tạo hình bằng vạt da - cân kết hợp một phần cơ mông lớn có cuống mạch nuôi để che phủ hoàn toàn vùng khuyết hổng. Ca phẫu thuật được BS.CKII Nguyễn Cao Viễn - Trưởng Đơn vị Vi phẫu tạo hình, Phó trưởng khoa Ngoại Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Nhân dân 115 trực tiếp hướng dẫn ngay tại phòng mổ theo phương thức chuyển giao kỹ thuật “cầm tay chỉ việc”.

Ca mổ diễn ra thuận lợi, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Sau phẫu thuật, vạt da chuyển sống tốt, tưới máu ổn định. Bệnh nhân đang tiếp tục được theo dõi và chăm sóc hậu phẫu sát sao theo đúng phác đồ chuyên khoa.

Thành công của ca mổ không chỉ mang ý nghĩa cứu chữa cho một người bệnh mà còn đánh dấu bước tiến trong quá trình nâng cao năng lực chuyên môn của Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa. Đây là một trong những hoạt động thuộc chương trình hỗ trợ chuyên môn thường xuyên giữa Bệnh viện Nhân dân 115 và Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa, với mục tiêu giúp đội ngũ y tế địa phương từng bước tiếp nhận, làm chủ các kỹ thuật ngoại khoa chuyên sâu và có thể triển khai thường quy trong thời gian tới.

Nâng tầm bệnh viện tuyến dưới

Những nỗ lực bước đầu kể trên nằm trong chiến lược nâng cao năng lực cho các bệnh viện tuyến dưới của ngành y tế TPHCM.

Ngày 14/5 vừa qua, Sở Y tế TPHCM tổ chức lễ ký kết hỗ trợ phát triển chuyên môn toàn diện giữa Bệnh viện đa khoa Bà Rịa với 7 bệnh viện: Nhân dân 115, Nhi đồng 1, Bình Dân, Từ Dũ, Bệnh nhiệt đới, Răng Hàm Mặt TPHCM, Tai Mũi Họng TPHCM.

BSCKII Đinh Tấn Phương, Trưởng khoa Cấp cứu Bệnh viện Nhi đồng 1 cùng bà Trần Nguyễn Thanh Thúy, Điều dưỡng trưởng Khoa Cấp cứu tập huấn cho đội ngũ nhân viên y tế Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa Ảnh: BVCC

PGS.TS Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TPHCM cho biết, cùng với việc kiện toàn đội ngũ lãnh đạo, Sở Y tế đã huy động 7 bệnh viện tuyến cuối của thành phố trực tiếp ký kết chương trình hỗ trợ toàn diện về chuyên môn cho Bệnh viện đa khoa Bà Rịa. Sự hỗ trợ của các bệnh viện tuyến cuối nhằm chuyển giao năng lực, kinh nghiệm và xây dựng một đội ngũ nhân viên y tế đủ mạnh để bệnh viện phát triển bằng chính nội lực của mình.

Việc đưa các kỹ thuật phức tạp về triển khai tại Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa còn mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho người dân. Thay vì phải chuyển lên các bệnh viện tuyến cuối tại TPHCM (cũ), người bệnh được điều trị ngay tại địa phương, từ đó giảm chi phí đi lại, thời gian chờ đợi và tạo điều kiện thuận lợi cho gia đình trong quá trình chăm sóc. Đồng thời, các bệnh viện tuyến cuối cũng có thêm điều kiện tập trung nguồn lực cho những trường hợp đặc biệt phức tạp, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của toàn hệ thống y tế.

Sau khi được các bệnh viện tuyến cuối hỗ trợ toàn diện, Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa đã ghi nhận những chuyển biến tích cực. Về chuyên môn, đội ngũ y, bác sĩ được đào tạo, chuyển giao kỹ thuật, hỗ trợ hội chẩn trực tiếp và từ xa, từng bước làm chủ nhiều kỹ thuật chuyên sâu, đủ khả năng xử trí hiệu quả các ca bệnh phức tạp mà trước đây buộc phải chuyển tuyến.

Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa Trần Ngọc Triệu cho biết 7 bệnh viện tuyến cuối được giao nhiệm vụ xây dựng, đào tạo, chuyển giao về cấp cứu, khám chữa bệnh, điều trị chuyên sâu, từng bước đưa Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa phát triển chuyên khoa sâu, giúp người dân địa phương thụ hưởng kỹ thuật cao ngay tại chỗ.

Đặc biệt, Bệnh viện Nhi đồng 1 còn được giao hỗ trợ Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa trong công tác quản trị bệnh viện, bao gồm xây dựng quy trình vận hành, quản lý chất lượng, kiểm soát nhiễm khuẩn, an toàn người bệnh và đào tạo năng lực quản lý cho đội ngũ lãnh đạo, quản lý khoa phòng.