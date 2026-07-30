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Hành trình tìm kiếm 35 vẻ đẹp tôn vinh Miền hương sắc

Ảnh Báo Tiền Phong

TPO - Gần 200 thí sinh với độ tuổi, nghề nghiệp và xuất thân khác nhau trải qua một ngày tranh tài tại vòng Sơ khảo Hoa hậu Việt Nam 2026 khu vực phía Bắc. Có cô gái thức dậy từ 0h, giảm 7 kg sau kỳ thi tốt nghiệp THPT, có người vượt hơn 300 km hoặc trở lại sau bốn năm lỡ hẹn. Kết thúc vòng thi, 35 thí sinh được lựa chọn bước vào Chung khảo toàn quốc.

Hàng trăm cô gái đổ bộ sơ khảo Hoa hậu Việt Nam

Từ sáng sớm 29/7, khách sạn Sheraton Hanoi West (Hà Nội) - nơi diễn ra vòng Sơ khảo Hoa hậu Việt Nam 2026 phía Bắc - nhộn nhịp với gần 200 thí sinh đến làm thủ tục. Các cô gái xuất hiện trong trang phục thanh lịch, trang điểm nhẹ nhàng, chuẩn bị cho hành trình bước vào cuộc thi sắc đẹp lâu đời nhất Việt Nam.

Nhiều cô gái mới 18-19 tuổi, vừa hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp THPT hoặc đang là sinh viên những năm đầu đại học đổ bộ buổi sơ khảo. Độ tuổi trung bình của thí sinh tại vòng sơ khảo phía Bắc là 21, người nhỏ tuổi nhất 18 và lớn nhất 27 tuổi.

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Thí sinh đến từ nhiều trường đại học danh giá như Đại học Kinh tế Quốc dân, Đại học Ngoại thương, Đại học Vinh, Đại học Thái Nguyên, Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội, Học viện Ngân hàng, Đại học Điện lực…

Có đến 7 nữ sinh Đại học Vinh vượt hơn 300 km ra Hà Nội dự thi. Đại học Kinh tế Quốc dân cũng có nhiều đại diện, tiếp tục cho thấy sức hút của Hoa hậu Việt Nam đối với nữ sinh các đại học.

Vòng sơ khảo có những ứng viên từng giành thành tích tại các cuộc thi sinh viên, hoa khôi hoặc đã có kinh nghiệm trình diễn.

Vũ Hồng Hạnh từng vào Top 5 Hoa hậu Sinh viên Việt Nam 2025, Vũ Thị Khánh Vi giành danh hiệu Người đẹp Toàn năng tại Duyên dáng Ngoại thương. Một số thí sinh có kinh nghiệm diễn xuất, dẫn chương trình, múa, hát hoặc sở hữu thành tích học tập và khả năng ngoại ngữ nổi bật.

Buổi sơ khảo cũng xuất hiện thêm các dân tộc Pa Cô, Ngái, Nùng, Tày, Thổ… Thí sinh lựa chọn trang phục truyền thống, thể hiện khả năng hát then, đàn tính hoặc chia sẻ mong muốn quảng bá văn hóa quê hương.

Về hình thể, đội ngũ bác sĩ nhân trắc học đánh giá nhiều ứng viên có chiều cao tốt, vóc dáng mảnh mai và các chỉ số cân đối. Các cô gái có nhiều người cao trên 1,7 m. Song, ngoại hình chỉ là một trong nhiều yếu tố được đánh giá. Kiến thức, kỹ năng giao tiếp, cá tính và ý thức trách nhiệm xã hội tiếp tục được chú trọng tại vòng phỏng vấn kín.

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Dậy từ 0h, vượt hàng trăm km để dự thi

Phía sau diện mạo chỉn chu của gần 200 thí sinh là những câu chuyện chuẩn bị kéo dài nhiều tháng. Có người thức trắng đêm vì hồi hộp, có người dậy từ 3-4h sáng, thậm chí bắt đầu ngày thi từ lúc 0h để kịp di chuyển đến Hà Nội.

Lâm Bảo Chi - một trong những thí sinh 18 tuổi của vòng sơ khảo, thức dậy từ 0h để chuẩn bị trang phục, trang điểm rồi cùng gia đình vượt hơn 100 km tới địa điểm tổ chức. Sau kỳ thi tốt nghiệp THPT, cô dành phần lớn thời gian tập gym, điều chỉnh chế độ dinh dưỡng và giảm 7 kg trong ba tháng.

Ngô Hà Anh - cũng thuộc nhóm thí sinh nhỏ tuổi nhất - dậy từ 4h sáng để di chuyển từ Thái Nguyên xuống Hà Nội.

Ngay sau kỳ thi tốt nghiệp THPT, cô tập trung luyện catwalk, rèn phong thái và kỹ năng trình diễn. Sự động viên của gia đình, bạn bè giúp Hà Anh tự tin hơn khi lần đầu bước vào một sân chơi nhan sắc cấp quốc gia.

Nguyễn Thị Trinh, sinh viên Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội, gần như thức trắng đêm vì liên tục nghĩ đến phần kiểm tra nhân trắc và phỏng vấn kín.

Nữ diễn viên trẻ bắt đầu chuẩn bị từ đầu năm 2026, giảm 5 kg, tập gym, học catwalk và cải thiện kỹ năng giao tiếp. Theo Trinh, thi hoa hậu có điểm tương đồng với một buổi casting, nhưng khác biệt nằm ở việc cô không phải hóa thân thành nhân vật mà cần thể hiện đúng con người thật.

Nhiều phụ huynh cũng dậy từ 3h, đưa con tới Hà Nội rồi chờ đợi suốt ngày bên ngoài khu vực thi. Họ không đặt nặng danh hiệu mà mong các cô gái có cơ hội va chạm, học hỏi và trưởng thành.

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Bốn giá trị là thước đo xuyên suốt

Phát biểu khai mạc Sơ khảo Hoa hậu Việt Nam 2026 khu vực phía Bắc, nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng Ban tổ chức - khẳng định qua gần bốn thập kỷ, cuộc thi luôn kiên định với bốn giá trị cốt lõi: Nhan sắc - Văn hóa - Trí tuệ - Cống hiến.

Đây không chỉ là tiêu chí lựa chọn thí sinh mà còn là la bàn để mỗi cô gái trưởng thành hơn sau hành trình, nhận ra điểm mạnh, khắc phục hạn chế và hoàn thiện bản thân. Giá trị của Hoa hậu Việt Nam không dừng lại ở chiếc vương miện, mà được tiếp nối qua quá trình học tập, lao động và những đóng góp tích cực cho cộng đồng của các Hoa hậu, Á hậu và người đẹp trưởng thành từ cuộc thi.

Tiêu chí đề cao vẻ đẹp tự nhiên tiếp tục thể hiện rõ tại vòng sơ khảo. Các thí sinh trải qua phần kiểm tra nhân trắc học do đội ngũ bác sĩ chuyên môn của Bệnh viện Đại học Y Hà Nội thực hiện. Quy trình được triển khai thống nhất, thí sinh có quyền trao đổi hoặc đề nghị kiểm tra lại kết quả nhằm bảo đảm sự công bằng.

Sau nhân trắc học, các cô gái bước vào phòng phỏng vấn kín. Ban giám khảo đặt câu hỏi về học vấn, sở thích, gia đình, quê hương, lý do dự thi và giá trị thí sinh muốn mang đến Hoa hậu Việt Nam. Không khí trao đổi được duy trì theo hướng gần gũi, tạo điều kiện để thí sinh bộc lộ tính cách, thế mạnh và khát vọng cống hiến.

Nhà báo Phùng Công Sưởng đánh giá sự đa dạng về độ tuổi, nghề nghiệp, vùng miền và dân tộc, tạo nên bức tranh phong phú về vẻ đẹp Việt Nam. Việc được lựa chọn đi tiếp là sự ghi nhận nỗ lực của thí sinh ở thời điểm hiện tại, còn những người chưa được gọi tên không có nghĩa là kém xuất sắc hơn.

“Nếu tên của các bạn được xướng lên, hãy bước tiếp bằng tất cả sự khiêm nhường, nỗ lực và trách nhiệm”, Trưởng Ban tổ chức nhắn gửi. Với những thí sinh dừng lại, cánh cửa của một mùa giải có thể khép lại, nhưng cơ hội trong tương lai vẫn rộng mở nếu các cô gái tiếp tục học hỏi, hoàn thiện và không từ bỏ ước mơ.

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35 thí sinh bước vào nhà chung

Trải qua một ngày dài, nhiều cô gái không giấu được sự hồi hộp. Một số thí sinh ví cảm giác chờ được gọi tên giống như thời điểm đợi điểm thi tốt nghiệp THPT.

Trong thời gian Ban giám khảo làm việc, thí sinh cùng biểu diễn văn nghệ, múa, hát, ảo thuật và giao lưu để giảm bớt căng thẳng. Một số cô gái tranh thủ ghi lại hình ảnh, tham gia các xu hướng trên mạng xã hội hoặc động viên những người bạn mới quen trong ngày sơ khảo.

Sau nhiều giờ đánh giá, Đại tá, NSƯT Đặng Thái Huyền đại diện Ban giám khảo công bố 35 thí sinh phía Bắc bước vào Chung khảo toàn quốc. Những cái tên được lựa chọn gồm:

Đặng Thị Ngọc Lan, Vũ Hồng Hạnh, Phạm Vân Hà, Nguyễn Yến Trang, Bùi Mai Linh, Nguyễn Minh Hiền, Đinh Ngọc Châu, Bùi Minh Phương, Phạm Thị Phương, Nguyễn Thị Hạnh, Thẩm Khánh Ly, Bùi Thị Thái Thanh, Lê Trần Bảo My, Nguyễn Thục Uyên Nhi, Tạ Thị Hoa, Nguyễn Thị Thúy Linh, Trần Xuân Khánh Linh, Dương Quỳnh Trang, Vũ Thị Khánh Vi, Trần Phương Linh, Hoàng Thị Hà Phương, Bùi Đặng Thảo Trang, Lê Kim Ngân, Ngô Thị Mai Hoa, Nguyễn Thị Thảo, Phạm Lê Ái Linh, Nguyễn Thị Quỳnh Anh, Nguyễn Thị Sen, Nguyễn Diệu Chi, Đinh Thị Quỳnh Anh, Tống Khánh Ly, Trần Thị Xuân, Nguyễn Bùi Mai Linh, Ngô Hà Anh và Nguyễn Hải Yến.

Nhiều thí sinh vỡ òa, ôm nhau chúc mừng khi nhận kết quả. 35 cô gái được Ban tổ chức phổ biến lịch trình, những nội dung cần chuẩn bị và các quy định trước khi gia nhập nhà chung. Thí sinh cũng có thời gian chỉnh lại trang phục, lớp trang điểm và thực hiện bộ ảnh đầu tiên trước thềm Chung khảo toàn quốc và đêm chung kết tại Hải Phòng.

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Ảnh Báo Tiền Phong
#danh sách top 35 Hoa hậu Việt Nam 2026 #Hoa hậu Việt Nam 2026 #sơ khảo Hoa hậu Việt Nam 2026 phía Bắc #Báo Tiền Phong #Nhà báo Phùng Công Sưởng #chung khảo Hoa hậu Việt Nam

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